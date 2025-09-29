Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 29. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události pondělí 29. září
Volby v Moldavsku vyhrála proevropská strana
Proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové získala v nedělních parlamentní volbách v Moldavsku 50,2 procenta všech hlasů, uvedla po sečtení všech hlasů ústřední volební komise. PAS tak obhájila většinu a ve 101členném parlamentu bude mít 55 křesel, zatímco druhému opozičnímu Vlasteneckému bloku komunistických a socialistických stran připadne 26 mandátů. Šéf opozičního hnutí Igor Dodon, který má blízko k Moskvě, výsledek voleb zpochybnil.
Rusko posílá drony do evropských zemí z tankerů, tvrdí Zelenskyj
Rusko používá tankery k vysílání dronů do evropských zemí, tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se odvolává na informace od rozvědky. Západ by měl podle něj zostřit sankce na ruskou stínovou flotilu. Opakované narušování vzdušného prostoru zemí NATO také obnovilo debatu o uzavření nebe nad Ukrajinou, píše server Kyiv Independent.
Žloutenky v Praze přibývá, dopravní podnik bude víc uklízet
Praha posílí pravidelný úklid vozidel a stanic městské hromadné dopravy kvůli rostoucímu počtu případů žloutenky typu A. Dopravní podnik (DPP) zvýší koncentraci dezinfekčních prostředků při čištění a přidá i mimořádné úklidy ve frekventovaných stanicích metra.
Trump přijal v Bílém domě izraelského premiéra
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí dorazil do Bílého domu na jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Očekává se, že budou jednat o možném příměří ve válce v Pásmu Gazy. V pátek Trump vyjádřil přesvědčení, že dohoda o klidu zbraní je velmi blízko.
Tajfun ve Vietnamu zabil nejméně jedenáct lidí
Tajfun Bualoi ve Vietnamu připravil o život nejméně jedenáct lidí, zaplavil komunikace a přiměl desetitisíce lidí k evakuaci. Zhruba dvacet lidí se pohřešuje, napsaly v pondělí světové agentury. V pořadí desátá bouře, která zemi letos zasáhla, směřuje do sousedního Laosu.
Stav přírody v EU není dobrý, varuje zpráva. Česko za některé změny ale chválí
Jednou za pět let vzniká velká hodnoticí zpráva, která se týká kvality životního prostředí zemí Evropské unie. Ta nejnovější aktuálně varuje před křehkostí evropských ekosystémů.
Nosila smrt, teď na ní žijí celé ekosystémy. Vědci studovali munici v Baltu
Nevybuchlé hlavice raket V-1 pokrývají dno Lübecké zátoky na severu Německa ve stovkách kusů. A kolem nich se to jen hemží nejrůznějšími formami života, ukázala nová rozsáhlá studie.