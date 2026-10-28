SOUHRN: Zásadní události středy 28. října


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 28. října 2026.

Nehoda rychlovlaků ve Španělsku má desítky obětí

Počet obětí srážky dvou rychlovlaků v centrálním Španělsku vzrostl dle místních úřadů na 68. Očekávají, že počet obětí ještě vzroste. Záchranné týmy dál prohledávají trosky vozů. Příčinou nehody byla podle ministra dopravy chyba dispečinku – jeden z vlaků měl dostat povolení k jízdě i přes červený signál upozorňující na soupravu na trati.

Více k tématu
Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 68. Může za ni chyba dispečerů
Srážka vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo


Studenti vyhlásili stávku kvůli rušení poplatků pro ČT a ČRo

Platforma Výbor solidarity studentů, která propojuje školy napříč republikou, vyhlásila na úterý 3. listopadu stávku. Tento krok přichází v reakci na záměr vládní koalice zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Na 3. listopadu vyhlásili stávku také pracovníci ČT a ČRo. Vládní politici připravované kroky hájí, odmítají například argument, že by zrušením poplatků byla ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií.

Více k tématu
Studenti vyhlásili stávku kvůli rušení poplatků pro ČT a ČRo
Platforma Výbor solidarity studentů zorganizovala v centru Brna protest proti záměru vládní koalice převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet (28. října 2026)


V izraelských volbách vede vládní blok, většinu nemá

Po sečtení 84,5 procenta hlasů vede v izraelských parlamentních volbách vládní blok premiéra Benjamina Netanjahua, většinu mu ale dílčí výsledky neslibují, v této chvíli by získal 54 křesel. Opoziční blok má zatím 49 mandátů, strany volené převážně izraelskými Araby dalších 17 míst, píše server The Times of Israel (ToI). Lídři obou bloků mluví o vítězství a slibují sestavit novou vládu. K té by ale nejspíš potřebovali podporu arabských stran, jež ve volbách mimořádně posílily. Sionistická uskupení včetně části opozice to ale dosud odmítala.

Více k tématu
V izraelských volbách vede vládní blok, většinu nemá
Příznivci Netanjahua
Kontext
Posílení arabských stran v Izraeli může být klíčem k nové vládě
V izraelských volbách zaznamenaly úspěch arabské strany


Pietní akt na Vítkově připomněl výročí vzniku Československa. Pavel jmenoval nové generály

Lidé v Česku si ve středu připomínají 108. výročí vzniku samostatné Československé republiky. V Praze i v jiných městech se konají pietní akce i veřejná shromáždění. Dopoledne se představitelé státu včetně prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše (ANO) zúčastnili tradičního pietního aktu na čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově. Prezident ve středu také jmenoval nové generály.

Více k tématu
Pietní akt na Vítkově připomněl výročí vzniku Československa. Pavel jmenoval nové generály
Pietní akt při příležitosti 108. výročí vzniku samostatného československého státu


Slovensko je opět schopné plně chránit svůj vzdušný prostor, oznámil Pellegrini

Slovensko je opět schopné bránit svůj vzdušný prostor vlastními silami, oznámil prezident Peter Pellegrini. Slovensko po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 vyřadilo z výzbroje zastaralé stíhačky MiG-29 ze sovětské éry a předalo je Kyjevu. S ochranou slovenského vzdušného prostoru pak začali pomáhat spojenci včetně Česka. Už v roce 2018 si Slovensko objednalo čtrnáct nových stíhaček F-16 Block 70, z nichž většina již je v zemi.

Více k tématu
Slovensko je opět schopné plně chránit svůj vzdušný prostor, oznámil Pellegrini
Peter Pellegrini


Neúspěšný kandidát na brazilského prezidenta Bolsonaro přicestoval do USA

Poražený kandidát na brazilského prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro, přistál s manželkou a dcerami na letišti poblíž Miami na Floridě. Informovaly o tom světové tiskové agentury s odvoláním na své reportéry na místě. Jde o první potvrzené spatření neúspěšného kandidáta v nedělních volbách na půdě Spojených států poté, co o jeho cestě do USA už v noci s odvoláním na své zdroje psaly BBC, Financial Times a další média.

Více k tématu
Neúspěšný kandidát na brazilského prezidenta Bolsonaro přicestoval do USA
Flávio Bolsonaro opouští letadlo na letišti na Floridě v USA (28. 10. 2026)


Metan uniká ze sibiřského permafrostu stále rychleji, varují čínští akademici

Na Sibiři se uvolňuje velké množství metanu. Pokud se bude svět dále oteplovat, bude přibývat v atmosféře i tohoto plynu. Do roku 2050 by mohl zvrátit asi pětinu snah lidstva o omezení jeho emisí.

