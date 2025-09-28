SOUHRN: Zásadní události neděle 28. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 28. září 2025.
Rusové přes dvanáct hodin bombardovali Kyjev
Rusko nad ránem podniklo další masivní vzdušný úder na Ukrajinu. Podle nezávislých pozorovatelů se Kyjev stal terčem jednoho z nejrozsáhlejších ruských bombardování od začátku plnohodnotné invaze. Nejméně čtyři lidé zemřeli a asi tři desítky utrpěly zranění. Dalších několik desítek zraněných hlásí Záporoží.
Moldavané hlasují v klíčových volbách
V Moldavsku se konají parlamentní volby, pokládané za klíčové pro budoucnost země. Výsledky by mohly rozhodnout, zda tato bývalá sovětská republika a jedna z nejchudších zemí Evropy bude pokračovat v cestě do Evropské unie, anebo se vrátí do sféry vlivu Moskvy.
OSN obnovila sankce proti Íránu
OSN obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu. Děje se tak poté, co USA, Francie a Německo spustily koncem srpna mechanismus, který umožnil do 30 dnů obnovit sankce zrušené v roce 2015 na základě jaderné dohody s Teheránem. Sankce islámskou republiku zasáhnou v době, kdy se její obyvatelé stále častěji ocitají v situaci, kdy si nemohou dovolit základní potraviny, a zároveň se obávají o svou budoucnost.
Poutníci si ve Staré Boleslavi připomněli odkaz svatého Václava
Tisíce lidí si ve Staré Boleslavi připomněly poutní mší odkaz světce a patrona země svatého Václava. Bohoslužbu sloužil apoštolský nuncius v Česku Jude Thaddeus Okolo, kázání pronesl pražský arcibiskup Jan Graubner. Účastnili se jí moravští a čeští biskupové i představitelé státu. U příležitosti letošního 80. výročí konce druhé světové války Národní svatováclavská pouť připomněla i utrpení jejích obětí.
Autopilot, nikoliv rozhodování. Většina lidských aktivit vychází ze zvyku
Lidé jsou často hrdí na svůj rozum, na svou schopnost vědomě se rozhodovat. Podle nového výzkumu tří světových univerzit se ale většina lidských činů řídí spíše zvykem, nikoliv vědomým rozhodnutím. Poznatky o „autopilotovi“ lze využít – třeba při vytváření pozitivních návyků, nebo naopak při zbavování se těch negativních.