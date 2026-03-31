Winterbergova poslední cesta vede i přes Šaldovo divadlo

Liberecké Divadlo F. X. Šaldy připravilo dramatizaci románu Jaroslava Rudiše. Winterbergovu poslední cestu pojali inscenátoři nejen jako melancholickou road movie po železničních tratích, ale především jako příběh vyrovnání se s tragickou minulostí i se stárnutím.
„Brousil jsem kolem toho románu a jestli ho uvést na divadle, a pak se to najednou s Libercem začalo snoubit, protože hlavní postava je Liberečák,“ uvádí spoluautor dramatizace a režisér inscenace Pavel Khek důvod, proč tamní scéna po románu sáhla.
Winterbergův příběh je zasazen do melancholické atmosféry vlakového kupé. Propojuje osudy lidí z různých koutů Evropy a ukazuje, jak kolektivní historie formuje jednotlivce. Hlavním tématem knihy i inscenace je vyrovnávání se s tragickými událostmi i s vlastním životem a stářím.
„Je mu devadesát devět let, jde ve stopách svého života a snaží se najít, zda jeho život měl smysl a kde se stala chyba,“ představuje hlavního hrdinu dramaturg Jiří Janků. Winterberga ztvárnil Václav Helšus. „Kdybyste v českém divadle hledali, tak byste nenašli lepšího představitele pro tuhle roli. To, co Vašek prožil, a to, co prožil Winterberg, se tam někde spojuje. A samozřejmě tam máme i Martina Stránského jako Krause, což je druhá postava, ta druhá polovina Winterberga. A partneřina Vaška s Martinem je v inscenaci už teď na tak vysoké úrovni, že jsem v to ani nedoufal,“ upozornil Khek.
Románová postava projede střední Evropu, cestování po několika zemích liberecká scénografie ukazuje v náznacích. „V románu se píše o hospodě, kam možná všichni doputují, takže ten základní prostor je tvarován jako hospoda, kam možná po smrti každý z nás přijde. A tam sedí všichni ti, co jsme zažili, se kterými jsme se potkali. Tak to je takový základní úchop toho prostoru,“ upřesnil Khek.
První Rudišův německý román
Rudiš je autorem desítky románů, mimo jiné oblíbeného Aloise Nebela, Grandhotelu či Národní třídy. Winterbergova poslední cesta je první román, který Rudiš napsal německy. V roce 2019 za něj byl nominovaný na prestižní Cenu Lipského knižního veletrhu a získal několik dalších cen. Román vyšel i v českém překladu a také jako audiokniha.
„Pro mě je ten román filozofické dílo, je to mnohovrstevnatá záležitost a pro českého čtenáře velice zajímavá, protože na českou společnost a její historii nahlíží očima sudetského Němce, to znamená nejen v našem tradičním, nacionálním výkladu,“ dodává Janků.