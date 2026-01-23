SOUHRN: Zásadní události pátku 23. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 23. ledna 2026.
Pokračuje spor kvůli letounům L-159
Armáda je schopna předat Ukrajině až čtyři letouny L-159, citoval náčelník generálního štábu Karel Řehka stanovisko vzdušných sil. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) předtím v pátek uvedl, že je armáda prodat nemůže, přičemž se odkazoval na loňský nález Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a dřívější stanoviska Řehky. Mluvčí NKÚ ale pro ČT sdělila, že tyto letouny v poslední době úřad nijak neřešil. Prezident Petr Pavel uvedl, že armáda letouny postrádat může.
Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku
Zbrojařská společnost Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada získala v pátek z prodeje akcií na amsterdamské burze 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun). Její tržní kapitalizace překonala podle analytika XTB Tomáše Cverny hodnotu ČEZu. Stala se tím firmou s největší tržní kapitalizací v Česku.
Diag Human spustila exekuci na dvě firmy společnosti ČEZ
Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva a společnost Diag Human spustili první kroky v exekuci na Česko. Týkají se lucemburských firem Gasnet a Czech Gas Networks Investments, ve kterých má podíl energetická skupina ČEZ. Napsal to server Hlídací pes. Šťáva chce po tuzemsku peníze za překažený obchod s krevní plazmou, výše odškodného se odhaduje na 17 miliard korun.
Soud uložil nepravomocně soudci Elischerovi sedmiletý trest a pokutu
Soudci pražského vrchního soudu Ivanu Elischerovi soud uložil sedm let vězení a peněžitý trest ve výši zhruba 1,1 milionu korun. Další milion má Elischerovi propadnout z bankovního účtu. Soud jej uznal vinným z přijímání úplatků, zneužití pravomoci, nadržování a neoprávněného přístupu do počítačového systému. Elischerova známého Nguyena Quoc Hunga, který ho podle obžaloby k trestné činnosti navedl, potrestal odnětím svobody v délce 8,5 roku a vyhoštěním z Česka na neurčito. Verdikt není pravomocný, Elischer vinu popírá a podle jeho advokátky plánuje odvolání.
USA oficiálně odešly ze Světové zdravotnické organizace
Spojené státy ve čtvrtek oficiálně potvrdily svůj odchod ze Světové zdravotnické organizace (WHO), oznámila agentura Reuters. Organizaci, kterou po druhé světové válce pomáhala zakládat, země opustila z rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa. Ten krok zdůvodnil kromě jiného údajnými chybami WHO v době pandemie nemoci covid-19.