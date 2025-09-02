Silné zemětřesení, které v noci na pondělí SELČ zasáhlo východ Afghánistánu, si vyžádalo nejméně 1124 mrtvých a 3251 zraněných, napsala v úterý agentura Reuters s odvoláním na organizaci Červený půlměsíc. Živel také poničil více než osm tisíc stromů.
Zemětřesení v Afghánistánu má přes tisíc obětí, píše Reuters
Otřesy o síle šesti stupňů zasáhly provincie Kunar a Nangarhár, které se nacházejí na hranicích s Pákistánem. Záchranné operace se v pondělí zaměřily na čtyři vesnice v provincii Kunar a nyní budou pokračovat v odlehlejší horské oblasti, řekl Ahsanulláh Ahsan z provinčního úřadu pro zvládání katastrof.
„Nemůžeme přesně odhadnout, kolik těl může být stále uvězněno pod troskami. Naším cílem je dokončit tyto operace co nejdříve a začít distribuovat pomoc postiženým rodinám,“ dodal Ahsan.
Situaci komplikuje terén a počasí
Přístup do odlehlých oblastí podél hranic ztěžuje záchranářům horský terén a nepříznivé počasí. Hlavní překážkou byl podle Ahsana vjezd vozidel na úzké horské silnice. Na nich se v úterý vytvořila kolona sanitek, které se snažily dostat do Kunaru, zatímco vrtulníky přivážely humanitární pomoc a odvážely zraněné do nemocnic. Do akce byli nasazeni i vojáci.
„Poškozené silnice, pokračující otřesy a odlehlá poloha mnoha vesnic značně brání dodávkám pomoci,“ poznamenala Světová zdravotnická organizace (WHO), podle níž zemětřesení postihlo více než dvanáct tisíc lidí.
V ohrožení se ocitly i tisíce dětí, Dětský fond OSN (UNICEF) proto do oblastí posílá léky, teplé oblečení, stany a plachty včetně hygienických potřeb.
Záchranné týmy se spolu s úřady snaží mimo jiné rychle zlikvidovat mrtvá zvířata, aby se snížilo riziko kontaminace vodních zdrojů, sdělil v pondělí představitel OSN.
Epicentrum zemětřesení bylo necelých třicet kilometrů od nangarhárského správního střediska Dželálábádu s ohniskem v hloubce osmi kilometrů. Posléze následovalo nejméně pět dalších otřesů. Otřesy byly cítit i v afghánské metropoli Kábulu, která leží asi 120 kilometrů západně od Dželálábádu.