Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 16. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události úterý 16. září
Izrael páchá v Gaze genocidu, ukázalo vyšetřování OSN
Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu a premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog a bývalý ministr obrany Joav Galant k ní podněcovali, uvedla podle agentury AFP nezávislá vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území ve zprávě. Izraelský velvyslanec při OSN Daniel Meron ji označil dle agentury Reuters za skandální a nepravdivou. Zprávu podle AFP kategoricky odmítlo také izraelské ministerstvo zahraničí, které zároveň vyzvalo k okamžitému zrušení komise.
Stát ustoupil od záměru nahradit most na pražské Výtoni, má se rekonstruovat
Správa železnic nebude pokračovat v přípravě nahrazení mostu na pražské Výtoni novou konstrukcí. Vypíše novou mezinárodní architektonickou soutěž na jeho rekonstrukci spolu s dostavbou dalšího mostu se třetí kolejí a na řešení nového přestupního uzlu na výtoňské straně řeky.
Nečinností se EU odsuzuje k úpadku, varoval Draghi
Evropská unie svou neschopností rázně jednat ohrožuje nejen svou konkurenceschopnost, ale i vlastní suverenitu. V Bruselu to řekl bývalý prezident Evropské centrální banky (ECB) a italský expremiér Mario Draghi, který se tam účastní konference o konkurenceschopnosti. Akce má vyhodnotit, jakého pokroku se podařilo sedmadvacítce dosáhnout za rok od doby, kdy Draghi zveřejnil svou zprávu o posílení konkurenceschopnosti unijního bloku.
Trump vysílá Národní gardu do Memphisu
Prezident USA Donald Trump podepsal nařízení o vyslání jednotek Národní gardy do Memphisu v americkém Tennessee. Jejich úkolem prý bude potírat kriminalitu. Opatření mají být stejná jako ta, která již šéf Bílého domu uvedl do praxe v hlavním městě Washingtonu, napsala agentura AP.
Zemřel Robert Redford
Ve věku 89 let zemřel americký herec a oscarový filmový režisér Robert Redford, uvedl deník The New York Times. Jako herec se proslavil ve snímcích Butch Cassidy a Sundance Kid, Všichni prezidentovi muži či Podraz. Za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara. Založil také festival nezávislého filmu Sundance. Redford zemřel ve spánku ve svém domově v americkém státě Utah, oznámila Cindi Bergerová, ředitelka publicistické firmy Rogers & Cowan PMK.
Exkandidáta na rumunského prezidenta Georgesca obžalovali z pokusu o puč
Bývalý kandidát na rumunského prezidenta Calin Georgescu byl obžalován z účasti na pokusu změnit ústavní pořádek za použití násilí. Informují o tom v úterý agentury Reuters a AFP s odkazem na prohlášení prokuratury, která ale v textu obžalované nezmiňuje jménem. Dalším obžalovaným je podle agentur bývalý žoldnéř Horatsiu Potra.
Ozonová vrstva se hojí, popisuje nová zpráva
Ochranná ozonová vrstva Země se zotavuje z narušení, které lidstvo způsobilo během dvacátého století. Ozonová díra byla roku 2024 menší než v posledních letech, uvádí nová zpráva Světové meteorologické organizace (WMO).