Většinu Čech zasáhne v neděli silný vítr

Silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu má zasáhnout v neděli většinu Čech. Hrozí kvůli tomu pády větví i menší škody na budovách. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Výstraha platí od 10 do 18 hodin pro Ústecký, Karlovarský, Plzeňský a Středočeský kraj a Prahu, severní a západní část Jihočeského kraje a západní části Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje a Vysočiny.
Podle ČHMÚ bude během dopoledne zesilovat jihozápadní až západní vítr. Nejvyšších rychlostí dosáhne hlavně odpoledne a večer, potom už bude od večera vítr postupně zeslabovat.
Kvůli případným pádům větví ze stromů při silném větru hrozí komplikace v dopravě a lidé by si měli při řízení a pohybu venku dávat pozor. Meteorologové také doporučují lidem zajistit okna a dveře, odstranit, nebo upevnit volně uložené předměty venku, zabezpečit skleníky a také třeba omezit túry po horách.