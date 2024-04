Začala stavba silnice, která vyvede dopravu z Českých Budějovic a napojí se na obchvat

Jihočeský kraj zahájil stavbu silnice, která bude vyvádět dopravu z Českých Budějovic a vyhne se zastavěné satelitní oblasti v okolí obce Srubec. Budování více než tři kilometry dlouhé komunikace potrvá do listopadu a bude stát sto dva miliony korun. Silnice se bude napojovat na obchvat Českých Budějovic, který bude součástí dálnice D3.

V provozu je nyní sedmdesát kilometrů D3, která má v budoucnu spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla sto sedmdesát kilometrů. Celou D3 z Prahy k hranicím včetně středočeských částí chce stát podle ministerstva dopravy dokončit do roku 2031, jihočeskou část do roku 2026.