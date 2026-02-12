V pátek má být i deset stupňů, pak se citelně ochladí


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Předpověď počasí (12. 2. 2026)
Zdroj: ČT24

Česko čekají v závěru týdne rozdílné teploty, zatímco v pátek se budou nejvyšší denní teploty šplhat k deseti stupňům Celsia, o víkendu se budou pohybovat kolem nuly. Noční teploty klesnou při vyjasnění a sněhové pokrývce až k minus devíti stupňům. V sobotu bude déšť i v nižších polohách přecházet ve sněžení, vyplývá z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ve čtvrtek teploty vystoupí na pět až deset stupňů Celsia. „Na obloze bude zataženo až oblačno a místy bude pršet. Nejvyšší úhrny deště očekáváme na horách v Čechách, mimo hory budou úhrny jeden až čtyři milimetry, na Moravě a ve Slezsku jen do dvou milimetrů,“ informoval ČHMÚ.

Víkendové ochlazení

Podobný ráz počasí očekávají meteorologové i v pátek. K deseti stupňům budou teploty stoupat na východě a jihovýchodě území, večer se ale začne rychle ochlazovat. „Ochlazení pocítíme v průběhu víkendu, kdy sobotní ranní teploty budou kolem nula stupňů Celsia,“ uvádí ČHMÚ.

„Odpolední maxima se budou v Čechách držet nejčastěji od nuly do čtyř stupňů Celsia, teplejší bude jihovýchod Moravy – tam chladný vzduch dojde až nejpozději a budeme tam moci naměřit až osm stupňů,“ doplnil meteorolog ČT Eduard Novotný.

„V neděli už budou ranní minima kolem minus pěti stupňů Celsia, při vyjasnění až minus devět stupňů Celsia,“ doplnili meteorologové.

V sobotu bude od severozápadu na většině území pršet, déšť bude zpočátku v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku ve všech polohách přecházet do sněžení. V neděli se sněhové přeháňky objeví ojediněle, místy se může tvořit náledí.

Přes týden bude zataženo, o víkendu se ochladí
Tání na Brněnské přehradě

