V týdnu přijde babí léto, bude až 15 stupňů

Česko čeká v týdnu malé babí léto, od úterý bude převládat jasno až polojasno, mlhy a nízká oblačnost se budou rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty budou stoupat až k 15 stupňům Celsia, minimální teploty zůstanou většinou nad nulou. Závěr týdne bude ale opět mlhavý, obloha zůstane zatažená a teploty mírně klesnou, vyplývá z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Za zvlněnou studenou frontou, která v pondělí zpočátku ovlivní východ našeho území, se bude do střední Evropy rozšiřovat oblast vysokého tlaku vzduchu od jihozápadu, která během úterý postoupí dále k východu a po její zadní straně začne na naše území proudit teplý vzduch od jihozápadu,“ uvedl ČHMÚ.
Léto Všech svatých, neboli malé babí léto, trvá podle pranostiky tři hodiny či tři dny a nebo také tři týdny. „Zatím to na našem území vypadá na variantu tři dny, kdy by přeci jen mělo převládat slunečno a mlhy a nízká oblačnost se budou většinou rozpouštět,“ předpokládají meteorologové. V pátek a o víkendu už ale očekávají opět spíše zataženou oblohu.
Minimální teploty se v týdnu budou pohybovat při zmenšené oblačnosti kolem jednoho stupně Celsia a při oblačnosti a větru kolem pěti stupňů. Odpolední teploty se při slunečném počasí dostanou až k patnácti stupňům Celsia, jinak většinou kolem deseti stupňů, v závěru týdne i níže.