Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner


6. 5. 2026Aktualizovánopřed 11 mminutami|Zdroj: ČTK, CNN

Ve věku 87 let ve středu zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta a filantropa oznámila CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises. Dnes již legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami Turner vytvořil v roce 1980. Rodák z Ohia podle agentury AFP v roce 2018 oznámil, že trpí neurodegenerativním onemocněním demence s Lewyho tělísky, jejíž příznaky se podobají Alzheimerově či Parkinsonově chorobě.

Přestože na počátku sklízel výsměch a poznámky, že zprávy nemohou přinášet zisk, nakonec zvítězil. Karta se obrátila poté, co stanice Cable News Network (CNN) živě odvysílala tragédii raketoplánu Challenger v roce 1986.

Skutečný skok do celého světa znamenala invaze do Kuvajtu a následná válka spojenců proti Iráku na počátku devadesátých let, ve které z mediálního pohledu hráli hlavní roli reportéři CNN v čele s legendárním Peterem Arnettem.

Většina televizních zpravodajů v roce 1991 opustila Bagdád po varování o blížícím se americkém útoku, připomíná agentura AP. CNN ale na místě zůstala a zachytila působivé záběry vypuknutí války.

Časopis Time v roce 1991 Turnera jmenoval mužem roku za to, že „ovlivnil dynamičnost událostí a umožnil divákům ve 150 zemích stát se přímými svědky historie“. Turner svou stanici v roce 1996 prodal společnosti Time Warner a z odvětví odešel. I později však CNN považoval za „největší úspěch svého života“.

„Bylo chybou ztratit kontrolu nad CNN“ sdělil Turner

Turner svou stanici v roce 1996 prodal společnosti Time Warner za 7,3 miliardy dolarů (dnešních 151,1 miliardy korun) v akciích. Podle agentury AP mu bylo slíbeno, že bude v CNN hrát i po prodeji roli, ze stanice však musel odejít.

„Udělal jsem chybu. Bylo chybou ztratit kontrolu nad tou společností,“ uvedl o svém rozhodnutí. I později však CNN považoval za „největší úspěch svého života“. Ve stejném roce, kdy Turner CNN prodal, mediální magnát Rupert Murdoch založil stanici Fox News.

Turner vybudoval mediální impérium, které zahrnovalo první stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami či populární kanály vysílající filmy či kreslené seriály. Do jeho portfolia spadaly i profesionální sportovní týmy, jako jsou například Atlanta Braves, připomněla CNN.

Akcionáři společnosti Warner Bros schválili převzetí firmy rivalem Paramount
Ilustrační foto

„The Mouth of the South“ působil jako ochránce přírody

Turner se narodil v roce 1938 v Cincinnati jako Robert Edward „Ted“ Turner III., později však působil v Atlantě ve státě Georgia. Navštěvoval vojenskou internátní školu v Tennessee a poté studoval na prestižní Brownově univerzitě, odkud byl však před dokončením studia vyloučen kvůli tomu, že si do svého pokoje na koleji přivedl studentku.

Pro jeho přímočarost byl Turner přezdívaný jako „The Mouth of the South“ (Ústa Jihu). Jeho manželkou byla v letech 1991 až 2001 herečka Jane Fondová.

Turner byl také mezinárodně známým jachtařem, aktivistou usilujícím o celosvětové odstranění jaderných zbraní i filantropem, který stál u zrodu Nadace OSN.

Mediální magnát byl známý jako ochránce přírody, jenž se stal jedním z nejvýznamnějších vlastníků půdy ve Spojených státech. Sehrál klíčovou roli při obnovení populace bizonů na americkém západě a mimo jiné vytvořil kreslený seriál Captain Planet, aby děti vzdělával v oblasti životního prostředí.

Výběr redakce

Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner

Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner

16:39Aktualizovánopřed 11 mminutami
Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

15:02Aktualizovánopřed 22 mminutami
Hrad nepodá stížnost proti odložení prověřování Macinkových zpráv

Hrad nepodá stížnost proti odložení prověřování Macinkových zpráv

před 54 mminutami
Maďarsko vrátilo Kyjevu peníze, které zabavilo ukrajinské bance

Maďarsko vrátilo Kyjevu peníze, které zabavilo ukrajinské bance

před 1 hhodinou
Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

ŽivěOpozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

09:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

01:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

ŽivěSenát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

10:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat

AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner

Ve věku 87 let ve středu zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta a filantropa oznámila CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises. Dnes již legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami Turner vytvořil v roce 1980. Rodák z Ohia podle agentury AFP v roce 2018 oznámil, že trpí neurodegenerativním onemocněním demence s Lewyho tělísky, jejíž příznaky se podobají Alzheimerově či Parkinsonově chorobě.
16:39Aktualizovánopřed 11 mminutami

Slovensko zruší dvojí ceny nafty, které kritizovala Evropská komise

Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom slovenská vláda, řekla ministryně hospodářství Denisa Saková (Hlas). Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i v Polsku.
12:24Aktualizovánopřed 23 mminutami

„Nemůžeme být dobré ve všem.“ Matky ve Španělsku hledají rovnováhu mezi prací a rodinou

Ve Španělsku 78 procent žen uvádí, že trpí problémy s duševním zdravím, vyplývá ze zprávy neziskové organizace Make Mothers Matter. Podle dalšího průzkumu španělské organizace Club Malasmadres má 85 procent matek denně méně než hodinu volného času.
před 32 mminutami

Maďarsko vrátilo Kyjevu peníze, které zabavilo ukrajinské bance

Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti ukrajinské banky Oščadbank, které maďarské úřady v březnu zabavily při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Uvedl to ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který Maďarsku poděkoval za konstruktivní přístup.
před 1 hhodinou

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hormuzský průliv se zcela otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu s USA, prohlásil americký prezident Donald Trump. Írán americký návrh analyzuje. Trump dodal, že dočasně pozastavil ochranu a navádění lodí v průlivu, které ohrožovala íránská blokáda. Důvodem jsou podle něj aktuální jednání. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, uvedl šéf Bílého domu. Ropa prudce zlevňuje. Brent se nachází blízko 103 dolarů za barel.
01:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Švýcarsko má pacienta s hantavirem, další jsou z lodi evakuováni do Nizozemska

V Curychu se léčí pacient s hantavirem z výletní lodi MV Hondius. Další tři pacienti jsou evakuováni do Nizozemska, píše server BBC News. V souvislosti se vzácným virem zatím zemřeli tři lidé, nakažených je ale víc. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje, že na lodi mohlo dojít k přenosu nemoci z člověka na člověka. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je přesvědčen, že riziko pro veřejné zdraví zůstává nízké. Plavidlo by v sobotu měly přijmout Kanárské ostrovy.
11:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusko chystá u hranice s Estonskem propagandistický koncert k 9. květnu

Úřady v ruském pohraničním Ivangorodu chystají na sobotu 9. května další koncert určený obyvatelům estonské Narvy na protějším břehu řeky.
před 1 hhodinou

Rusko porušilo Ukrajinou vyhlášený klid zbraní v téměř dvou tisících případech, uvedl Zelenskyj

Rusko nedodržuje klid zbraní vyhlášený Ukrajinou od půlnoci z úterý na středu, porušilo ho v 1820 případech, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že ve středu večer rozhodne o dalších krocích. Dříve varoval, že Kyjev zrcadlově odpoví na případné porušování klidu zbraní Moskvou. Ukrajinské úřady hlásí po ruských útocích mrtvé a zraněné. Moskva zasáhla mimo jiné školku v Sumách. Děti uvnitř nebyly, ale zemřela členka ostrahy.
11:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...