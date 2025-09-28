SOUHRN: Zásadní události neděle 28. září


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 28. září 2025.

Rusové přes dvanáct hodin bombardovali Kyjev

Rusko nad ránem podniklo další masivní vzdušný úder na Ukrajinu. Podle nezávislých pozorovatelů se Kyjev stal terčem jednoho z nejrozsáhlejších ruských bombardování od začátku plnohodnotné invaze. Nejméně čtyři lidé zemřeli a asi tři desítky utrpěly zranění. Dalších několik desítek zraněných hlásí Záporoží.

Více k tématu
Rusové přes dvanáct hodin bombardovali Kyjev
Následky ruského úderu v Kyjevě


Moldavané hlasují v klíčových volbách

V Moldavsku se konají parlamentní volby, pokládané za klíčové pro budoucnost země. Výsledky by mohly rozhodnout, zda tato bývalá sovětská republika a jedna z nejchudších zemí Evropy bude pokračovat v cestě do Evropské unie, anebo se vrátí do sféry vlivu Moskvy.

Více k tématu
Moldavané hlasují v klíčových volbách
Parlamentní volby v Moldavsku
Kontext
Moldavsko čeká souboj o proevropskou vládu. Z Ruska míří dezinformace i falešné průzkumy
Předvolební akce moldavské vládní strany PAS


OSN obnovila sankce proti Íránu

OSN obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu. Děje se tak poté, co USA, Francie a Německo spustily koncem srpna mechanismus, který umožnil do 30 dnů obnovit sankce zrušené v roce 2015 na základě jaderné dohody s Teheránem. Sankce islámskou republiku zasáhnou v době, kdy se její obyvatelé stále častěji ocitají v situaci, kdy si nemohou dovolit základní potraviny, a zároveň se obávají o svou budoucnost.

Více k tématu
OSN obnovila sankce proti Íránu
Íránská vlajka


Poutníci si ve Staré Boleslavi připomněli odkaz svatého Václava

Tisíce lidí si ve Staré Boleslavi připomněly poutní mší odkaz světce a patrona země svatého Václava. Bohoslužbu sloužil apoštolský nuncius v Česku Jude Thaddeus Okolo, kázání pronesl pražský arcibiskup Jan Graubner. Účastnili se jí moravští a čeští biskupové i představitelé státu. U příležitosti letošního 80. výročí konce druhé světové války Národní svatováclavská pouť připomněla i utrpení jejích obětí.

Více k tématu
Poutníci si ve Staré Boleslavi připomínají odkaz svatého Václava
Národní svatováclavská pouť


Autopilot, nikoliv rozhodování. Většina lidských aktivit vychází ze zvyku

Lidé jsou často hrdí na svůj rozum, na svou schopnost vědomě se rozhodovat. Podle nového výzkumu tří světových univerzit se ale většina lidských činů řídí spíše zvykem, nikoliv vědomým rozhodnutím. Poznatky o „autopilotovi“ lze využít – třeba při vytváření pozitivních návyků, nebo naopak při zbavování se těch negativních.

Více k tématu
Autopilot, nikoliv rozhodování. Většina lidských aktivit vychází ze zvyku
Ilustrační foto
48 minut
Události 28. 9. 2025
Zdroj: ČT24
Načítání...