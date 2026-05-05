SOUHRN: Zásadní události úterý 5. května


před 36 mminutami

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 5. května 2026.

Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

Etická komise Fotbalové asociace ČR zahájila v korupční kauze další řízení, mimo jiné s obráncem Olomouce Jakubem Elbelem, útočníkem Ostravy Davidem Látalem či druholigovou Chrudimí. Elbel s Látalem jsou po Samuelu Šigutovi z Karviné dalšími hráči z nejvyšší soutěže, jichž se případ týká. Pětadvacetiletý Elbel má kvůli tomu pozastavenou činnost. Server Odkryto.cz píše, že rozhodčí Jan Petřík, který v kauze figuruje, se přiznal ke korupci a usiluje o dohodu o vině a trestu.

Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu

Představenstvo Oblastní nemocnice Příbram na mimořádném zasedání odvolalo předsedu představenstva Stanislava Holobradu. Oznámil to náměstek hejtmanky Pavel Pavlík. Holobrada, dosavadní ředitel krajské nemocnice, je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek.

Svoboda není samozřejmost, zaznělo u rozhlasu při připomínce Pražského povstání

Uplynulo 81 let od Květnového povstání českého lidu. Tehdejší události i následný konec druhé světové války připomněla pieta u budovy Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Někteří účastníci ve svých projevech upozornili, že svoboda není samozřejmost. Právě rozhlas sehrál během povstání klíčovou roli, když nejprve začal vysílat v češtině a výzvou k obraně po poledni 5. května 1945 de facto oznámil začátek ozbrojeného odporu.

Začala konference Evropa jako úkol

Pokud se v Evropě začne v některých zásadních otázkách postupovat vpřed, pro Česko není podle Petra Pavla rozumnou strategií stát stranou, kritizovat a čekat, jak to dopadne, naopak by mělo usilovat o místo u jednacího stolu. Prezident to řekl na zahájení konference Evropa jako úkol na Pražském hradě. Vystoupil i jeho finský protějšek Alexander Stubb. Při svém zahajovacím projevu se vyslovil pro širší evropskou integraci i rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu a další země včetně Ukrajiny.

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru proevropské vládě premiéra Ilieho Bolojana, informují agentury Reuters a AFP. Podle nich nyní zemi čekají složitá jednání o vzniku nového kabinetu. V Rumunsku se před dvěma týdny rozpadla vládní koalice poté, co ji opustila Sociálnědemokratická strana kvůli nesouhlasu s reformami zaměřenými především na snížení rozpočtového schodku. Situace ohrozila ratingy státního dluhu země, její přístup k fondům EU a stabilitu měny, píše stanice Digi24.

Hasiči dál likvidují požár v Českém Švýcarsku, v pátek by mohlo být hotovo

Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na úterý byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou pomáhat vrtulníky. V úterý zasahuje na místě 350 hasičů. V pondělí se podařilo požár lokalizovat, což znamená, že se už dál nešíří. Náčelník hasičů by chtěl vyhlásit likvidaci do konce týdne.

Při ražbě pražského metra objevili vědci nový druh prvohorního členovce

Z nenápadné fosilie nalezené při stavbě metra D se vyklubal doposud neznámý druh dávného členovce. Soomaspis labutai žil asi před 448 miliony let, jeho nejbližší známý příbuzný pocházel až z jižní Afriky. Tento objev mění pohled na rozšíření těchto živočichů a přináší nové informace o životě v době prvního hromadného vymírání druhů.

Soomaspis labutai byl drobný členovec příbuzný trilobitům. Žil na mořském dně asi před 448 miliony let

