SOUHRN: Zásadní události středy 6. května


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 6. května 2026.

Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

Sněmovní opozice zamezila zahájení závěrečného schvalování vládní novely k rozpočtům. Předseda ODS Martin Kupka označil úpravy za útok na odpovědné hospodaření, šéf STAN Vít Rakušan mluvil o rozpočtovém podfuku. Vystoupení opozičních představitelů k návrhu programu mimořádné schůze svolané z koaličního podnětu už přesáhla hraniční hodinu pro finální schvalování předloh. K návrhu, jehož hlavní částí je formální vynětí řady státních výdajů z deficitu rozpočtu, se poslanci vrátí příští středu.

Více k tématu
Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům
Poslanecká sněmovna


Ceny ropy i plynu se díky nadějím na dohodu USA s Íránem snižují

Ceny ropy i plynu se ve středu prudce snižují poté, co americký prezident Donald Trump signalizoval možnou dohodu o ukončení války s Íránem. Severomořská ropa Brent se tak vrátila pod hranici 100 dolarů za barel. Kolem 13. hodiny vykazovala pokles o více než deset procent a nacházela se v blízkosti 98,5 dolaru za barel. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc v obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku vykazoval pokles o zhruba jedenáct procent na 42 eur (asi 1020 korun) za megawatthodinu.

Více k tématu
Ceny ropy i plynu se díky nadějím na dohodu USA s Íránem snižují
Ilustrační foto
Kontext
Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump
Prezident USA Donald Trump


Slovensko zruší dvojí ceny nafty, které kritizovala Evropská komise

Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom slovenská vláda, řekla ministryně hospodářství Denisa Saková (Hlas). Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i v Polsku.

Více k tématu
Slovensko zruší dvojí ceny nafty, které kritizovala Evropská komise
Ilustrační foto


Ústavní soud zamítl změny v odměnách politiků působících paralelně v samosprávách

Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu těmto politikům od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40 procent částky, na kterou by měli nárok, pokud by působili jen v jednom zastupitelstvu. Návrh podala skupina 22 senátorů.

Více k tématu
Ústavní soud zamítl změny v odměnách politiků působících paralelně v samosprávách
Ústavní soud


Hasiči dohašují požár v Českém Švýcarsku, pomohl déšť

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od středy hasiči zasahují už jen ze země. V noci nad územím pršelo, sdělil mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Uhasit zbývá 4,5 hektaru. Kriminalisté věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.

Více k tématu
Hasiči dohašují požár v Českém Švýcarsku, pomohl déšť
Dohašování požáru v Českém Švýcarsku


Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner

Ve věku 87 let ve středu zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta a filantropa oznámila CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises. Dnes již legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami Turner vytvořil v roce 1980.

VÍCE K TÉMATU
Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner
Ted Turner


Inflace vzrostla na 2,5 procenta. Podle analytiků bude zrychlovat

Meziroční inflace v Česku letos v dubnu zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Konečnou hodnotu dubnové inflace zveřejní statistici 13. května. V minulosti pokaždé odhad potvrdili. Analytici uvádí, že za zrychlením inflace stojí vyšší ceny pohonných hmot. Do jiných kategorií spotřebního koše se vyšší ceny paliv promítnou se zpožděním, další zrychlení inflace se tak podle nich dá očekávat.

Více k tématu
Inflace vzrostla na 2,5 procenta. Podle analytiků bude zrychlovat
Potraviny


AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat

Při konzultování zdravotních potíží s nástroji umělé inteligence (AI), například chatboty, je třeba podle odborníků kritický náhled, protože si často vymýšlejí a mají tendenci odpovídat podle očekávání tazatele. Lékaře proto nenahradí. Varují také před zadáváním osobních údajů. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) kvůli stále rozsáhlejšímu využívání chatbotů představila příručku pro pacienty.

Více k tématu
AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat
Ilustrační foto

Výběr redakce

Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

ŽivěSenát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

10:00Aktualizovánopřed 15 mminutami
Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner

Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner

16:39Aktualizovánopřed 16 mminutami
V Čechách hrozí bouřky se silným větrem a kroupy

V Čechách hrozí bouřky se silným větrem a kroupy

17:46Aktualizovánopřed 41 mminutami
Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

15:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Hrad nepodá stížnost proti odložení prověřování Macinkových zpráv

Hrad nepodá stížnost proti odložení prověřování Macinkových zpráv

před 1 hhodinou
Maďarsko vrátilo Kyjevu peníze, které zabavilo ukrajinské bance

Maďarsko vrátilo Kyjevu peníze, které zabavilo ukrajinské bance

před 1 hhodinou
Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

ŽivěOpozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

09:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

01:23Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události středy 6. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 6. května 2026.
před 11 mminutami

O čem plánujeme informovat ve středu 6. května

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události úterý 5. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 5. května 2026.
včera v 18:30

Daniel Stach bude tváří nového diskusního pořadu ČT Na dosah

Moderátor Daniel Stach bude tváří nového diskusního pořadu Na dosah. Vysílat ho bude Česká televize (ČT) jednou za měsíc z různých koutů republiky. Tvořit ho budou mimo jiné diváci přímo na místě i přes sociální sítě. Formát tak nabídne propojení televizní debaty s odborníky a dalšími významnými osobnostmi různých oborů s bezprostřední zpětnou vazbou veřejnosti. První díl na téma Budoucnost medicíny nabídne živě ČT24 v úterý 19. května od 20:05 hodin.
včera v 11:35

Maďarská rozvědka o mně sedm měsíců věděla všechno, říká novinář Panyi

Investigativní novinář Szabolcs Panyi, který rozkryl vazby vlády v Budapešti na Moskvu, poskytl pro pořad Newsroom ČT24 rozhovor, v němž přibližuje metody tlaku vlády Viktora Orbána. Věří, že politická změna v Maďarsku přinese konec éry státem řízené propagandy a odhalí hloubku ruského zásahu do chodu státu. V rozhovoru, který s ním vedla Jana Ďuďáková, hovořil také o špionážním softwaru Pegasus, trestním oznámení i nálepce zrádce v maďarských médiích.
včera v 07:26

Pulitzerovu cenu získal The Washington Post za popis chaotických Trumpových změn

List The Washington Post získal hlavní Pulitzerovu cenu za veřejnou službu za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Také několik dalších ocenění souviselo se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí, získaly je agentura Reuters či deník The New York Times. Informovala o tom Kolumbijská univerzita na webu věnovaném tomuto nejprestižnějšímu novinářskému ocenění.
4. 5. 2026Aktualizovánovčera v 00:03

SOUHRN: Zásadní události pondělí 4. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 4. května 2026.
4. 5. 2026Aktualizováno4. 5. 2026

SOUHRN: Zásadní události neděle 3. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 3. května 2026.
3. 5. 2026Aktualizováno3. 5. 2026
Načítání...