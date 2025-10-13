V nadcházejícím týdnu se budou v Česku střídat oblačné dny s těmi polojasnými až slunečnými, mnoho srážek nebude. Teploty se vyšplhají nejvýše ke čtrnácti stupňům Celsia. Ke konci týdne klesnou noční teploty k nule. Od víkendu už může v noci mrznout, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v týdenní předpovědi.
Oblačné dny se vystřídají se slunečnými
„Říjen se všeobecně charakterizuje jako měsíc, na který připadá nejmenší počet vydaných hydrometeorologických výstrah. Prozatímní průběh října to jen potvrzuje,“ uvedli meteorologové. „Před námi je další, z pohledu počasí, nudný týden,“ doplnili.
Předpověď neočekává žádné výrazné změny, přičemž se budou střídat dny se zvětšenou oblačností a slabými srážkami a dny relativně slunečné a téměř beze srážek.
„Očekávané množství srážek bude z pohledu týdne podnormální až normální, přičemž většinou spadne od jednoho do pěti milimetrů, o něco více lze očekávat na horách, kde v maximech může ojediněle napršet do deseti milimetrů,“ píše se v předpovědi.
V úterý může na horách sněžit
Teploty se přes den budou pohybovat většinou mezi devíti až čtrnácti stupni Celsia. Noční teploty budou záviset na oblačnosti. Ve dnech s velkou oblačností bude od pěti do deseti stupňů, při malé oblačnosti pak od jednoho do šesti stupňů Celsia. V závěru týdne ranní teploty poklesnou k nule.
V pondělí se objeví občasné přeháňky, během dne ale bude oblačnosti ubývat. Teploty se vyšplhají maximálně na šestnáct stupňů, chladněji bude na severovýchodě území. Na horách se teploty dostanou nejvýše k osmi stupňům.
V úterý bude do čtrnácti stupňů s oblačnou až zataženou oblohou, ojediněle se objeví déšť nebo přeháňky. Na severu a severovýchodě budou srážky četnější a nad 1200 metrů nad mořem i sněhové. Ve středu se oblačnost postupně rozpustí a stejně jako ve čtvrtek bude polojasno. Noční teploty mohou po oba dny při celonočním vyjasnění klesnout k nule.
O víkendu bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, postupně se ale vyjasní. Přes den teplota nepřekročí třináct stupňů. Nejnižší noční teploty postupně klesnou až na minus dva stupně.