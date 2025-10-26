SOUHRN: Zásadní události neděle 26. října


před 37 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 26. října 2025.

Zatkli podezřelé z podílu na loupeži šperků z Louvru

Francouzská policie v sobotu večer zatkla dva muže, které podezírá, že se před týdnem podíleli na loupeži vzácných šperků z pařížského Louvru, píší francouzská média. Podle deníku Le Figaro ale klenoty zatím policie nenašla.

Francouzská policie zatkla podezřelé z podílu na loupeži šperků z Louvru
Policie před pařížským muzeum Louvre


Babiš s předjednanou podobou programu vlády v zásadě souhlasí, řekl Havlíček

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš s předjednanou podobou programu možné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě v zásadě souhlasí. Uvedl to místopředseda ANO Karel Havlíček po jednání s Babišem. Podle Havlíčka spolu projednali hlavní kapitoly programu a kompromisy, kterých vyjednavači dosáhli s ostatními stranami budoucí koalice.

Babiš s předjednanou podobou programu vlády v zásadě souhlasí, řekl Havlíček
Místopředseda ANO Karel Havlíček


Hasiči kvůli větru vyjížděli k desítkám případů

Téměř celé Čechy v neděli zasáhl silný vítr. Ve středních Čechách hasiči zasahovali více než stokrát, řekla mluvčí Tereza Sýkora Fliegerová. Desítky zásahů hlásí i z Vysočiny. 

Hasiči kvůli větru vyjížděli k desítkám případů
Spadlý strom na silnici (26. října 2025)


Macinka napsal, že chce zrušit CHKO Soutok

Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který je možným adeptem na funkci ministra životního prostředí, je přesvědčený o tom, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok je nutné přehodnotit a zrušit. Napsal to v odpovědi na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL).

Macinka chce zrušit CHKO Soutok
CHKO Soutok


Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří

Premiéři Thajska a Kambodže Anutin Čánvirakun a Hun Manet v neděli podepsali dohodu o příměří, která má zajistit trvalý klid zbraní po červencovém přeshraničním konfliktu.

Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří, byl u toho Trump
Lídři Thajska a Kambodže podepsali za přítomnosti prezidenta USA Donalda Trumpa dohodu o příměří


Rusové zabíjeli v Kyjevě

Tři lidé v noci na neděli zemřeli po ruském vzdušném útoku na Kyjev, uvedla ráno ukrajinská služba pro mimořádné situace. Zraněno je podle úřadů 29 lidí, včetně sedmi dětí. Podle dřívějšího vyjádření starosty Vitalije Klyčka byly zasaženy dva výškové obytné domy.

Po ruském útoku na Kyjev jsou tři mrtví
Následky ruského útoku na Kyjev, 26. 10. 2025

