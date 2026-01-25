V Myanmaru skončily „volby“. Vojenská junta ovládla většinu parlamentu

V Myanmaru se v neděli uskutečnila závěrečná třetí fáze všeobecných „voleb“, které jsou v zemi první od vojenského převratu v roce 2021. Vládnoucí vojenská junta a její podporovatelé si již v předchozích kolech zajistili většinu křesel v parlamentu. Kritici však zpochybňují důvěryhodnost „voleb“, které se konaly v době, kdy ve velké části země probíhá občanská válka.
Volební místnosti se uzavřely kolem 10:30 SEČ, výsledky se dle agentury Reuters očekávají během následujícího týdne.
Strana svazové soudržnosti a rozvoje, která je spojená s armádou, v prvních dvou kolech získala 193 z 209 křesel v dolní komoře parlamentu a 52 ze 78 křesel v horní komoře. Volební účast se v uplynulých kolech pohybovala kolem 55 procent, zatímco při předchozích volbách v roce 2020 činila zhruba 70 procent, píše Reuters.
Vůdce junty, generál Min Aun Hlain, v neděli dle agentury AP odmítl zahraniční kritiku myanmarských „voleb“. „Těmi, kdo volí, jsou lidé žijící v Myanmaru. Ne ti zvenčí,“ vzkázal a zdůraznil, že ho nezajímá uznání cizích zemí, protože „uznává hlas lidu“.
Junta v únoru 2021 svrhla demokraticky zvolenou vládu vedenou nositelkou Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij z Národní ligy pro demokracii (NLD). Puč zdůvodnila údajnými podvody při volbách z listopadu 2020, které drtivě vyhrála právě NLD. Armáda po převratu ostře zakročila proti protestům, což napříč celou zemí vyvolalo četná povstání.
Osmdesátiletá Su Ťij se nynějších „voleb“ neúčastní, protože si odpykává 27letý trest odnětí svobody. Odsouzena byla mimo jiné za podněcování násilí, nelegální dovoz vysílaček, porušení koronavirových opatření a přijetí úplatků.
Malajský poslanec a předseda lidskoprávní organizace Asean Parliamentarians for Human Rights Charles Santiago označil obvinění za nelegální dovoz vysílaček za směšné. Akademička ze singapurském institutu ISEAS-Yusof Ishak Institute Moe Thuzarová postup úřadů v případu Su Ťij přirovnala k chování vojenské junty, která Myanmar ovládala do osmdesátých let, napsal server The Financial Times. NLD byla v roce 2023 rozpuštěna poté, co se odmítla zaregistrovat dle nových vojenských pravidel.