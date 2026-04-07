SOUHRN: Zásadní události úterý 7. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 7. dubna 2026.
Ministerstvo určilo maximální ceny paliv
Ministerstvo financí v úterý poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Lidé za benzin zaplatí maximálně 43,15 koruny za litr s DPH, v případě nafty určil resort maximální cenu 49,59 koruny za litr s DPH. Jde o součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám paliv. Dalšími kroky jsou zastropování marží distributorů pohonných hmot a snížení spotřební daně na naftu. Ceny paliv od začátku března výrazně zvyšuje konflikt na Blízkém východě.
V Polsku zadrželi dalšího člověka kvůli požáru v pardubické zbrojovce
Polská kontrarozvědka (ABW) v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP v Pardubicích zadržela dalšího člověka, informoval server TVP Info. Dotyčný údajně jiné lidi pověřil úkolem, aby koupili různé předměty využité k zapálení haly v Pardubicích. ABW ho zadržela v Zelené Hoře (Zielona Góra) na západě Polska bezprostředně poté, co se vrátil z Česka.
Nové údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg
Po izraelsko-americkém úderu na severozápadě země Írán uzavřel dálnici spojující Tabríz s Teheránem, napsala s odkazem na místní úřady agentura AFP. Zasaženy byly podle Reuters také železnice a mosty v různých částech země. Útok postihl i íránský strategický ostrov Charg. Podle serveru Axios na ostrov, který je zásadní pro námořní přepravu íránské ropy, udeřily Spojené státy, cílem byla vojenská infrastruktura.
Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti
„Jsem zde kvůli morální spolupráci USA a Maďarska,“ řekl americký viceprezident JD Vance v Budapešti během úterní tiskové konference s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Vance obvinil „bruselské byrokraty“ ze zasahování do blížících se voleb. Jeho cesta podtrhuje význam, který prezident USA Donald Trump přikládá Orbánově znovuzvolení, napsala agentura Reuters. Podle analytika Pétera Krekóa by Orbánovi víc pomohla návštěva samotného Trumpa.
Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník
Při přestřelce před izraelským konzulátem v Istanbulu zemřel jeden útočník, další dva byli zraněni a zadrženi, informuje agentura Reuters s odvoláním na turecké úřady. Dva policisté utrpěli lehká zranění. V době útoku v budově nebyl žádný izraelský diplomat.
Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ
Meziroční inflace v České republice v březnu zrychlila na 1,9 procenta z 1,4 procenta v únoru, vyplývá z odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta. Konečnou hodnotu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.
Soud poslal do vězení trojici nezletilých za pokus o vraždu bezdomovce
Sedm, šest a pět let vězení pražský městský soud uložil nepravomocně trojici nezletilých mladíků z Prahy kvůli loňskému pokusu o vraždu bezdomovce. Podle obžaloby se na útoku domluvili na sociální síti a dva z chlapců se pak nechali najmout na zbití mladého muže a způsobili mu těžkou újmu na zdraví. Nejstaršího z obžalovaných, který má ruské občanství, soud navíc potrestal pětiletým vyhoštěním z Česka. Podle soudkyně byly činy mimořádně brutální.
Artemis II obletěla Měsíc a vrací se k Zemi
Čtyři astronauti na palubě kosmické lodi Orion splnili hlavní cíl mise Artemis II. Dokázali proletět kolem Měsíce, vyfotografovali ho z odvrácené strany a nyní už směřují k Zemi, kde by měli přistát v noci z pátku na sobotu.