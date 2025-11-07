SOUHRN: Zásadní události pátku 7. listopadu


Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 7. listopadu 2025.

Babiš se sešel s kandidáty na ministry

Předseda ANO Andrej Babiš, který z pověření prezidenta Petra Pavla jedná o sestavení vlády s SPD a Motoristy, se v pátek sešel s některými kandidáty na ministry, s nimiž jednal například o rozpočtu na příští rok. Podle ANO šlo o interní jednání. Konkrétní jména kandidátů do nového kabinetu Babiš dosud neoznámil a seznam členů vznikající vlády zatím nepředal ani prezidentu Pavlovi.

Policie obvinila sedmnáct subjektů v kauze Dozimetr, napsaly Seznam Zprávy

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu v další větvi korupční kauzy Dozimetr nově obvinili třináct lidí a čtyři firmy. Napsal to server Seznam Zprávy. Policisté znovu stíhají i ty, které obvinili už v hlavní větvi případu v roce 2022. Jde o podnikatele Michala Redla, Pavla Kosa či Zakaríu Nemraha.

Pavel omilostnil dvě ženy

Prezident Petr Pavel udělil dvě milosti, svoji ústavní pravomoc využil popáté za více než dva a půl roku ve funkci. Zbytek trestu odnětí svobody prominul šestasedmdesátileté ženě, která se po naléhání svého vnuka podílela na posílání zásilek obsahujících zakázané látky do vězení. Milost udělil také třiadvacetileté ženě, která v tanečním klubu poskytla kamarádce drogu extázi, v důsledku čehož druhý den kamarádka zemřela. Látku si odsouzená také sama vzala.

Evropská komise zpřísnila vízová pravidla pro Rusy

Evropská komise zpřísnila vízová pravidla platná pro ruské občany. Nově nebudou získávat víza pro opakovaný vstup a budou o ně muset žádat při každém vstupu do Evropské unie. Krok souvisí se zvýšenými bezpečnostními riziky, která vyplývají z nevyprovokované a neodůvodněné ruské agrese proti Ukrajině, včetně zneužívání migrace jako zbraně.

„Žádný kout planety nezůstane nedotčen.“ Summit v Brazílii se zabývá klimatem

V brazilském městě Belém začal ve čtvrtek dvoudenní summit před klimatickou konferencí OSN COP30, která se tam bude konat od 10. do 21. listopadu. Šéf OSN António Guterres na úvod summitu vyzval zejména bohaté země k rychlejším a účinnějším krokům proti globálnímu oteplování. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva při zahájení summitu vyzval k tomu, aby se méně peněz dávalo na války a více na ochranu životního prostředí.

