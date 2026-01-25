Kvalita vody ve Znojemské přehradě je po úniku kejdy zpět v normálu

Kvalita vody ve Znojemské přehradě už je stejná, jako byla před pondělním únikem kejdy do Dyje z prasklé jímky ve dvacet kilometrů vzdálených Podmyčích. Díky tomu v neděli Vodárenská akciová společnost (VAS) začala postupně zprovozňovat technologie v úpravně vody ve Znojmě, které z preventivních důvodů odstavila v pátek. Plné spuštění úpravny předpokládají vodárny za několik hodin, uvedla v neděli brzy odpoledne mluvčí VAS Iva Librová.
Zatím je však stále potřebné navážet vodu cisternami do vodojemů z úpravny ve Štítarech, aby nebylo omezené zásobování obyvatel Znojma a některých okolních obcí pitnou vodou. „Toto navážení bude pokračovat i v následujících dnech. Díky tomu se daří udržet zásobování pitnou a zdravotně nezávadnou vodou bez omezení,“ napsaly vodárny v prohlášení. Ty nyní odebírají jak vzorky surové vody na vstupu, tak vzorky pitné vody vyrobené v úpravně.
„O kvalitě vyrobené pitné vody z úpravny ve Znojmě a o dalším postupu při zásobování pitnou vodou budeme veřejnost nadále informovat,“ ujistila Librová.
Ekologickou havárii způsobilo v pondělí protržení betonové jímky na kejdu v Zemědělském družstvu Petřín v Podmyčích, které je součástí skupiny Rhea Holding. Do potoka, který se vlévá do Dyje, vyteklo zhruba tři tisíce metrů krychlových kejdy, což je směs výkalů hospodářských zvířat, zbytků krmiva a steliva.