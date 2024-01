Bývalý závodník Tlusťák podle nepravomocného rozsudku krátil daně, hrozí mu 5,5 roku vězení

Někdejší jezdec rallye Antonín Tlusťák by mohl jít do vězení. Soud jej uznal vinným v kauze daňových úniků, podle obžaloby neodvedl desítky milionů korun, zač mu uložil trest 5,5 roku vězení, verdikt zatím není pravomocný. Tlusťákovi hrozí také dvoumilionový peněžitý trest a zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem na šest let. Závodník se v závěrečné fázi jednání přiznal.

Verdikt zlínské pobočky Krajského soudu v Brně je o něco přísnější než to, co navrhla státní zástupkyně Pavlína Nasvadbová. Ta žádala pro Antonína Tlusťáka pětiletý trest, navrhla také peněžitý trest 1,4 milionu a pětiletý zákaz činnosti ve funkci statutárního orgánu v obchodních korporacích. Navrhla také zabavení rodinného domu obžalovaného, k čemuž ale soud nepřistoupil.

Při ukládání trestu Tlusťákovi vzal soud v potaz rozsah krácení daně. „Závažnost činu pak zvyšuje, že čin byl obžalovaným páchán dlouhodobě a po předchozím uvážení," řekl předseda senátu Pavel Dvorský. Polehčujícími okolnostmi jsou podle rozsudku doba uplynulá od spáchání činu a délka trestního řízení. Zohlednil i rodinné a majetkové poměry obžalovaného a prohlášení viny, k němuž Tlusťák přistoupil.

Antonín Tlusťák, který počátkem minulého desetiletí a koncem předchozí dekády dosáhl několika úspěchů v evropském šampionátu v automobilových soutěžích, krátil podle obžaloby daně v letech 2014 až 2018 jako jednatel, člen představenstva nebo zmocněnec různých společností. Na svých závodních autech podle Nesvadbové vozil reklamu jiných firem, za což obdržel finanční plnění. S tím spojenou daňovou povinnost společností, za které vystupoval, však podle žalobkyně kompenzoval fiktivními vstupy a fiktivními náklady například za náhradní díly.

Soud potrestal i obžalované, kteří vypisovali falešné faktury

Spolu s Tlusťákem byli v kauze obžalováni Dalibor Šerý, Veronika Vágner, Lukáš Čala a Zdeněk Juha, kteří podle obžaloby fiktivní faktury vystavovali. Závodník podle soudu navíc pomáhal Vágner krátit daně její společnosti, což zapříčinilo škodu přesahující 2,2 milionu korun. Celková způsobená škoda podle státní zástupkyně přesáhla 47 milionů korun, soud vyčíslil škodu na 45,1 milionu.

Soud Šerému, Vágner a Juhovi uložil peněžité tresty od 225 tisíc do milionu korun, zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem od tří do čtyř let, Šerému s Juhou dále tříleté tresty odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let a Vágner trest propadnutí zajištěného více než milionu korun. Čtveřice obžalovaných, kterou soud uznal vinnou, musí na základě rozsudku též uhradit většinu vzniklé škody.

V případu figuroval také Lukáš Čala, toho však soud obžaloby z krácení daní zprostil, jelikož se podle rozsudku neprokázalo, že se v jeho případě skutek stal.

Peníze jsem potřeboval k závodění, doznal se Tlusťák

Tlusťák při soudním jednání přiznal vinu. Prohlásil, že vše dělal kvůli tomu, aby mohl nadále závodit, což bylo velice drahé. „Samozřejmě bych požádal, co se týče trestu, aby byl pokud možno výchovný,“ řekl před vynesením rozsudku. K trestné činnosti se před soudem doznal také Šerý. Ostatní obžalovaní prostřednictvím svých obhájců uvedli, že se cítí být nevinni.

K vyhlášení rozsudku nepřišel nikdo z obžalovaných, k případnému podání odvolání se proto nemohli vyjádřit. Obhajoba mohla vzhledem k soudem přijatému prohlášení viny podle Tlusťákova advokáta Eduarda Bruny hájit jen otázku trestu.

„On se nacházel v sazbě pět až deset, proto jsem docela spokojený. Já nevím, jak se to bude líbit klientovi, s tím jsem o tom nemluvil, ani jsem mu netelefonoval. Může se stát, že se mu to líbit nebude a že bude chtít podat odvolání,“ řekl novinářům po vynesení rozsudku Bruna.

Státní zástupkyně si ponechala lhůtu na odvolání. Uložený trest však považuje za oprávněný a spravedlivý.

V souvislosti s daňovými úniky je Tlusťák, který se v roce 2010 stal vicemistrem Evropy v rallye, stíhaný ještě v jiné kauze. Ta se však zatím k soudu nedostala.