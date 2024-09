Povodňové škody rybářů v jižních Čechách budou v řádu milionů korun

Rybáři v jižních Čechách sčítají škody po povodních. První výlovy ukazují, že by škody na rybách mohly být v řádech miliónů korun. Vyplývá to z informací, které České televizi poskytli zástupci oslovených rybářství a zástupce ředitele Rybářského sdružení České republiky Vít Kotlín. Výlovy jsou teprve na začátku. Většinu škod budou rybáři vědět v prosinci a konečné výsledky budou známe po jarních výlovech rybníků.

Povodně v jižních Čechách zasáhly většinu významných chovatelů ryb. Vedle největšího Třeboňského rybářství to bylo třeba Rybářství Hluboká nebo Rybářství Nové Hrady. Na některých rybnících je stále vzedmutá hladina. „Soustavy rybníků se na Třeboňsku nebo Hlubocku slily v jedno velké jezero,“ popisuje situaci během povodně na jihočeských rybnících Kotlín.

Původní termíny výlovů se proto podle něj posouvají a budou pokračovat až do druhé poloviny prosince. I když budou konečné škody známé až po jarních výlovech, už teď je jasné, že část ryb byla z rybníků odplavena.

Třetina rybníků na Hlubocku zasažena povodněmi

Výrazně menší množství vylovených ryb už teď čekají v Hluboké nad Vltavou. Podle hlavního zootechnika Aleše Kříže z Rybářství Hluboká se budou škody pohybovat řádově v milionech korun. Na základě zkušeností s povodněmi z let 2002 a 2013 by ztráta mohla být mezi šesti a sedmi miliony korun. Výlovy začnou v pátek 27. září a budou pokračovat do prosince. Až potom bude možné podle Kříže mluvit o konkrétních číslech.

Povodněmi bylo z celkových 150 rybníků ve vlastnictví rybářství Hluboká zasaženo 58. Jedním z nich je Bezdrev, druhý největší rybník v České republice. S podobnou situací se rybářství podle Kříže setkalo naposledy při povodních v roce 2013. Velká voda na jihu Čech ze zasažených rybníků odnesla 20 až 50 procent rybí obsádky. Na cenách vánočních kaprů se ale škody neprojevily.