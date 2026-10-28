SOUHRN: Zásadní události středy 28. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 28. října 2026.
Nehoda rychlovlaků ve Španělsku má desítky obětí
Počet obětí srážky dvou rychlovlaků v centrálním Španělsku vzrostl dle místních úřadů na 68. Očekávají, že počet obětí ještě vzroste. Záchranné týmy dál prohledávají trosky vozů. Příčinou nehody byla podle ministra dopravy chyba dispečinku – jeden z vlaků měl dostat povolení k jízdě i přes červený signál upozorňující na soupravu na trati.
Studenti vyhlásili stávku kvůli rušení poplatků pro ČT a ČRo
Platforma Výbor solidarity studentů, která propojuje školy napříč republikou, vyhlásila na úterý 3. listopadu stávku. Tento krok přichází v reakci na záměr vládní koalice zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Na 3. listopadu vyhlásili stávku také pracovníci ČT a ČRo. Vládní politici připravované kroky hájí, odmítají například argument, že by zrušením poplatků byla ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií.
V izraelských volbách vede vládní blok, většinu nemá
Po sečtení 84,5 procenta hlasů vede v izraelských parlamentních volbách vládní blok premiéra Benjamina Netanjahua, většinu mu ale dílčí výsledky neslibují, v této chvíli by získal 54 křesel. Opoziční blok má zatím 49 mandátů, strany volené převážně izraelskými Araby dalších 17 míst, píše server The Times of Israel (ToI). Lídři obou bloků mluví o vítězství a slibují sestavit novou vládu. K té by ale nejspíš potřebovali podporu arabských stran, jež ve volbách mimořádně posílily. Sionistická uskupení včetně části opozice to ale dosud odmítala.
Pietní akt na Vítkově připomněl výročí vzniku Československa. Pavel jmenoval nové generály
Lidé v Česku si ve středu připomínají 108. výročí vzniku samostatné Československé republiky. V Praze i v jiných městech se konají pietní akce i veřejná shromáždění. Dopoledne se představitelé státu včetně prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše (ANO) zúčastnili tradičního pietního aktu na čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově. Prezident ve středu také jmenoval nové generály.
Slovensko je opět schopné plně chránit svůj vzdušný prostor, oznámil Pellegrini
Slovensko je opět schopné bránit svůj vzdušný prostor vlastními silami, oznámil prezident Peter Pellegrini. Slovensko po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 vyřadilo z výzbroje zastaralé stíhačky MiG-29 ze sovětské éry a předalo je Kyjevu. S ochranou slovenského vzdušného prostoru pak začali pomáhat spojenci včetně Česka. Už v roce 2018 si Slovensko objednalo čtrnáct nových stíhaček F-16 Block 70, z nichž většina již je v zemi.
Neúspěšný kandidát na brazilského prezidenta Bolsonaro přicestoval do USA
Poražený kandidát na brazilského prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro, přistál s manželkou a dcerami na letišti poblíž Miami na Floridě. Informovaly o tom světové tiskové agentury s odvoláním na své reportéry na místě. Jde o první potvrzené spatření neúspěšného kandidáta v nedělních volbách na půdě Spojených států poté, co o jeho cestě do USA už v noci s odvoláním na své zdroje psaly BBC, Financial Times a další média.
Metan uniká ze sibiřského permafrostu stále rychleji, varují čínští akademici
Na Sibiři se uvolňuje velké množství metanu. Pokud se bude svět dále oteplovat, bude přibývat v atmosféře i tohoto plynu. Do roku 2050 by mohl zvrátit asi pětinu snah lidstva o omezení jeho emisí.