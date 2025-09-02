Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 2. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události úterý 2. září
Podezřelého z napadení Babiše vyšetřuje policie i kvůli pokusu o ublížení na zdraví
Muže, který v pondělí na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku podle dostupných informací udeřil šéfa hnutí Andreje Babiše berlí do hlavy, podezírá policie i z pokusu o ublížení na zdraví. Obviněn ještě nebyl, sdělila v úterý dopoledne mluvčí krajské policie Soňa Štětínská.
Sesuvy půdy v Súdánu nepřežilo nejméně tisíc lidí, tvrdí ozbrojenci
Nejméně tisíc obětí si vyžádaly nedělní sesuvy půdy v západním Súdánu. Oblast zasáhly silné deště. Podle agentur Reuters a AFP to uvedli ozbrojenci ze Súdánského osvobozeneckého hnutí / armády (SLM/SLA) ovládající oblast nacházející se v občanskou válkou sužovaném Dárfúru. Sesuvy podle dostupných informací přežil jediný člověk, pod nánosy zeminy se ocitla vesnice Tarasin v pohoří Marra.
Nemocnice v Pásmu Gazy hlásí po izraelských úderech 73 mrtvých
Nemocnice v Pásmu Gazy ovládané teroristickým hnutím Hamás uvedly, že izraelské útoky zabily dalších 73 Palestinců, z toho 42 lidí zemřelo ve městě Gaza, informoval deník Ha'arec. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví zemřelo za posledních 24 hodin v Pásmu Gazy 76 Palestinců a dalších 281 bylo zraněno, napsal také list.
Zemětřesení v Afghánistánu má přes tisíc obětí, uvedly úřady
Silné zemětřesení, které v noci na pondělí zasáhlo východ Afghánistánu, si vyžádalo nejméně 1411 mrtvých, uvedl podle agentury AFP mluvčí vládnoucího hnutí Taliban Zabíhulláh Mudžáhid. Agentura Reuters pak s odkazem na Červený půlměsíc píše o 3251 zraněných. Živel také poničil více než osm tisíc domů a podle OSN se mohl dotknout stovek tisíc lidí. EU přislíbila uvolnění milionu eur (více než 24 milionů korun) na nouzovou pomoc.
Jako malí kluci mezi těmi velkými neuspějeme, řekl na adresu Evropy Pavel
Evropská unie musí zvýšit své vojenské kapacity, dokončit vnitřní trh a začít mluvit jedním hlasem, aby mohla hrát relevantní roli v měnícím se světě. Současný stav, kdy Evropa spoléhala na bezpečnostní ochranu Spojených států amerických, je neudržitelný. Na Bledském strategickém fóru to v úterý uvedl český prezident Petr Pavel. Demokracie podle něj momentálně prohrávají střet s autokraciemi.
Belgie uzná Stát Palestina, uvedl ministr zahraničí
Belgie na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN uzná existenci Státu Palestina. Napsal to belgický ministr zahraničí Maxime Prévot, který zároveň dodal, že je také třeba zvýšit tlak na izraelskou vládu i teroristické hnutí Hamás. Belgie se tak přidá k Francii a dalším zemím, které se na newyorském jednání za tři týdny chystají existenci samostatného státu Palestinců uznat.
Obří mračno temné hmoty může být Zemi blíž, než se předpokládalo
Na obloze se možná rozkládá obří kosmické mračno, které je při pohledu ze Země větší než Slunce i Měsíc. Ale protože je tvořené temnou hmotou, je neviditelné. Astrofyzici to popisují v nové studii, která zatím vyšla v předběžném přístupu a teď prochází recenzním řízením.