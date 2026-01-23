SOUHRN: Zásadní události pátku 23. ledna


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 23. ledna 2026.

Pokračuje spor kvůli letounům L-159

Armáda je schopna předat Ukrajině až čtyři letouny L-159, citoval náčelník generálního štábu Karel Řehka stanovisko vzdušných sil. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) předtím v pátek uvedl, že je armáda prodat nemůže, přičemž se odkazoval na loňský nález Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a dřívější stanoviska Řehky. Mluvčí NKÚ ale pro ČT sdělila, že tyto letouny v poslední době úřad nijak neřešil. Prezident Petr Pavel uvedl, že armáda letouny postrádat může.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka


Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku

Zbrojařská společnost Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada získala v pátek z prodeje akcií na amsterdamské burze 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun). Její tržní kapitalizace překonala podle analytika XTB Tomáše Cverny hodnotu ČEZu. Stala se tím firmou s největší tržní kapitalizací v Česku.

Michal Strnad uvádí CSG na burzu


Diag Human spustila exekuci na dvě firmy společnosti ČEZ

Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva a společnost Diag Human spustili první kroky v exekuci na Česko. Týkají se lucemburských firem Gasnet a Czech Gas Networks Investments, ve kterých má podíl energetická skupina ČEZ. Napsal to server Hlídací pes. Šťáva chce po tuzemsku peníze za překažený obchod s krevní plazmou, výše odškodného se odhaduje na 17 miliard korun.

Josef Šťáva


Soud uložil nepravomocně soudci Elischerovi sedmiletý trest a pokutu

Soudci pražského vrchního soudu Ivanu Elischerovi soud uložil sedm let vězení a peněžitý trest ve výši zhruba 1,1 milionu korun. Další milion má Elischerovi propadnout z bankovního účtu. Soud jej uznal vinným z přijímání úplatků, zneužití pravomoci, nadržování a neoprávněného přístupu do počítačového systému. Elischerova známého Nguyena Quoc Hunga, který ho podle obžaloby k trestné činnosti navedl, potrestal odnětím svobody v délce 8,5 roku a vyhoštěním z Česka na neurčito. Verdikt není pravomocný, Elischer vinu popírá a podle jeho advokátky plánuje odvolání.

Ivan Elischer na snímku z roku 2019


USA oficiálně odešly ze Světové zdravotnické organizace

Spojené státy ve čtvrtek oficiálně potvrdily svůj odchod ze Světové zdravotnické organizace (WHO), oznámila agentura Reuters. Organizaci, kterou po druhé světové válce pomáhala zakládat, země opustila z rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa. Ten krok zdůvodnil kromě jiného údajnými chybami WHO v době pandemie nemoci covid-19.

Ústředí WHO v Ženevě

SOUHRN: Zásadní události pátku 23. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 23. ledna 2026.
před 34 mminutami

TV Nova dostala pokutu za odvysílání rozsudku s Ferim

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) udělil pokutu televizi Nova za to, že v listopadu 2023 na svých stránkách odvysílala živý přenos rozsudku nad bývalým poslancem Dominikem Ferim. České televizi to sdělil mluvčí úřadu Josef Štípský. Televizi hrozila pokuta až pět milionů korun. Rozhodnutí je zatím nepravomocné, mluvčí proto odmítl výši pokuty sdělit. Nova podala proti rozhodnutí rozklad, který nyní projedná předseda ÚOOÚ.
před 4 hhodinami

O čem plánujeme informovat v pátek 23. ledna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 22. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 22. ledna 2026.
včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události středy 21. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 21. ledna 2026.
21. 1. 2026Aktualizováno21. 1. 2026

SOUHRN: Zásadní události úterý 20. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 20. ledna 2026.
20. 1. 2026

Hosté Událostí, komentářů probrali pomoc Ukrajině i veřejnoprávní média

Financování veřejnoprávních médií rozebrali v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským zástupci opozice i vládní koalice. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) sdělil parametry navrhovaného modelu financování veřejnoprávních médií. „V obecné rovině jde o navázání na daňový příjem ze státního rozpočtu. Dále se v rámci koalice debatuje o tvorbě koeficientu, který by určoval výši financí a byl by neměnný,“ upřesnil. Podle člena sněmovního výboru pro obranu Ivana Bartoše (Piráti) to takto nastavit nelze. „Pojďme najít mechanismus, který je opravdu politiky nedotknutelný,“ prohlásil. Místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD) uvedl, že jde o koaliční kompromis a detaily se musí doladit. „Postupujeme přesně podle programového prohlášení,“ řekl. „Současná vláda postupně směřuje ke zestátnění veřejnoprávních médií,“ myslí si člen sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS). Hosté hovořili také o české pomoci Ukrajině.
20. 1. 2026

SOUHRN: Zásadní události pondělí 19. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 19. ledna 2026.
19. 1. 2026Aktualizováno19. 1. 2026
