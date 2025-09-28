Lidé se sjeli do Staré Boleslavi u Prahy, aby uctili svatého Václava. Právě tam byl národní světec a patron v roce 935 zavražděn. Součástí připomínek byla taky poutní mše na Mariánském náměstí. Bohoslužbu sloužil apoštolský nuncius v Česku Jude Thaddeus Okolo, kazatelem byl pražský arcibiskup Jan Graubner. U příležitosti letošního 80. výročí konce druhé světové války pouť připomíná i utrpení jejích obětí.
Poutníci si ve Staré Boleslavi připomínají odkaz svatého Václava
Během mše byla na pódiu vedle hlavního oltáře vystavena relikviářová busta knížete, takzvaná herma, s částí světcových ostatků. Nejvzácnější relikvii, lebku svatého Václava, si mohou lidé do odpoledne prohlédnout v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava. Do poutního místa dorazila v sobotu večer v novém relikviáři, který má díky speciálním technologiím zabránit tomu, aby lebku národního světce a patrona poškozovaly při transportu zejména změny klimatu. Na výzdobě relikviáře se podíleli přední brusiči a klenotníci.
Mariánské náměstí a jeho širší okolí je uzavřeno pro dopravu, řidiči musí zaparkovat na okraji města nebo v menších postranních ulicích. Na pořádek dohlíží desítky policistů, skauti pomáhají s organizací akce.
Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Národní svatováclavskou pouť obnovila římskokatolická církev v roce 2003. V letech 2020 a 2021 se zejména kvůli koranavirovým opatřením konala v omezené podobě, tradiční mše bez omezení počtu účastníků se na náměstí vrátila v roce 2022. V předcovidových letech bylo Mariánské náměstí s kapacitou sedm tisíc lidí zcela zaplněné.
Doprovodný program
Vedle duchovního programu čeká na účastníky poutě i doprovodný program, a to jak na Mariánském náměstí, kde vystoupí několik kapel, tak v areálu letního kina Houštka. Program zakončí světelné překvapení v Houštce ve 21:00.
Kníže Václav byl zavražděn 28. září roku 935 svými odpůrci, mezi něž patřil jeho bratr Boleslav I. Za věčného vládce české země byl prohlášen ve 12. století, svatováclavský kult rozšířil po Evropě Karel IV. Za druhé světové války byl zneužit nacisty, komunistický režim zase vydával Václava za slabocha.
Státním svátkem je 28. září od roku 2000, v kalendáři je označen jako Den české státnosti. Jde také o vybraný svátek, kdy podle zákona o prodejní době musí zůstat obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené.