Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 6. října 2025.
SOUHRN: Zásadní události pondělí 6. října
Na Hradě pokračovaly povolební konzultace
Prezident Petr Pavel ukončil první kolo povolebních konzultací. Přijal předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, šéfa hnutí SPD Tomia Okamuru a předsedu Motoristů sobě Petra Macinku. Po schůzkách Pavel potvrdil, že zřejmě bude vznikat koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů.
Francouzský premiér po 27 dnech rezignoval
Nový francouzský premiér Sébastien Lecornu předal prezidentovi Emmanuelu Macronovi svou demisi. Lecornu přitom teprve v neděli večer představil ministry své vlády a v úterý měl předstoupit před Národní shromáždění. Opozice ale varovala, že kabinet nedostane důvěru.
Zemřela dlouholetá šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Drábová
Ve věku 64 let v pondělí zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová. Odešla doma po krátké těžké nemoci v kruhu nejbližších. Prezident Petr Pavel napsal, že odešla osobnost, která pro bezpečí naší země vykonala opravdu výjimečnou práci. „V mých očích vždy byla skutečnou a neokázalou vlastenkou, vzorem skromnosti, vlídnosti a především dobrým člověkem,“ zdůraznil.
Nobelovu cenu za medicínu dostali tři vědci za výzkum autoimunitních onemocnění
Švédský Karolínský institut oznámil, že letošní Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získali tři vědci za své objevy týkající se takzvané periferní imunitní tolerance.
Ukrajina ostřelovala Krym a Bělgorodskou oblast
Ukrajina v noci ostřelovala ruskou Bělgorodskou oblast, kde útoky vážně poškodily infrastrukturu a přechodně připravily o elektřinu 40 tisíc lidí. Informoval o tom šéf oblasti Vjačeslav Gladkov. Výbuchy se ozývaly také na Ruskem okupovaném poloostrově Krym.
Astronomové pozorovali nejhladovější planetu v kosmu
Obří planetu, která přitahuje více hmoty ze svého okolí než jakékoliv jiné známé těleso ve vesmíru, pozorovali vědci pomocí obřího teleskopu v Jižní Americe.