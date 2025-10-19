SOUHRN: Zásadní události neděle 19. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 19. října 2025.
Izrael zahájil novou vlnu vzdušných úderů proti Hamásu
Izraelská armáda zahájila novou vlnu vzdušných úderů proti Hamásu na jihu Pásma Gazy v reakci na hrubé porušení příměří z nedělního rána. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dal předtím obranným silám pokyn k tvrdé odvetě za nejnovější útok v Rafahu. Hamás ale tvrdí, že si není vědom žádných střetů s izraelskými jednotkami v Rafahu a že nad tamními bojovníky nemá kontrolu.
Zloději ukradli z pařížského Louvru šperky. Muzeum je zavřené
Pařížské muzeum Louvre zůstalo v neděli zavřené poté, co se do něj vloupali zloději a odnesli několik šperků. Ráno to uvedl deník Le Parisien. Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová o loupeži informovala na sociální síti X a oznámila, že úřady zahájily vyšetřování.
Demonstranti v Praze odmítli Motoristy v čele resortu životního prostředí
Lidé na Hradčanském náměstí v Praze protestovali proti obsazení ministerstva životního prostředí ve vznikající vládě Motoristy. Podle kritiků by to ohrozilo ochranu přírody. Demonstraci svolalo několik ekologických a občanských iniciativ. Šéf Motoristů a možný kandidát na vedení resortu Petr Macinka obavy ekologů odmítá.
Za ANO budou v týdnu o vládě vyjednávat Schillerová a Havlíček
Vyjednávací týmy ANO, SPD a Motoristů budou od pondělí do pátku jednat o jednotlivých kapitolách programového prohlášení připravované vlády. Předseda ANO Andrej Babiš se jednání účastnit nebude, protože si bere dovolenou, oznámil na Facebooku. Povedou ho tak místopředsedové hnutí Karel Havlíček a Alena Schillerová. Ještě předtím ale Babiš potvrdil zákony, které jsou pro jeho nový kabinet prioritní. Jde například o zrušení emisních povolenek ETS 2 nebo zlepšení stavebního řízení.
Desetina stanic ohlásila rekordně nízké teploty
Nedělní ráno bylo na mnoha místech Česka mrazivé. Rekordní minimum zaznamenalo 17 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň třicet let. Nejnižší teplotu naměřili na šumavské Rokytské slati, kde bylo minus deset stupňů Celsia. V případě této stanice ale o nový rekord nešlo, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V dalších dnech se má oteplit.