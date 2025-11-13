SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 13. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 13. listopadu 2025.
Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040
Europoslanci podpořili klimatický cíl snížit emise o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí by podle schváleného kompromisního návrhu mohlo pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Parlament odsouhlasil také snížení byrokracie a zmírnění zátěže pro firmy v souvislosti s podáváním zpráv o udržitelnosti.
Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost
Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Ministerstvo školství dle nich nedostalo 3,7 miliardy korun na dofinancování regionálního školství na listopad a prosinec. Peníze v resortu chybí v souvislosti s převodem financování nepedagogických pracovníků, tedy školníků, uklízeček, na obce a kraje, prohlásil šéf školských odborů František Dobšík.
Trump podepsal obnovení financování vlády
Americký prezident Donald Trump ve středu večer místního času (v noci na čtvrtek SEČ) podepsal návrh zákona, který po bezmála 43 dnech plně obnovuje financování vládních úřadů.
Francie si připomněla deset let od teroru
Francie si připomněla deset let od teroristických útoků v klubu Bataclan a na několika místech v centru Paříže, při nichž ozbrojenci zabili 130 lidí.
Lipno odhalilo zatopené vesnice
Lipno odkrylo původní historické stavby a cesty. Hladina nádrže kvůli suchu a upouštění přehrady klesla o dva metry. Na dně jezera se proto objevily nejen pařezy, ale také základy zatopených továren, domů a zbytky staré železniční tratě.
Na Nymbursku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky
Čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu, z toho třetí v tomto týdnu, je v chovu kachen firmy Perena v Nouzově na Nymbursku. Vysoce patogenní ptačí chřipka H5N1 tam byla potvrzena ve čtvrtek. V chovu je přes dva tisíce kusů šestitýdenních kachen.