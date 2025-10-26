Meteorologové rozšířili výstrahu před silným větrem

Téměř celé Čechy v neděli zasáhne silný vítr s nárazy o rychlosti až sedmdesát kilometrů za hodinu. Na Šumavě pak v pondělí napadne ve vyšších polohách až dvacet centimetrů sněhu. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lidé by si měli podle meteorologů dát kvůli větru i sněhu pozor na případné komplikace v dopravě.
O riziku silného větru informoval ČHMÚ už v sobotu a v neděli výstrahu rozšířil na další regiony a prodloužil. Týká se tak do nedělních 19 hodin skoro celého území Čech s výjimkou východních částí Královéhradeckého a Pardubického kraje a jihovýchodu Jihočeského kraje.
„Během nedělního dopoledne zesiluje na našem území jihozápadní až západní vítr, který později dopoledne, odpoledne a večer v Čechách místy dosáhne nárazů větru až sedmdesáti kilometrů za hodinu. Během večera bude vítr částečně slábnout," sdělili pracovníci ústavu.
Nově také meteorologové varovali před sněžením v pondělí v nejvyšších polohách Jihočeského a Plzeňského kraje. „V pondělí očekáváme na Šumavě v polohách nad 900 metrů (nad mořem) trvalejší a přechodně i vydatnější sněžení. Od pondělního rána do půlnoci na úterý může napadnout pět až dvacet centimetrů mokrého a těžkého sněhu,“ oznámil ČHMÚ.
Jak vítr, tak sníh mohou způsobit pády stromů a větví. Lidé by si tak měli ve zmíněných oblastech dávat pozor při jízdách autem i procházkách a neměli by se podle ČHMÚ raději vydávat na horské túry. Kvůli větru meteorologové také doporučují lidem zajistit okna a dveře a odstranit nebo upevnit volně uložené předměty venku.