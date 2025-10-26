SOUHRN: Zásadní události neděle 26. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 26. října 2025.
Zatkli podezřelé z podílu na loupeži šperků z Louvru
Francouzská policie v sobotu večer zatkla dva muže, které podezírá, že se před týdnem podíleli na loupeži vzácných šperků z pařížského Louvru, píší francouzská média. Podle deníku Le Figaro ale klenoty zatím policie nenašla.
Babiš s předjednanou podobou programu vlády v zásadě souhlasí, řekl Havlíček
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš s předjednanou podobou programu možné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě v zásadě souhlasí. Uvedl to místopředseda ANO Karel Havlíček po jednání s Babišem. Podle Havlíčka spolu projednali hlavní kapitoly programu a kompromisy, kterých vyjednavači dosáhli s ostatními stranami budoucí koalice.
Hasiči kvůli větru vyjížděli k desítkám případů
Téměř celé Čechy v neděli zasáhl silný vítr. Ve středních Čechách hasiči zasahovali více než stokrát, řekla mluvčí Tereza Sýkora Fliegerová. Desítky zásahů hlásí i z Vysočiny.
Macinka napsal, že chce zrušit CHKO Soutok
Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který je možným adeptem na funkci ministra životního prostředí, je přesvědčený o tom, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok je nutné přehodnotit a zrušit. Napsal to v odpovědi na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL).
Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří
Premiéři Thajska a Kambodže Anutin Čánvirakun a Hun Manet v neděli podepsali dohodu o příměří, která má zajistit trvalý klid zbraní po červencovém přeshraničním konfliktu.
Rusové zabíjeli v Kyjevě
Tři lidé v noci na neděli zemřeli po ruském vzdušném útoku na Kyjev, uvedla ráno ukrajinská služba pro mimořádné situace. Zraněno je podle úřadů 29 lidí, včetně sedmi dětí. Podle dřívějšího vyjádření starosty Vitalije Klyčka byly zasaženy dva výškové obytné domy.