Více k tématu
Metan uniká ze sibiřského permafrostu stále rychleji, varují čínští akademici
Bublinky zmrzlého metanu v sibiřském jezeře

Výběr redakce

Likud viní izraelské Araby z volebních podvodů. Vládní blok vede, většinu nemá

Likud viní izraelské Araby z volebních podvodů. Vládní blok vede, většinu nemá

včeraAktualizovánopřed 21 mminutami
Studenti vyhlásili stávku kvůli rušení poplatků pro ČT a ČRo

Studenti vyhlásili stávku kvůli rušení poplatků pro ČT a ČRo

14:24Aktualizovánopřed 30 mminutami
Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 68. Může za ni chyba dispečerů

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 68. Může za ni chyba dispečerů

10:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Neúspěšný kandidát na brazilského prezidenta Bolsonaro přicestoval do USA

Neúspěšný kandidát na brazilského prezidenta Bolsonaro přicestoval do USA

01:47Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Pietní akt na Vítkově připomněl výročí vzniku Československa. Pavel jmenoval nové generály

Pietní akt na Vítkově připomněl výročí vzniku Československa. Pavel jmenoval nové generály

08:59Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Slovensko je opět schopné plně chránit svůj vzdušný prostor, oznámil Pellegrini

Slovensko je opět schopné plně chránit svůj vzdušný prostor, oznámil Pellegrini

11:58Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Pivovary pod tlakem přeskupují své kapacity a opouští tradiční místa

VideoPivovary pod tlakem přeskupují své kapacity a opouští tradiční místa

před 11 hhodinami
Poslanec Pražák se rozhodl ukončit členství v hnutí ANO

Poslanec Pražák se rozhodl ukončit členství v hnutí ANO

včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

Studenti vyhlásili stávku kvůli rušení poplatků pro ČT a ČRo

Platforma Výbor solidarity studentů, která propojuje školy napříč republikou, vyhlásila na úterý 3. listopadu stávku. Tento krok přichází v reakci na záměr vládní koalice zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Na 3. listopadu vyhlásili stávku také pracovníci ČT a ČRo. Vládní politici připravované kroky hájí, odmítají například argument, že by zrušením poplatků byla ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií. Na podporu ČT a ČRo se konaly akce v Brně, Plzni či Hradci Králové.
14:24Aktualizovánopřed 30 mminutami

SOUHRN: Zásadní události středy 28. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 28. října 2026.
před 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat ve středu 28. října

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 14 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události úterý 27. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 27. října 2026.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Okamura by souhlasil, pokud někdo navrhne zrušení ČT a ČRo

Předseda SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura by souhlasil, pokud by někdo navrhl zrušení České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), řekl serveru Aktuálně.cz. Podle šéfa ODS Martina Kupky tak Okamura dává najevo, že chce víc prostoru pro manipulace a kremelskou propagandu. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v noci na sobotu ve sněmovně poslala do druhého čtení převedení financování ČT a ČRo pod státní rozpočet. Opozice záměr označuje za útok na nezávislost veřejnoprávních médií.
před 23 hhodinami

Část studentů v Praze, Brně a Ostravě vyhlásila kvůli ČT a ČRo stávkovou pohotovost

Akademická obec divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU) vyhlásila časově neomezenou stávkovou pohotovost, obává se o nezávislost kultury a veřejnoprávních médií. Připojí se 3. listopadu ke stávce pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). K obdobnému kroku přistoupili také studenti Masarykovy univerzity z iniciativy Média nedáme MUNI a studenti Ostravské univerzity. Vládní politici připravované kroky hájí, ohrožení nezávislosti médií podle nich nehrozí.
včeraAktualizovánovčera v 17:36

Vláda řeší něco, co voliči nežádají, říká Smoljak. Hysterie je zvláštní, míní Schiller

Veřejnému dění v Česku aktuálně do značné míry dominuje téma financování veřejnoprávních médií. O účelu zvažovaných změn i o politické kultuře diskutovali v Událostech, komentářích senátoři Jan Schiller (ANO) a David Smoljak (STAN). Oba senátoři nejsou spokojeni se současnou kulturou jednání ve sněmovně. Samotná změna financování je podle Schillera cestou ke kontrole hospodaření. Smoljak vidí riziko v podobě kontroly obsahu.
včera v 11:36

Video„Neuvěřitelně špatné,“ říká k projednávání poplatků Chudárek. Zavoral vyzval Babiše k diskusi

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl výzvu generálního ředitele Českého rozhlasu (ČRo) Reného Zavorala, aby s ním o záměru koalice zrušit televizní a rozhlasové poplatky jednal veřejně. ANO, Motoristé a SPD usilují o to, aby Česká televize (ČT) a ČRo spadaly pod státní rozpočet. Předseda vlády Zavorala také označil za „aktivistu“. Dle Zavorala schůzka na Úřadu vlády probíhala jako „jednostranný diktát toho, co se stane a jak to bude“. Proto prý volá po veřejné diskusi, která ale měla přijít mnohem dříve než nyní. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek doplnil, že s předsedou vlády jednal dvakrát, kroky s Rozhlasem prý koordinují. Zákon, který má změnit financování obou médií, prošel prvním čtením dle Chudárka „hurá stylem“, dění označil za „neuvěřitelně špatné“. Návrh je pro ČT prý nepřijatelný, poukázal zejména na rozsah rozpočtu. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
včera v 09:14

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

včera v 16:24
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

včera v 15:51
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026