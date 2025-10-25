Většinu Čech zasáhne v neděli silný vítr


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu má zasáhnout v neděli většinu Čech. Hrozí kvůli tomu pády větví i menší škody na budovách. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Výstraha platí od 10 do 18 hodin pro Ústecký, Karlovarský, Plzeňský a Středočeský kraj a Prahu, severní a západní část Jihočeského kraje a západní části Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje a Vysočiny.

Podle ČHMÚ bude během dopoledne zesilovat jihozápadní až západní vítr. Nejvyšších rychlostí dosáhne hlavně odpoledne a večer, potom už bude od večera vítr postupně zeslabovat.

Kvůli případným pádům větví ze stromů při silném větru hrozí komplikace v dopravě a lidé by si měli při řízení a pohybu venku dávat pozor. Meteorologové také doporučují lidem zajistit okna a dveře, odstranit, nebo upevnit volně uložené předměty venku, zabezpečit skleníky a také třeba omezit túry po horách.

Aktuálně z rubriky Domácí

Vznikající vláda jedná on-line. Řeší vědu a digitalizaci

Zástupci ANO, SPD a Motoristů o víkednu jednají o programu budoucí vlády pro vědu a digitalizaci. O programu vyjednávají on-line, řekl předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. K tématům podle něj patří mimo jiné i zajištění kyberbezpečnosti s ohledem na hybridní hrozby. Programové prohlášení je podle dřívějšího vyjádření místopředsedy ANO Karla Havlíček hotové zhruba z 95 procent.
08:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou

před 1 hhodinou

Noc na neděli bude o hodinu delší

O víkendu skončí letní čas a začne standardní středoevropský čas (SEČ), pro který se vžilo označení zimní. V neděli ve 03:00 se hodiny posunou zpátky na 02:00, noc tak bude o hodinu delší. Zimní čas bude platit následujících pět měsíců, tedy do poslední březnové neděle příštího roku.
před 4 hhodinami

Každý třetí start-up zvažuje přesun do zahraničí

Každý třetí start-up zvažuje přesun sídla do zahraničí. Začínající inovativní firmy v tuzemsku totiž podle dat start-upové asociace nemají vhodné podmínky pro rozvoj. Jde přitom o firmy v oborech jako IT, průmysl nebo zdravotnictví, tedy v odvětvích, která by se podle české odborné veřejnosti měla rozvíjet přednostně.
před 5 hhodinami

Metro C v centru Prahy o víkendu nepojede, nahradí ho tramvaje

Provoz metra na lince C v centru Prahy bude po celý víkend kvůli pokračující rekonstrukci stropní desky ve stanici Florenc přerušen. Vlaky v úseku Hlavní nádraží – Vltavská se znovu rozjedou v pondělí ráno. Cestující mohou do té doby místo metra použít náhradní tramvajovou linku XC nebo běžné tramvajové linky, napsal na webu dopravní podnik.
před 11 hhodinami

V zahraniční politice nebudou razantní změny, míní Žáček i Bartůšek

V zahraniční politice budoucí vlády nebudou razantní změny, shodli se poslanec ODS Pavel Žáček a europoslankyně Nikola Bartůšek (Přísaha) v Událostech, komentářích. Žáček ocenil, že budoucí koalice nebude zpochybňovat důležitost NATO a bude zřejmě pokračovat v investicích do obrany. Bartůšek doufá, že se vznikající kabinet v Evropské unii postaví proti emisním povolenkám a migračnímu paktu. Hosté Událostí, komentářů hovořili také o kandidátech na post šéfa diplomacie a referendu, které prosazuje SPD. Pořad moderovala Jana Peroutková.
před 13 hhodinami

Na Ďáblickém hřbitově exhumují ostatky politických vězňů

Na pražském Ďáblickém hřbitově začala exhumace ostatků tří politických vězňů. Vilém Sok, Karel Sabela a Miloslav Jebavý byli za protikomunistický odboj zavražděni v pankrácké věznici před 76 lety. Jejich těla byla tajně uložena do šachtového hrobu číslo čtrnáct, který nyní archeologové a antropologové odkrývají. Odborníci dál pokračují i s hledáním informací o druhém odboji. Těla jeho členů, včetně parašutistů Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka, by měla být v šachtách na samém konci hřbitova.
před 15 hhodinami

Máme z devadesáti pěti procent hotový program, řekl Havlíček

ANO, SPD a Motoristé v pátek pokračovali ve vyjednávání o programu možné budoucí vládní koalice. Páteční rozhovory věnovali kultuře a diplomacii. Uzavřeli tím jednání o agendách, které odpovídají jednotlivým ministerstvům. První místopředseda ANO Karel Havlíček řekl, že program možné budoucí koalice je z 95 procent hotový. O víkendu podle něho ještě budou subjekty pracovat na programu pro vědu a digitalizaci.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami
