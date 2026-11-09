Meteorologové čekají mrznoucí mlhy

Do víkendu bude v Česku převážně oblačno nebo zataženo s deštěm a teplotami do deseti stupňů Celsia, do středy může v noci mrznout. Sněžit včetně středečního svátku svatého Martina může jen na horách. Na víkend se vrátí slunce a mrazivá rána. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Pondělí by ještě mohlo být beze srážek, od úterý do pátku meteorologové na většině území očekávají občasný déšť nebo přeháňky. Zpočátku se může objevit také mrznoucí déšť nebo mrznoucí mlhy. Na svatého Martina předpokládá ČHMÚ sněžení předpovídané pranostikami jen na horách. „Na horách na severu bude zhruba od 900 metrů padat déšť se sněhem nebo bude sněžit. Tvorbu sněhové pokrývky očekáváme přibližně od výšky 1000 metrů nad mořem,“ uvedl.
Noc na pondělí byla mrazivá, teploty se před 5:00 nejčastěji pohybovaly mezi plus jedním a minus třemi stupni Celsia. Na deset a víc stupňů pod bod mrazu teploty klesly na Šumavě, třeba na stanicích Kvilda-Perla a Rokytská slať.
„V dalších dnech se budou ranní teploty postupně zvyšovat. V noci na úterý a na středu bude ještě ojediněle slabě mrznout. Čtvrtek a pátek už budou bez mrazu. Pod nulu se teploty znovu místy dostanou v sobotu a v dalších dnech pak bude mrznout téměř na celém území,“ uvedl ČHMÚ. Maximální teploty přes den očekává nejčastěji od tří do devíti stupňů Celsia, ve čtvrtek teploměr může ukázat až 13 stupňů.
O víkendu se podle předpovědi do střední Evropy přesune tlaková výše, což přinese opět převážně slunečné počasí beze srážek. Rána tak budou opět chladná, v sobotu s teplotami kolem nuly a v neděli až minus sedm stupňů Celsia. Teploty přes den meteorologové očekávají do plus sedmi stupňů Celsia, při nízké oblačnosti nebo mlze kolem jednoho stupně.