SOUHRN: Zásadní události neděle 25. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 25. ledna 2026.

Demokraté hodlají po další střelbě v Minneapolisu zablokovat financování části vlády

Opoziční demokraté se chystají v americkém Senátu zablokovat zákony o financování části vlády, včetně ministerstva vnitřní bezpečnosti. Reagují tím na sobotní zastřelení již druhého amerického občana federálními agenty v Minneapolisu ve státě Minnesota, informovala v neděli agentura AP. Financování značné části federální vlády vyprší 31. ledna.

Ledovka se přesouvá na západ, část Čech zasáhne husté sněžení

Ledovka se z východní části Česka přesouvá na západ. Meteorologové pro nedělní odpoledne, večer a noc vydali výstrahu pro část Středočeského kraje, část jižních Čech a Ústeckého kraje a pro Plzeňský kraj. V západní části Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji bude navíc od večera silně sněžit. Do rána napadne až dvanáct centimetrů sněhu, informoval v neděli dopoledne Český hydrometeorologický ústav.

V Myanmaru skončily „volby“. Vojenská junta ovládla většinu parlamentu

V Myanmaru se v neděli uskutečnila závěrečná třetí fáze všeobecných „voleb“, které jsou v zemi první od vojenského převratu v roce 2021. Vládnoucí vojenská junta a její podporovatelé si již v předchozích kolech zajistili většinu křesel v parlamentu. Kritici však zpochybňují důvěryhodnost „voleb“, které se konaly v době, kdy ve velké části země probíhá občanská válka.

Sněhová bouře zasáhla jih USA, bez elektřiny skončily statisíce odběratelů

Kvůli sněhové bouři Fern se ve Spojených státech amerických ocitly bez elektřiny stovky tisíc odběrných míst, napsala v neděli odpoledne SEČ agentura Reuters. Podle ní letiště zrušila přibližně čtrnáct tisíc letů. Meteorologové vydali pro neděli a několik dalších dní varování před intenzivním sněžením, ledovkou a dalšími extrémními projevy počasí pro dvě třetiny země. Dopady dle meteorologů mohou být „paralyzující až lokálně katastrofické“.

Vodárny obnovily dodávky vody pro Znojmo z úpravny, kterou odstavily kvůli kejdě

Vodárenská akciová společnost (VAS) obnovila po dvou dnech dodávku pitné vody pro Znojmo z úpravny vody, všechny vzorky na výstupu z ní jsou v pořádku, uvedla v neděli pozdě odpoledne mluvčí vodáren Iva Librová. Odstavená byla úpravna preventivně v pátek kvůli úniku kejdy do Dyje ze zemědělského podniku v dvacet kilometrů vzdálených Podmyčích, která následně dotekla až do Znojemské přehrady. Cisterny však budou ještě několik dnů navážet do vodojemů vodu z úpravny ve Štítarech, aby se zásobníky znovu naplnily.

Některé fakulty vysokých škol ruší kvůli AI bakalářské práce

Ostravská univerzita, další fakulty Masarykovy univerzity v Brně, fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Palackého v Olomouci se připojují k trendu nahrazování tradiční bakalářské práce praktickým projektem. České televizi to potvrdily dotazované univerzity. Transformaci závěrečných prací zahájila Vysoká škola ekonomická v Praze na fakultě podnikohospodářské kvůli nástupu umělé inteligence. Nyní školy uvádějí jako důvod také snahu lépe připravit studenty do zaměstnání.

