SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 27. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 27. listopadu 2025.
Vzrostl počet obětí požáru v Hongkongu
Obrovský požár, který stále hoří v hongkongském bytovém komplexu, si podle bilance ze čtvrtečního odpoledne vyžádal 75 životů, dalších dvě stě lidí se ještě pohřešovalo. Oheň mohl být způsoben „hrubou nedbalostí“ stavební firmy, která použila nebezpečné materiály, uvedla ve čtvrtek policie.
Sněmovna se sešla k první mimořádné schůzi
Poslanci se ve čtvrtek v podvečer sešli kvůli možnému budoucímu střetu zájmů předsedy hnutí ANO a pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše. Svolání mimořádné schůze dolní komory podnítili zákonodárci sněmovní menšiny ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09.
Jihočeský hejtman Kuba opouští ODS
Jihočeský hejtman Martin Kuba opouští ODS, uvedl ve čtvrtek na sociálních sítích. Svůj odchod odůvodnil tím, že se se současným vedením strany rozchází v pohledu na politiku. Kuba, jenž zůstává jihočeským hejtmanem, chce nyní založit nové hnutí, sdělil ČTK. To vznikne nejprve na jihu Čech, ale hejtman nevyloučil možnost, že později přeroste v celostátní politický subjekt.
EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2
Evropská komise schválila návrh opatření, které má stabilizovat cenu emisní povolenky v systému ETS 2, a zabránit tak dopadům na domácnosti i firmy. Konkrétně jde o změnu týkající se takzvaného stabilizačního mechanismu MSR, jehož cílem je udržovat rovnováhu na trhu s povolenkami a zabránit extrémním výkyvům jejich cen.
Povodně v Thajsku mají přes osmdesát obětí, v Indonésii přes šedesát
Počet obětí povodní v jižním Thajsku se zvýšil na více než osmdesát, uvedla agentura AP s odkazem na úřady. Podle ministerstva bylo záplavami postiženo přibližně milion domácností a více než tři miliony lidí. Sousední Malajsie hlásí podle Reuters dvě oběti. S extrémním počasím se potýká také indonéský ostrov Sumatra, podle Reuters je tam přes šedesát mrtvých. Zasažena byla také Srí Lanka.
Astronomové ukázali mlhovinu Motýl v extrémním detailu
Teleskop Gemini South funguje už 25 let. Tamní astronomové oslavili čtvrtstoletí tím, že vydali nový snímek mlhoviny Motýl. Jde o zatím nejdetailnější fotografii tohoto vzdáleného půvabného objektu, který naznačuje i to, co jednou čeká Slunce.