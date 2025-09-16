Ochranná ozonová vrstva Země se zotavuje z narušení, které lidstvo způsobilo během dvacátého století. Ozonová díra byla roku 2024 menší než v posledních letech, uvádí nová zpráva Světové meteorologické organizace (WMO).
Ozonová vrstva se hojí, popisuje nová zpráva
Ozonu podle zprávy ubylo vloni jen minimum, tento úbytek byl přitom způsobený přirozenými vlivy v atmosféře, jež jsou zodpovědné za běžné výkyvy. „Dlouhodobý pozitivní trend odráží úspěch společných mezinárodních opatření,“ uvedla WMO. Konkrétně ozonová díra, která existuje nad Antarktidou, se dokonce zmenšuje.
Zprávy vyšla u příležitosti Světového dne ozonu 16. září a současně čtyřicátého výročí Vídeňské úmluvy, která uznala úbytek ozonu ve stratosféře jako globální problém. A právě tato mezinárodní dohoda položila základy pro budoucí řešení tohoto problému: dokázala zajistit, že se státy většiny světa spojily ve výzkumu ozonu, systematických pozorování a vědeckých hodnocení ničivosti tohoto problému.
„Před čtyřiceti lety se národy spojily, aby učinily první krok k ochraně ozonové vrstvy – vedeny vědou a sjednoceny v akci,“ řekl generální tajemník OSN António Guterres. „Vídeňská úmluva a její Montrealský protokol se staly mezníkem multilaterálního úspěchu. Dnes se ozonová vrstva zotavuje. Tento úspěch nám připomíná, že když národy dbají na varování vědy, je pokrok možný,“ doplnil.
Jak vypadá úspěch
Dosud vedl Montrealský protokol podle WHO k postupnému ukončení více než devětadevadesáti procent výroby a spotřeby regulovaných látek poškozujících ozonovou vrstvu, které se používaly v chladicích zařízeních, klimatizacích, hasicích pěnách, a dokonce i v lacích na vlasy. „Díky tomu se ozonová vrstva do poloviny tohoto století vrátí na úroveň z osmdesátých let, což výrazně sníží riziko rakoviny kůže, šedého zákalu a poškození ekosystémů v důsledku nadměrného vystavení ultrafialovému záření,“ chválí pozitivní dopady WHO.
„Přes velký úspěch Montrealského protokolu v uplynulých desetiletích tato práce ještě neskončila a svět i nadále potřebuje pečlivě a systematicky monitorovat stratosférický ozon, látky poškozující ozonovou vrstvu a jejich náhrady,“ uvedl předseda Vědecké poradní skupiny WMO pro ozon a sluneční UV záření Matt Tully.