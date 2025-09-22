Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 22. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události pondělí 22. září
Začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr
Zlínský podnikatel Michal Redl u Obvodního soudu pro Prahu 9 odmítl vinu v kauze Dozimetr. Uvedl, že nezaložil organizovanou skupinu a nebyl její hlavou. Zopakoval, že bylo porušeno jeho právo na obhajobu. V případu rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP) je Redl jedním z hlavních obžalovaných. Spolu s ním se u soudu zpovídá mimo jiné bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).
Rada bezpečnosti jedná o ruských stíhačkách nad Estonskem
Estonsko požádalo o naléhavé svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN, aby se zabývala pátečním narušením estonského vzdušného prostoru ruskými stíhačkami.
Na západě Německa nejezdí vlaky na klíčové trati, policie hovoří o sabotáži
Na důležité železniční trati mezi Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem někdo poškodil kabely. Policie předpokládá, že šlo o sabotáž, informovala agentura DPA. Nevylučuje přitom politický motiv, do vyšetřování se proto zapojilo oddělení zodpovědné za vyšetřování politické kriminality.
Propalestinská stávka v Itálii zpozdila vlaky i blokuje přístav
Uzavřené školy, zpožděné příměstské vlaky v Římě či zablokovaný přístup do přístavu v Janově přinesla pondělní stávka italských zaměstnanců v dopravě, jejímž cílem je podpořit Palestince v Pásmu Gazy a protestovat proti dodávkám zbraní do Izraele. Demonstranti s palestinskými vlajkami vyšli do ulic v Janově, Livornu či Neapoli, protesty se očekávají v dalších velkých městech.
Lékařské AI podporují předsudky a podceňují problémy žen a menšin
Nástroje umělé inteligence (AI) používané v medicíně mohou vést k horším výsledkům u žen a etnických menšin. Ve své analýze to uvedl deník Financial Times (FT). Upozornil na studie amerických a britských univerzit, které ukazují, že takzvané velké jazykové modely (LLM) často podceňují příznaky pacientek a projevují méně empatie vůči černošským a asiatským pacientům. Kopírují tak už existující předsudky.