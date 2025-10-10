Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 10. října 2025.
SOUHRN: Zásadní události pátku 10. října
ANO se dohodlo na rozdělení resortů s Motoristy a SPD v případné vládě
Hnutí ANO se společně s hnutím SPD a Motoristy sobě dohodlo na rozdělení resortů nově vznikající vlády. Ta bude mít šestnáct členů, včetně premiéra. Devět křesel obsadí hnutí ANO, tři hnutí SPD a čtyři křesla Motoristé. SPD navíc připadne post předsedy sněmovny. Jednání budou pokračovat příští týden programovými prioritami. Informace uvedly strany v tiskové zprávě.
Izrael zahájil stahování z části Gazy
Izraelská armáda oznámila, že v pátek v poledne místního času začalo platit příměří v Pásmu Gazy. Předtím se z jeho části začala stahovat. Premiér Benjamin Netanjahu však v odpoledním projevu uvedl, že izraelské síly zůstanou v Pásmu, aby přiměly Hamás vzdát se zbraní.
Rusko masivně útočilo na Kyjev, Záporoží a energetiku
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo ruskému vzdušnému útoku, invazní jednotky zaútočily na kritickou infrastrukturu města a jeho část se ocitla bez proudu. Rusko udeřilo také na Záporožskou oblast.
Nobelovu cenu za mír získala Machadová
Nositelkou Nobelovy ceny za mír pro rok 2025 je venezuelská opoziční politička María Corina Machadová. Byla oceněna „za neúnavnou práci při prosazování demokratických práv venezuelského lidu a za boj za dosažení spravedlivého a mírového přechodu od diktatury k demokracii“.
Analýzy molekul potravin zachovaných ve střepech ukázaly, co jedli první Slované
První Slované na našem území konzumovali nejčastěji mléko, proso a med. Tím se odlišovali od Germánů, kteří měli naopak v oblibě vepřové maso. Vyplývá to z rozsáhlých analýz molekul potravin zachovaných ve střepech z hrnců a z kostí zkonzumovaných zvířat, které prozkoumal mezinárodní výzkum pod vedením brněnského archeologa Jiřího Macháčka z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.