Hasiči dohašují požár v Českém Švýcarsku, pomohl déšť


6. 5. 2026Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od středy hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich dopoledne bude pohybovat ještě kolem 370, odpoledne se možná počet sníží. V noci nad územím pršelo, sdělil mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Uhasit zbývá zhruba pět hektarů.

„Zásah se teď soustředí na důkladné dohašování a také na to, aby se požár znovu nešířil. Jde hlavně o menší skrytá ohniska. Hasiči je nacházejí především v nepřístupném skalnatém terénu. Často to bývá pod povrchem, v kořenech nebo pod kameny. Přes noc jim pomáhaly s vyhledáváním ohnisek drony s termokamerami,“ informovala z Chřibské redaktorka ČT Nikol Zelená.

Les vzplál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne. Rozšířil se na více než sto hektarů. Na místě bylo v jednu chvíli přes 540 hasičů a osm vrtulníků.

Letecké hašení skončilo v úterý. „Noc byla klidná i díky tomu, že pršelo. Drony nad územím prolétly večer a ráno. Teď už neprší, je pod mrakem,“ popsal Kalvoda. V horku se zkraje zásahu přehřál jeden hasič, který je jediným zraněným.

Sčítání škod

Z letiště nad Chřibskou se hasiči přiblíží do města. Majitel plochy tak bude moci začít se sčítáním škod po nájezdu těžkých cisteren a přistávání velkých letadel. Letiště je totiž určené pouze pro lehká sportovní a rekreační letadla.

Škody vznikly také městu, soukromníkům a národnímu parku. Oheň pohltil vysazené stromky, jejich oplocení a zásah poničil turistické cesty. Některé zůstávají zavřené stejně jako silnice v okolí Chřibské.

Policie bude pokračovat s vyšetřováním příčin požáru. Mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov v pondělí řekl, že lze vyloučit přirozené příčiny, protože bouřka v oblasti nebyla. Za požárem podle něj stojí člověk stejně jako v případě největšího požáru v Česku, který zasáhl oblast v okolí Hřenska před čtyřmi lety.

Na Děčínsku hoří v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022, který hasiči likvidovali tři týdny. Tehdy ale požár zasáhl desetkrát větší území.

Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry, vyplývá z dat

Během poslední sezony respiračních nemocí se nedalo v Česku očkovat aktuální vakcínou proti nemoci covid-19 asi 91 procent lékařů a přes 98 procent zdravotních sester.
před 54 mminutami

Bouřky se prohnaly Českem, nejsilnější byly v Karlovarském kraji

Do Česka v úterý večer dorazily bouřky, přičemž nejsilnější byly kolem 21. hodiny v Karlovarském kraji i na západě Ústeckého kraje, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Ceny leteckého paliva rostou. Brusel chystá opatření

Letecké palivo zdražuje. Od začátku americko-izraelského útoku na Írán se ceny zvedly asi o 75 procent. Aerolinky tak přehodnocují náklady a ruší některé spoje. Další lety slučují. V Evropě je ale zatím kerosinu dostatek. I tak ale Evropská komise připravuje opatření. Slibuje, že ještě tento týden aktualizuje pokyny pro letecké společnosti ohledně využívání leteckého paliva a koordinace zásob.
před 2 hhodinami

Sněmovna přerušila jednání o postoji koalice ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně

Poslanecká sněmovna na řádné schůzi přerušila jednání o stanovisku vládní koalice ke sjezdu sudetských Němců v Brně. Usnesení, které mimo jiné vyzývá pořadatele sjezdu, aby od něj upustili, navrhl jménem koalice zařadit na program schůze šéf dolní komory a předseda SPD Tomio Okamura (SPD). Opozice žádnou ze tří desítek navrhovaných změn programu schůze neprosadila. Schůze byla přerušena v noci na středu, v debatě by měli zákonodárci pokračovat ve středu v 18 hodin.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Hasiči zmenšili požár v Českém Švýcarsku na pět hektarů, letecké hašení skončilo

Hasičům se v úterý večer podařilo snížit plochu požářiště v národním parku České Švýcarsko z původních více než 100 hektarů na pět hektarů. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhaly, informoval mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Les vzplál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Milion chvilek zorganizoval pochod na podporu ČT a ČRo

Lidé se v úterý v Praze sešli na podporu Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT). Akci organizoval spolek Milion chvilek, jenž požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet. Akce začala na Staroměstském náměstí, někteří demonstranti měli české vlajky a transparenty. Po projevech vyrazili k budově Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici, kde jim zaměstnanci ČRo a předseda stávkového výboru odborů ČRo Jan Křemen poděkovali. Akce se podle informací policejního mluvčího Jana Rybanského obešla bez narušení veřejného pořádku.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Odpadků podél dálnic přibylo za pět let o čtvrtinu

Nekonečný boj s odpadky – i to je podle správců silnic a dálnic nedílnou součástí jejich práce. Ať už na odpočívkách nebo podél autostrád odpadu přibylo – za pět let o čtvrtinu. Poslední dobou se úklidové čety často setkávají i s nebezpečným materiálem, třeba akumulátory. Výjimkou není ani to, že se následně ve sběrném dvoře vznítí. Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic sesbírali podél komunikací a na odpočívkách 2600 tun komunálního odpadu – o 500 tun víc než před pěti lety. Že je kupící se smetí podél silnic stále větším problémem, upozorňuje i Český svaz ochránců přírody. Obzvlášť v místech, kam se pravidelná údržba nedostane. Celkově nejvíce odpadu pochází ze staveb a demolic – 40 procent. Přibližně dvě pětiny komunálního odpadu končí na skládkách. Čtrnáct procent pak jde do spaloven.
před 11 hhodinami
