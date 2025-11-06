V závěru týdne bude proměnlivo, mlhy se někde udrží celý den

Počasí v Česku bude v závěru týdne proměnlivé, slunečno by mělo být na horách, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ve čtvrtek bude na většině území slunečno s odpoledními teplotami mezi deseti až patnácti stupni Celsia, teplo bude znovu i na horách, hlavně na Šumavě. Na západě Čech se ale mlhy a nízká oblačnost udrží, nejvyšší teploty tam vystoupají k šesti stupňům.
Ve čtvrtek ráno jsou teploty velmi pestré, podle meteorologů se nejčastěji pohybují mezi jedním až šesti stupni Celsia. „Ale lokálně i mrzne, a to jak v Čechách, tak na Moravě, konkrétně například v České Lípě, Nepomuku, Rožmitále pod Třemšínem nebo Šternberku. Na šumavských slatích klesla teplota k minus devíti stupňům Celsia. Jsou ale také lokality výrazně teplejší, například v Hejnicích je díky silnějšímu větru třináct stupňů,“ uvedli.
Páteční počasí bude podobné tomu čtvrtečnímu, mlh a nízké oblačnosti však bude více, a to jak v ranních, tak v odpoledních hodinách. Také v sobotu bude většinou nízká oblačnost a mlhy, ojediněle se objeví mrholení. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi šesti a až dvěma stupni Celsia, při slabém větru kolem jednoho stupně.
Přes den se nejvyšší teploty dostanou na devět až čtrnáct stupňů Celsia, při celodenní mlze, především v západní polovině Čech kolem šesti stupňů. V neděli se mírně ochladí, na severovýchodě Česka by mohlo pršet, nad 1100 metry očekávají meteorologové srážky smíšené.
„Předpověď mlh a nízké oblačnosti, respektive jejich rozpouštění, je pro numerické modely velmi obtížná a většinou předpokládají slunečnější počasí, než je následně realita. Proto berte v těchto dnech zejména v západní polovině Čech slunečné předpovědi v mobilních aplikacích s rezervou,“ upozornili meteorologové.