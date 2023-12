Dálnici D1 se po několika hodinách podařilo zprůjezdnit

Dálnici se podařilo zprůjezdnit okolo půlnoci ze soboty na neděli. „Ovšem kolona, která sahá až na 66. kilometr dálnice, se bude rozjíždět zřejmě ještě dlouho. Jsou v ní osobní auta, autobusy a samozřejmě nákladní auta,“ informovala z místa redaktorka ČT Blanka Poulová. Dlouhý zástup aut by se měl – alespoň podle policie – dát do pohybu.

Části řidičů, kteří čekali v kolonách dlouhé hodiny, docházely zásoby tekutin a paliv, základní potřeby rozvezly dotčeným záchranné složky.

Prioritu pro výjezd z kolony mají osobní auta, policie proto apelovala na řidiče kamionů, aby jim uvolnili místo. Objízdné trasy jsou podle redaktorky ČT Poulové sjízdné jen obtížně, na části silnic jsou spadané stromy.

Počasí komplikovalo dopravu už během sobotního dne

První problém s dopravou na D1 nastal už v sobotu ráno, kdy na 141. kilometru kamion zablokoval na více než tři hodiny směr na Prahu. Řidič nákladní soupravy nepřizpůsobil podle policie rychlost, dostal smyk, který nezvládl, a blokoval celou šířku dálnice. Provoz byl obnoven po 8:15. Dále kamiony blokovaly dopravu u Humpolce ve směru na Brno.

Uvázlé kamiony v kopci zablokovaly přes den také silnici I/38, která spojuje Havlíčkův Brod a Jihlavu. Vozovku II/130 do Koberovic uzavřela správa údržby silnic. „Důvodem je velké množství popadaných stromů. Problémy mohou nastat na sjezdu z D1 na tuto komunikaci. Na vozovce se stalo několik nehod, kdy auta narazila do stromů,“ dodala Čírtková.

V sobotu dopoledne zastavily dopravu na dálnici D48 ve směru na Frýdek-Místek dvě nehody čtyř osobních automobilů. Ty se staly krátce po sobě poblíž 54. kilometru trasy mezi sjezdy na Dobrou a Tošanovice. Už okolo dvanácté hodiny se podařilo obnovit provoz v jednom směru. O nehodách informoval mluvčí moravskoslezské policie René Černohorský. Podle něho bylo příčinou kolizí pravděpodobně počasí a s tím související kluzká vozovka.

Jihlava musela přerušit provoz MHD

Na Vysočině napadlo v noci na sobotu dvacet centimetrů sněhu. „Je to nejhorší, co nás zatím tuto zimu potkalo. Tvoří se závěje, a jakmile to projedeme, za chvíli je na silnici sníh znovu. Platí to pro celý kraj a v terénu máme všechnu techniku,“ uvedl už dopoledne dispečer silničářů Roman Hubený.

I přes den avizovali meteorologové podobné počasí s večerním oteplováním. „Je to kalamita. Pokud někdo nemusí nikam jezdit, ať raději vůbec nevyjíždí,“ dodal Hubený.

Hasiči na Vysočině od noci na sobotu do odpoledne vyjížděli ke třem stům zásahům souvisejícím s počasím. „Nejčastěji se jedná o odstranění popadaných stromů. Devětkrát jsme zasahovali u dopravních nehod,“ uvedla mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Zpravodajka ČT Markéta Malečková vpodvečer uvedla, že má Krajská správa a údržba silnic Vysočiny v terénu zhruba devadesát sypačů. Kvůli hustému sněžení musela v sobotu odpoledne přerušit provoz jihlavská městská hromadná doprava. „Služby města mají v terénu veškerou techniku i pracovníky, ale komunikace se jim jen stěží daří udržovat sjízdné. Co se týče příměstských částí, ty jsou místy prakticky nesjízdné,“ uvedla zpravodajka. Před pátou hodinou dopravní podnik informoval o obnovování provozu.