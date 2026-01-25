V Myanmaru skončily „volby“. Vojenská junta ovládla většinu parlamentu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Financial Times

V Myanmaru se v neděli uskutečnila závěrečná třetí fáze všeobecných „voleb“, které jsou v zemi první od vojenského převratu v roce 2021. Vládnoucí vojenská junta a její podporovatelé si již v předchozích kolech zajistili většinu křesel v parlamentu. Kritici však zpochybňují důvěryhodnost „voleb“, které se konaly v době, kdy ve velké části země probíhá občanská válka.

Volební místnosti se uzavřely kolem 10:30 SEČ, výsledky se dle agentury Reuters očekávají během následujícího týdne.

Strana svazové soudržnosti a rozvoje, která je spojená s armádou, v prvních dvou kolech získala 193 z 209 křesel v dolní komoře parlamentu a 52 ze 78 křesel v horní komoře. Volební účast se v uplynulých kolech pohybovala kolem 55 procent, zatímco při předchozích volbách v roce 2020 činila zhruba 70 procent, píše Reuters.

Nevolit je nebezpečné. Junta v Myanmaru zvyšuje tlak
Člen opoziční Lidově osvobozenecké armády v Myanmaru

Vůdce junty, generál Min Aun Hlain, v neděli dle agentury AP odmítl zahraniční kritiku myanmarských „voleb“. „Těmi, kdo volí, jsou lidé žijící v Myanmaru. Ne ti zvenčí,“ vzkázal a zdůraznil, že ho nezajímá uznání cizích zemí, protože „uznává hlas lidu“.

Junta v únoru 2021 svrhla demokraticky zvolenou vládu vedenou nositelkou Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij z Národní ligy pro demokracii (NLD). Puč zdůvodnila údajnými podvody při volbách z listopadu 2020, které drtivě vyhrála právě NLD. Armáda po převratu ostře zakročila proti protestům, což napříč celou zemí vyvolalo četná povstání.

Lidé před hlasovacími místnostmi v Myanmaru, prosinec 2025
Zdroj: Reuters/Stringer

Osmdesátiletá Su Ťij se nynějších „voleb“ neúčastní, protože si odpykává 27letý trest odnětí svobody. Odsouzena byla mimo jiné za podněcování násilí, nelegální dovoz vysílaček, porušení koronavirových opatření a přijetí úplatků. 

Malajský poslanec a předseda lidskoprávní organizace Asean Parliamentarians for Human Rights Charles Santiago označil obvinění za nelegální dovoz vysílaček za směšné. Akademička ze singapurském institutu ISEAS-Yusof Ishak Institute Moe Thuzarová postup úřadů v případu Su Ťij přirovnala k chování vojenské junty, která Myanmar ovládala do osmdesátých let, napsal server The Financial Times. NLD byla v roce 2023 rozpuštěna poté, co se odmítla zaregistrovat dle nových vojenských pravidel.

Krutý režim v Myanmaru podepřou „soukromé“ síly z Číny
Vojenský převrat v Myanmaru v roce 2021

V Myanmaru skončily „volby". Vojenská junta ovládla většinu parlamentu

V Myanmaru skončily „volby". Vojenská junta ovládla většinu parlamentu

