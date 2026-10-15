O víkendu se v Česku zatáhne a zaprší, bude maximálně 17 stupňů


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Během víkendu bude v Česku po jasném a teplém pátku zřejmě zataženo a deštivo. Bude maximálně 17 stupňů Celsia, a to v sobotu. Neděle bude podstatně chladnější, když nejvyšší teploty většinou nepřekročí 14 stupňů. V noci se mohou objevit přízemní mrazíky. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V posledních dnech teploty postupně rostly. V pondělí se maximální teploty v Česku většinou pohybovaly kolem 14 stupňů, v úterý už kolem 15 až 16 stupňů a ve středu kolem 16 až 17 stupňů, a na jihu Moravy dokonce překročily 19 stupňů.

Ve čtvrtek očekávají meteorologové maxima 12 až 17 stupňů. Ráno budou mlhy a během dne pak bude asi polojasno až oblačno.

Předpověď na víkend

V pátek se mírně oteplí. ČHMÚ předpovídá nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů. Také se projasní obloha na polojasno až skoro jasno, ale k večeru začne od severozápadu přibývat oblačnosti.

V sobotu už bude oblačno až zataženo. Zejména v Čechách se od západu objeví déšť a přeháňky. Teploty klesnou na 12 až 17 stupňů. V neděli se bude dál ochlazovat, maxima budou mezi devíti až 14 stupni, pouze na jihu Moravy může být až 16 stupňů. Zůstane dál zataženo až oblačno s deštěm. V nocích na sobotu a pondělí se mohou vyskytnout přízemní mrazíky.

V pondělí pak očekávají meteorologové zase vyjasnění a mírný vzestup teplot. Bude zřejmě 12 až 17 stupňů a podobné teploty by mohly vydržet i v dalších dnech.

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