Sněmovna reprezentantů se zabývá zákonem, který má umožnit financování vlády


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká Sněmovna reprezentantů se začala zabývat návrhem zákona, který má umožnit opětovné financování federálních vládních úřadů. Pokud jej členové dolní komory schválí, musí jej ještě podepsat prezident Donald Trump, aby začal platit.

Sněmovna reprezentantů o 433 členech začala jednat ve středu po 22:00 SEČ. Rozložení sil je aktuálně takové, že republikáni mají 219 hlasů a demokraté 214. Podle webu BBC bude hlasovat 429 členů, protože tři republikáni a jeden demokrat nejsou přítomni. Pro schválení zákona, o němž by se podle webu The New York Times (NYT) mělo po hodinové debatě hlasovat přibližně v 1:30 SEČ, bude proto potřeba 215 hlasů, dodala BBC.

Americká vláda od 1. října funguje v režimu nouzových výdajů. Kvůli takzvanému shutdownu byly mimo jiné rušeny tisíce letů či omezována potravinová pomoc pro chudé Američany a statisíce federálních zaměstnanců nedostávaly výplaty.

Navržený zákon obnoví fungování vlády do konce ledna příštího roku, a to od okamžiku, kdy ho šéf Bílého domu potvrdí podpisem. Trump už ve středu avizoval, že tak hodlá učinit ještě ten den. Zákon má rovněž zajistit financování některých institucí, jako je například ministerstvo zemědělství či ministerstvo pro záležitosti veteránů, po zbytek fiskálního roku.

Demokraté a republikáni se až do víkendu nedokázali dohodnout na dalším financování chodu země, svůj souhlas demokraté podmiňovali republikánskými ústupky ohledně prodloužení dotací na dostupnou zdravotní péči. Nakonec ale někteří z nich konec shutdownu podpořili i bez zisku takového jednoznačného závazku a Senát zákon schválil 11. listopadu.

