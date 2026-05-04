SOUHRN: Zásadní události pondělí 4. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 4. května 2026.
Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi
Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. V tiskové zprávě to uvedl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Jednat by se mělo o exministra Pavla Blažka (ODS), jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze, který zastupoval programátora Tomáše Jiřikovského, jenž bitcoiny státu věnoval. S odvoláním na své zdroje to uvedly servery Seznam Zprávy, Deník N a iRozhlas.
Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku
Požár v národním parku České Švýcarsko se už nešíří a v 18:25 hasiči vyhlásili lokalizaci, řekl jejich šéf Vladimír Vlček. Na letiště v Chřibské dorazily v pondělí dva vrtulníky ze Slovenska, celkem tak bylo připraveno osm strojů nabírat vodu z místního koupaliště a čerpacího místa. V terénu bylo nasazeno kolem čtyř set hasičů. Podle správy národního parku způsobil oheň škody na výsadbě i trasách pro turisty a požár pravděpodobně způsobil člověk.
Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb
Elektronická evidence tržeb (EET) se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení schválila vláda, řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun ročně. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a úprava daně z přidané hodnoty (DPH).
V centru Lipska vjel řidič auta do lidí
V centru východoněmeckého Lipska v pondělí odpoledne najel řidič automobil do skupiny lidí, informují tiskové agentury a německá média. Místní stanice MDR s odkazem na policii sdělila, že incident si vyžádal dva mrtvé a dva vážně zraněné. Podle dalších médií ale nejsou zprávy o mrtvých potvrzené. Podle stanice Radio Leipzig vjel poškozený vůz SUV na pěší zónu, svědkové hovoří také o útoku nožem.
Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje Írán
Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, informuje agentura AFP. Íránské vojenské velení tak reagovalo na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidla USA budou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvázly v předchozích týdnech kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Už dříve v noci na pondělí významný člen íránského parlamentu uvedl, že Teherán by mohl považovat americký doprovod lodí za porušení příměří.
Pavel přivítal na Hradě finského prezidenta
Prezident Petr Pavel v pondělí dopoledne přivítal na Pražském hradě finskou hlavu státu Alexandera Stubba. Hovořili spolu například o pokračující podpoře Ukrajiny či o posilování evropského pilíře Severoatlantické aliance (NATO). „Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách,“ řekl Pavel a dodal, že to neznamená oslabení transatlantické vazby.
Dron zasáhl výškovou budovu v Moskvě, útok prý hrozí i na vojenskou přehlídku 9. května
Dron v noci na pondělí zasáhl výškový dům v Moskvě, prohlásil starosta města Sergej Sobjanin. Nikomu se podle něj nic nestalo. Komu dron patřil, nespecifikoval, ale proti Rusku podniká vzdušné útoky Ukrajina v odvetě za neustávající ruské nálety na její území. Incident se stal krátce před oslavami Dne vítězství, na který se v Moskvě tradičně chystá vojenská přehlídka.
Soud nepravomocně uznal vinu Nagyové v kauze Čapí hnízdo
Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU v pondělí Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Nagyová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla, z vyhlášení rozhodnutí se omluvila.
PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen
Pražská energetika (PRE) od května zvýšila ceny svých fixovaných produktů elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Zdražení se týká nových smluv se závazkem, u nichž si zákazníci připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dohodou o fixaci cen, kterou uzavřeli už dříve, se nic nemění. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých týdnech zdražovali i někteří další dodavatelé.
NASA zveřejnila dvanáct tisíc fotek z mise Artemis. Podívejte se
Od začátku dubna sledoval celý svět s napětím, jak čtyři astronauti z USA a Kanady letí při misi Artemis II směrem k Měsíci, oblétají ho a pak se po dvou týdnech vrací úspěšně na Zem. Americká kosmická agentura NASA teď zveřejnila kompletní fotoarchiv celé mise – celkem 12 217 snímků. Podívejte se na výběr z nich.