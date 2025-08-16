Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 16. srpna 2025.
SOUHRN: Zásadní události soboty 16. srpna
Trump jednal s Putinem
Americký prezident Donald Trump se v noci z pátku na sobotu SELČ sešel s ruským vládcem Vladimirem Putinem na summitu na Aljašce. Po zhruba tříhodinovém jednání ocenili na společném brífinku vzájemné rozhovory, dohodli se také na příštím setkání. Toho by se měl prý účastnit také prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Šéf Bílého domu v následném rozhovoru pro Fox News uvedl, že s Putinem řešil možnou výměnu území mezi Moskvou a Kyjevem, podrobnosti však nesdělil. Podle Reuters Putin během rozhovorů s Trumpem požadoval stažení ukrajinské armády z Doněcké a Luhanské oblasti. Výměnou nabídl zmrazení frontové linie v současném stavu a zastavení svých vojsk v jižní Chersonské oblasti a jihovýchodní Záporožské oblasti.
Evropa reaguje na summit USA–Rusko
Ukrajina potřebuje skutečný, trvalý mír, a ne další přestávku mezi ruskými invazemi, prohlásil podle agentury Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonátu s evropskými lídry, který následoval po summitu USA a Ruska na Aljašce. K summitu se vyjádřili i další evropští lídři. Šéfka EK Ursula von der Leyenová zdůraznila, že silné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a Evropu jsou nezbytné v jakékoli mírové dohodě, která má ukončit ruskou válku na Ukrajině. Podle českého premiéra Petra Fialy (ODS) spojenci hledají cesty k míru, Putin k obnově sovětského impéria.
Zelenskyj se v pondělí setká s Trumpem
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonátu se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem v sobotu avizoval, že v pondělí přiletí do USA. Jednat s Trumpem bude o příměří na Ukrajině a summitu na Aljašce, kde se v noci z pátku na sobotu SELČ prezident USA sešel s ruským vládcem Vladimirem Putinem, konkrétní závěry rokování ale nebyly oznámeny. Americký list The New York Times (NYT) informoval, že na pondělní schůzku jsou do Washingtonu pozváni také evropští lídři.
Policie obvinila Jiřikovského pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti
Policie obvinila Tomáše Jiřikovského pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Měly se stát v roce 2015 a letos, kdy podle policie zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Druhý ze skutků se týká i daru bitcoinů resortu spravedlnosti. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci o tom v sobotu informovalo na webu.
Změna pohlaví u ptáků je dle nové studie nečekaně častá
Téma změny pohlaví se v lidském světě stalo jedním z kulturních sporů. Tento článek se lidské sexuality nijak netýká. Nový výzkum zjistil, že fenomén se objevuje nejen u člověka, ale také u zvířat – konkrétně ptáků. Samozřejmě u nich tato změna není způsobená chirurgicko-farmaceutickým zákrokem, ale přirozenými procesy.