SOUHRN: Zásadní události pondělí 6. října


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 6. října 2025.

Na Hradě pokračovaly povolební konzultace

Prezident Petr Pavel ukončil první kolo povolebních konzultací. Přijal předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, šéfa hnutí SPD Tomia Okamuru a předsedu Motoristů sobě Petra Macinku. Po schůzkách Pavel potvrdil, že zřejmě bude vznikat koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů.

Pavel: Zřejmě bude vznikat koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů
Petr Pavel
ANO a SPD řešily vedení sněmovny i její výbory
Radim Fiala
Vedení SOCDEM chce mimořádný sjezd, k jeho datu skončí
Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová


Francouzský premiér po 27 dnech rezignoval

Nový francouzský premiér Sébastien Lecornu předal prezidentovi Emmanuelu Macronovi svou demisi. Lecornu přitom teprve v neděli večer představil ministry své vlády a v úterý měl předstoupit před Národní shromáždění. Opozice ale varovala, že kabinet nedostane důvěru.

Chaos ve Francii trvá. Premiér po 27 dnech rezignoval
Sébastien Lecornu


Zemřela dlouholetá šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Drábová

Ve věku 64 let v pondělí zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová. Odešla doma po krátké těžké nemoci v kruhu nejbližších. Prezident Petr Pavel napsal, že odešla osobnost, která pro bezpečí naší země vykonala opravdu výjimečnou práci. „V mých očích vždy byla skutečnou a neokázalou vlastenkou, vzorem skromnosti, vlídnosti a především dobrým člověkem,“ zdůraznil.

Zemřela dlouholetá šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Drábová
Dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová na snímku z roku 2019


Nobelovu cenu za medicínu dostali tři vědci za výzkum autoimunitních onemocnění

Švédský Karolínský institut oznámil, že letošní Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získali tři vědci za své objevy týkající se takzvané periferní imunitní tolerance.

Nobelovu cenu za medicínu dostali tři vědci za výzkum autoimunitních onemocnění
Nobelova cena


Ukrajina ostřelovala Krym a Bělgorodskou oblast

Ukrajina v noci ostřelovala ruskou Bělgorodskou oblast, kde útoky vážně poškodily infrastrukturu a přechodně připravily o elektřinu 40 tisíc lidí. Informoval o tom šéf oblasti Vjačeslav Gladkov. Výbuchy se ozývaly také na Ruskem okupovaném poloostrově Krym.

Tisíce lidí v ruském Bělgorodu jsou bez proudu, Krym hlásí exploze
Ruské úřady v Bělgorodu instalují ochranu proti dronům


Astronomové pozorovali nejhladovější planetu v kosmu

Obří planetu, která přitahuje více hmoty ze svého okolí než jakékoliv jiné známé těleso ve vesmíru, pozorovali vědci pomocí obřího teleskopu v Jižní Americe.

Šest miliard tun za sekundu. Astronomové pozorovali nejhladovější planetu v kosmu
Cha 1107-7626
