SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 27. listopadu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 27. listopadu 2025.

Vzrostl počet obětí požáru v Hongkongu

Obrovský požár, který stále hoří v hongkongském bytovém komplexu, si podle bilance ze čtvrtečního odpoledne vyžádal 75 životů, dalších dvě stě lidí se ještě pohřešovalo. Oheň mohl být způsoben „hrubou nedbalostí“ stavební firmy, která použila nebezpečné materiály, uvedla ve čtvrtek policie.

Více k tématu
Obětí požáru v Hongkongu je už přes sedmdesát
Požár obytného komplexu v Hongkongu


Sněmovna se sešla k první mimořádné schůzi

Poslanci se ve čtvrtek v podvečer sešli kvůli možnému budoucímu střetu zájmů předsedy hnutí ANO a pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše. Svolání mimořádné schůze dolní komory podnítili zákonodárci sněmovní menšiny ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09.

VÍCE K TÉMATU
Poslanci se mimořádně sešli kvůli Babišovu střetu zájmů
Poslanecká sněmovna


Jihočeský hejtman Kuba opouští ODS

Jihočeský hejtman Martin Kuba opouští ODS, uvedl ve čtvrtek na sociálních sítích. Svůj odchod odůvodnil tím, že se se současným vedením strany rozchází v pohledu na politiku. Kuba, jenž zůstává jihočeským hejtmanem, chce nyní založit nové hnutí, sdělil ČTK. To vznikne nejprve na jihu Čech, ale hejtman nevyloučil možnost, že později přeroste v celostátní politický subjekt.

VÍCE K TÉMATU
Jihočeský hejtman Kuba opouští ODS, chce založit nové hnutí
Martin Kuba


EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

Evropská komise schválila návrh opatření, které má stabilizovat cenu emisní povolenky v systému ETS 2, a zabránit tak dopadům na domácnosti i firmy. Konkrétně jde o změnu týkající se takzvaného stabilizačního mechanismu MSR, jehož cílem je udržovat rovnováhu na trhu s povolenkami a zabránit extrémním výkyvům jejich cen.

VÍCE K TÉMATU
EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2
Ilustrační foto


Povodně v Thajsku mají přes osmdesát obětí, v Indonésii přes šedesát

Počet obětí povodní v jižním Thajsku se zvýšil na více než osmdesát, uvedla agentura AP s odkazem na úřady. Podle ministerstva bylo záplavami postiženo přibližně milion domácností a více než tři miliony lidí. Sousední Malajsie hlásí podle Reuters dvě oběti. S extrémním počasím se potýká také indonéský ostrov Sumatra, podle Reuters je tam přes šedesát mrtvých. Zasažena byla také Srí Lanka.

Více k tématu
Povodně v Thajsku mají přes osmdesát obětí, v Indonésii přes šedesát
Povodně v Thajsku


Astronomové ukázali mlhovinu Motýl v extrémním detailu

Teleskop Gemini South funguje už 25 let. Tamní astronomové oslavili čtvrtstoletí tím, že vydali nový snímek mlhoviny Motýl. Jde o zatím nejdetailnější fotografii tohoto vzdáleného půvabného objektu, který naznačuje i to, co jednou čeká Slunce.

Více k tématu
Astronomové ukázali mlhovinu Motýl v extrémním detailu
Nový snímek mlhoviny Motýl

Výběr redakce

Předávají se ceny Křišťálová Lupa 2025, uspěl i web ČT24

ŽivěPředávají se ceny Křišťálová Lupa 2025, uspěl i web ČT24

18:30Aktualizovánopřed 7 mminutami
Ostravský obvod zvažuje zákrok proti aktivistům bránícím demolici na Bedřišce

Ostravský obvod zvažuje zákrok proti aktivistům bránícím demolici na Bedřišce

před 21 mminutami
Poslanci se mimořádně sešli kvůli Babišovu střetu zájmů

ŽivěPoslanci se mimořádně sešli kvůli Babišovu střetu zájmů

18:01Aktualizovánopřed 39 mminutami
Obětí požáru v Hongkongu je už přes osmdesát

Obětí požáru v Hongkongu je už přes osmdesát

10:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na pomoci Ukrajině Česko vydělalo skoro 13 miliard korun, říká končící premiér

Na pomoci Ukrajině Česko vydělalo skoro 13 miliard korun, říká končící premiér

před 1 hhodinou
Jihočeský hejtman Kuba opouští ODS, chce založit nové hnutí

Jihočeský hejtman Kuba opouští ODS, chce založit nové hnutí

před 1 hhodinou
Putin označil americko-ruský plán za možný základ příštích mírových dohod

Putin označil americko-ruský plán za možný základ příštích mírových dohod

15:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

13:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

ŽivěPředávají se ceny Křišťálová Lupa 2025, uspěl i web ČT24

Probíhá slavnostní vyhlášení výsledků ankety Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého internetu, která oceňuje nejoblíbenější a nejzajímavější projekty a služby tuzemského internetu za rok 2025. Letos je to jubilejní dvacátý ročník ankety. Zvláštní cenu serveru Lupa.cz za mimořádný přínos českému internetu dostal Ján Simkanič, který stál u počátky ankety Křišťálová Lupa.
18:30Aktualizovánopřed 7 mminutami

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 27. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 27. listopadu 2025.
před 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat ve čtvrtek 27. listopadu

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 14 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události středy 26. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 26. listopadu 2025.
včera v 18:28

SOUHRN: Zásadní události úterý 25. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 25. listopadu 2025.
25. 11. 2025Aktualizováno25. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události pondělí 24. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 24. listopadu 2025.
24. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události neděle 23. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 23. listopadu 2025.
23. 11. 2025Aktualizováno23. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události soboty 22. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 22. listopadu 2025.
22. 11. 2025
Načítání...