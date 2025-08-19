České Budějovice otevřely Sluneční ostrov na řece Vltavě. Volnočasový areál se dvěma ostrovy a přístupovými cestami má být relaxační zónou. U některých obyvatel ale vyvolává obavy možná velká voda. Zóna je podle vedení města vytvořena tak, aby povodeň nic nepoškodila. Náklady na vybudování nové relaxační zóny činily téměř 65 milionů korun, ze dvou třetin je pokryly dotace.
České Budějovice otevřely Sluneční ostrov. Má odolat i velké vodě
Ostrov u pravého břehu Vltavy zalitý sluncem – tak vypadá nový odpočinkový areál v Českých Budějovicích.
„Neznám moc takových pěkných míst v Budějovicích. Je to určitě jedno z těch hezčích,“ poznamenala návštěvnice ostrova Lucie Chválová. Ondřeji Selnerovi se líbí cyklostezka. „Je skvělé, že někde udělali hladký povrch, že je tady možné jezdit na in-linech,“ ocenil.
Relaxační zónu tvoří dva malé ostrovy, molo na opalování a bezbariérový přístup pro vozíčkáře. „Je to opravdu místo, kde by především Budějičáci měli trávit volný čas,“ poznamenal náměstek primátorky Českých Budějovic Petr Maroš (ODS).
Voda se podle radnice přežene, ale nic nepoškodí
Obyvatelé Českých Budějovic ovšem mají ještě v paměti povodně z roku 2002 i ty z loňského roku. Náplavka byla tehdy pod vodou. „Sluneční ostrov je hezký, tak uvidíme, co s ním udělá velká voda,“ poznamenal Jiří Povašer, který přijel vyzkoušet novou cyklostezku. Ta se rozšířila na pět metrů.
Sluneční ostrov je jedním z projektů, které navazují na studii Město a voda z roku 2020. Zóna je podle vedení města vytvořena tak, aby případná povodeň nic nepoškodila. „Počítáme s tím, že zhruba jednou za deset dvanáct let se přes ty ostrovy může převalit velká voda, ale to ničemu nevadí,“ poznamenal Maroš. „Ostrov je postavený tak, aby po velké vodě mohl zase brzy sloužit lidem jako odpočinková zóna v původní podobě,“ dodala primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS).
Výstavba začala loni, součástí ostrovů je například šestnáct stromů a různé květiny. Projekt má přiblížit vodu lidem. „V každém případě jsou ostrovy navrženy tak, aby velkou vodu přečkaly,“ ujistil projektant Vodohospodářského rozvoje a výstavby Jakub Selinger.
Cyklostezka a silnice
Cyklisté i chodci vyrazili v týdnu poprvé na smíšenou stezku. Nový úsek kolem Vltavy měří sedm set metrů. „Trošku mě to mate. Byli jsme zvyklí, že spodem jezdí cyklisti, vrchem chodí chodci. Uvidíme, jak nám to bude vyhovovat,“ řekla cyklistka a obyvatelka Českých Budějovic Iva Průchová. „Souboj chodců a cyklistů se tu snad nebude odehrávat, protože každý tu má svůj prostor,“ vysvětlil Maroš.
Naproti Slunečnímu ostrovu je hustý dopravní provoz, který klid v relaxační zóně narušuje. „Silnice ten pohled trochu kazí. Dokážu si představit, že to bude hezčí, ale není to tak hrozné,“ řekla Chválová. V následujících letech město počítá se zklidněním dopravy a také s výstavbou nové lávky pod Slunečním ostrovem.
Relaxační zóna je dalším projektem, který České Budějovice v posledních letech pro trávení volného času vytvořily nebo připravují. V roce 2023 město otevřelo venkovní sportovní areál u Vltavy, který nabízí například kurty na plážový volejbal, pickleball (obdoba tenisu), dětské hřiště, možnost koupání v řece nebo zapůjčení paddleboardu.
Dále radnice chystá modernizaci parku Háječek u historického centra, kde má být scéna pro divadelní představení a koncerty. Město chce také přestavět sportovní areál Meteor ve čtvrti Rožnov. V součtu všechny projekty stojí stovky milionů korun.
V polovině června otevřelo náplavku podél řeky Svratky Brno. Opatření, které chrání před velkou vodou, umožní především urbanistický rozvoj, nabízí také nové možnosti rekreace. Pro obyvatele vznikla klidová zóna, kde mohou sportovat, relaxovat nebo pozorovat přírodu v nově vybudovaném mokřadu. Zároveň mohou na kole bezpečně podjet mosty přes řeku.