Tramvaje z Liberce do Jablonce letos nevyjedou. Opravu zkomplikovalo počasí

Tramvaj z Liberce do Jablonce nad Nisou letos nevyjede, dokončení rekonstrukce přerušilo počasí. V tiskové zprávě o tom v úterý za Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce (DPMLJ) informoval Tomáš Krebs. Provoz na frekventované trati se zastavil v polovině července 2021, od té doby dopravu zajišťují autobusy. Podle původních plánů měly tramvaje do Jablonce znovu jezdit už na konci června. V září a ještě minulý týden vedení Liberce ujišťovalo, že rekonstrukce skončí do Vánoc.