Pro většinu Česka platí výstraha před povodněmi, v Karlovarském kraji už některé lidi evakuovali

Problémy způsobuje voda převážně na Karlovarsku. V regionu proto vyhlásili třetí stupeň poplachu integrovaného záchranného systému. Hlášené zaplavování sklepů, domů či garáží mají hasiči z okolí Ostrova, Nejdku, Mírové, Staré Role či Mezirolí. Od pátku monitorují především tok Bystřice, dopoledne převezli pohotovostní zásobu pytlů s pískem k hasičům do Ostrova.

Na některých tocích už byl vyhlášen druhý povodňový stupeň. Týká se to například Vltavy u Českého Krumlova, Svatavy u Kraslic na Karlovarsku nebo řeky Bíliny v Trmicích v Ústeckém kraji.

Kombinace deště a tání sněhu zvedla hladiny některých řek a potoků. Po celém Česku platí druhý stupeň povodňové pohotovosti, v platnosti je zatím do odvolání, vyplývá z údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Na severozápadě a v Kraji Vysočina přitom varují meteorologové před vysokou novou sněhovou pokrývkou, ta by měla padat do nedělních šesti hodin ráno.

Současné větrné počasí tak podle meteorologů z ČHMÚ vydrží. „Větrné počasí bude pokračovat i na Štědrý den, kdy se v Čechách s výjimkou severu a severovýchodu, na Českomoravské vrchovině a Znojemsku vyskytnou nárazy západního větru kolem sedmdesáti kilometrů v hodině,“ uvádí ČHMÚ. Silnější vítr očekávají meteorologové také po oba vánoční svátky, výjimkou by měl být jihovýchod Česka.

Pro jihozápad a střed republiky bylo vydáno také varování před silným větrem, zatím s platností do půlnoci na pondělí.

Sobotní sněžení bylo nejvydatnější na hraničním hřebeni Šumavy, kde za 24 hodin připadlo až kolem čtyřiceti centimetrů nového sněhu, oznámil ČHMÚ na Facebooku zhruba hodinu před polednem. Intenzivně ale sněžilo i jinde v Česku. Na hřebenech Krušných hor napadlo podle meteorologů nejčastěji dvacet až třicet centimetrů a mezi patnácti až dvaceti centimetry nového sněhu hlásí i vyšší polohy na Vysočině. „Jinde na horách připadlo nejčastěji mezi třemi a deseti centimetry nového sněhu,“ uvedl ČHMÚ.

Až extrémně silné sněžení zaznamenali meteorologové v sobotu odpoledne v části Českomoravské vrchoviny a na východě Jihočeského kraje. Za hodinu tam napadlo kolem pěti centimetrů.

Výpadky elektřiny přetrvávají

Na řadě míst po Česku pak trvají potíže s elektřinou. ČEZ měl k 20:00 celkem 72 poruch na vedení vysokého napětí a desítky poruch na nízkém napětí, informovala mluvčí společnosti Soňa Holingerová. V Ústeckém kraji je bez dodávek proudu 8,2 tisíce domácností, zejména na Děčínsku a v okrese Ústí nad Labem, ve Středočeském kraji je to sedm tisíc odběrných míst a na Vysočině 6,7 tisíce.

V Pardubickém kraji je bez elektřiny patnáct set domácností a v Plzeňském kraji třináct set, v ostatních krajích jsou to stovky odběrných míst nebo jsou už bez poruch, řekla Holingerová. Společnost má v terénu zvýšené množství čet, povolala i lidi, kteří měli volno. „Zasahujeme od čtvrtka, od té doby měly naše poruchové čety na dva tisíce zásahů,“ pokračovala mluvčí.

„Někde se podařilo dodávky obnovit, jinde dojde k další poruše. Práci ztěžuje těžký mokrý sníh, pracovat se bude i přes noc, jen do lesních úseků se budou vracet až s rozbřeskem, v noci by to bylo nebezpečné," řekla Holingerová. V Libereckém kraji je hlášeno sedm poruch a šestnáct set odběratelů bez elektřiny hlavně na Českolipsku.

Mluvčí EG.D Lubomír Budný uvedl, že k sobotní 18:00 evidují šestadvacet poruch na vedení vysokého napětí a 4605 odběrných míst bez dodávek elektrické energie. V jižních Čechách měla EG.D třináct poruch na vedení vysokého napětí a zhruba tisíc odběrných míst bez dodávek elektřiny. Na Vysočině bylo při šesti poruchách na vedení vysokého napětí bez elektrické energie téměř 2,3 tisíce odběrných míst, nejvíc v okolí Pelhřimova. Na jižní a východní Moravě se omezení týká asi třinácti set odběratelů, pět set je v Brně.