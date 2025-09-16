SOUHRN: Zásadní události úterý 16. září


před 18 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 16. září 2025.

Izrael páchá v Gaze genocidu, ukázalo vyšetřování OSN

Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu a premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog a bývalý ministr obrany Joav Galant k ní podněcovali, uvedla podle agentury AFP nezávislá vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území ve zprávě. Izraelský velvyslanec při OSN Daniel Meron ji označil dle agentury Reuters za skandální a nepravdivou. Zprávu podle AFP kategoricky odmítlo také izraelské ministerstvo zahraničí, které zároveň vyzvalo k okamžitému zrušení komise.

Více k tématu
Izrael páchá v Gaze genocidu, ukázalo vyšetřování OSN
Následky izraelských leteckých útoků v Gaze
Aktuální situace
„Jako utíkat před smrtí vstříc smrti.“ Izrael zahájil útok na Gaza City
Izraelská ofenziva na Gaza City


Stát ustoupil od záměru nahradit most na pražské Výtoni, má se rekonstruovat

Správa železnic nebude pokračovat v přípravě nahrazení mostu na pražské Výtoni novou konstrukcí. Vypíše novou mezinárodní architektonickou soutěž na jeho rekonstrukci spolu s dostavbou dalšího mostu se třetí kolejí a na řešení nového přestupního uzlu na výtoňské straně řeky.

Více k tématu
Stát ustoupil od záměru nahradit most na pražské Výtoni, má se rekonstruovat
Výtoňský železniční most


Nečinností se EU odsuzuje k úpadku, varoval Draghi

Evropská unie svou neschopností rázně jednat ohrožuje nejen svou konkurenceschopnost, ale i vlastní suverenitu. V Bruselu to řekl bývalý prezident Evropské centrální banky (ECB) a italský expremiér Mario Draghi, který se tam účastní konference o konkurenceschopnosti. Akce má vyhodnotit, jakého pokroku se podařilo sedmadvacítce dosáhnout za rok od doby, kdy Draghi zveřejnil svou zprávu o posílení konkurenceschopnosti unijního bloku.

Více k tématu
Nečinností se EU odsuzuje k úpadku, varoval Draghi
Mario Draghi


Trump vysílá Národní gardu do Memphisu

Prezident USA Donald Trump podepsal nařízení o vyslání jednotek Národní gardy do Memphisu v americkém Tennessee. Jejich úkolem prý bude potírat kriminalitu. Opatření mají být stejná jako ta, která již šéf Bílého domu uvedl do praxe v hlavním městě Washingtonu, napsala agentura AP.

Více k tématu
Trump vysílá Národní gardu do Memphisu
Donald Trump při podpisu memoranda o vyslání Národní gardy do Memphisu


Zemřel Robert Redford

Ve věku 89 let zemřel americký herec a oscarový filmový režisér Robert Redford, uvedl deník The New York Times. Jako herec se proslavil ve snímcích Butch Cassidy a Sundance Kid, Všichni prezidentovi muži či Podraz. Za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara. Založil také festival nezávislého filmu Sundance. Redford zemřel ve spánku ve svém domově v americkém státě Utah, oznámila Cindi Bergerová, ředitelka publicistické firmy Rogers & Cowan PMK.

Více k tématu
Zemřel Robert Redford
Robert Redford na filmovém festivalu v Torontu v září 2018


Exkandidáta na rumunského prezidenta Georgesca obžalovali z pokusu o puč

Bývalý kandidát na rumunského prezidenta Calin Georgescu byl obžalován z účasti na pokusu změnit ústavní pořádek za použití násilí. Informují o tom v úterý agentury Reuters a AFP s odkazem na prohlášení prokuratury, která ale v textu obžalované nezmiňuje jménem. Dalším obžalovaným je podle agentur bývalý žoldnéř Horatsiu Potra.

Více k tématu
Exkandidáta na rumunského prezidenta Georgesca obžalovali z pokusu o puč
Calin Georgescu


Ozonová vrstva se hojí, popisuje nová zpráva

Ochranná ozonová vrstva Země se zotavuje z narušení, které lidstvo způsobilo během dvacátého století. Ozonová díra byla roku 2024 menší než v posledních letech, uvádí nová zpráva Světové meteorologické organizace (WMO).

Více k tématu
Ozonová vrstva se hojí, popisuje nová zpráva
Ilustrační obrázek – ozonová díra
Načítání...