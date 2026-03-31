Winterbergova poslední cesta vede i přes Šaldovo divadlo


Šaldovo divadlo uvádí Winterbergovu poslední cestu
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy připravilo dramatizaci románu Jaroslava Rudiše. Winterbergovu poslední cestu pojali inscenátoři nejen jako melancholickou road movie po železničních tratích, ale především jako příběh vyrovnání se s tragickou minulostí i se stárnutím.

„Brousil jsem kolem toho románu a jestli ho uvést na divadle, a pak se to najednou s Libercem začalo snoubit, protože hlavní postava je Liberečák,“ uvádí spoluautor dramatizace a režisér inscenace Pavel Khek důvod, proč tamní scéna po románu sáhla.

Winterbergův příběh je zasazen do melancholické atmosféry vlakového kupé. Propojuje osudy lidí z různých koutů Evropy a ukazuje, jak kolektivní historie formuje jednotlivce. Hlavním tématem knihy i inscenace je vyrovnávání se s tragickými událostmi i s vlastním životem a stářím.

Winterbergova poslední cesta v Divadle F. X. Šaldy
„Je mu devadesát devět let, jde ve stopách svého života a snaží se najít, zda jeho život měl smysl a kde se stala chyba,“ představuje hlavního hrdinu dramaturg Jiří Janků. Winterberga ztvárnil Václav Helšus. „Kdybyste v českém divadle hledali, tak byste nenašli lepšího představitele pro tuhle roli. To, co Vašek prožil, a to, co prožil Winterberg, se tam někde spojuje. A samozřejmě tam máme i Martina Stránského jako Krause, což je druhá postava, ta druhá polovina Winterberga. A partneřina Vaška s Martinem je v inscenaci už teď na tak vysoké úrovni, že jsem v to ani nedoufal,“ upozornil Khek.

Románová postava projede střední Evropu, cestování po několika zemích liberecká scénografie ukazuje v náznacích. „V románu se píše o hospodě, kam možná všichni doputují, takže ten základní prostor je tvarován jako hospoda, kam možná po smrti každý z nás přijde. A tam sedí všichni ti, co jsme zažili, se kterými jsme se potkali. Tak to je takový základní úchop toho prostoru,“ upřesnil Khek.

První Rudišův německý román

Rudiš je autorem desítky románů, mimo jiné oblíbeného Aloise Nebela, Grandhotelu či Národní třídy. Winterbergova poslední cesta je první román, který Rudiš napsal německy. V roce 2019 za něj byl nominovaný na prestižní Cenu Lipského knižního veletrhu a získal několik dalších cen. Román vyšel i v českém překladu a také jako audiokniha.

„Pro mě je ten román filozofické dílo, je to mnohovrstevnatá záležitost a pro českého čtenáře velice zajímavá, protože na českou společnost a její historii nahlíží očima sudetského Němce, to znamená nejen v našem tradičním, nacionálním výkladu,“ dodává Janků.

Winterbergova poslední cesta vynesla Rudišovi cenu za jeho první německý román
Spisovatel Jaroslav Rudiš

Vlády Česka a Slovenska se po třech letech sešly ke společnému jednání

Vlády Česka a Slovenska se po třech letech sešly ke společnému jednání

Ukrajina si připomíná ruské zločiny v Buče, zemi navštívila Kallasová

Jihomoravský radní Podzimek rezignoval

Resort usiluje o výměnu území v hamburském přístavu. Návrh zastavil Babiš

Izrael zřejmě spustil „gazafikaci“ jihu Libanonu

Izrael dosáhl v íránské válce většiny svých cílů, řekl Netanjahu

Kuba očekává první dodávku ropy za tři měsíce, USA to povolily

STAN nominuje na místopředsedkyni sněmovny místo Rakušana Urbanovou

Winterbergova poslední cesta vede i přes Šaldovo divadlo

Liberecké Divadlo F. X. Šaldy připravilo dramatizaci románu Jaroslava Rudiše. Winterbergovu poslední cestu pojali inscenátoři nejen jako melancholickou road movie po železničních tratích, ale především jako příběh vyrovnání se s tragickou minulostí i se stárnutím.
Čtyři maskovaní lupiči před týdnem vnikli do vily Nadace Magnaniho a Roccové v italském městě Traversetolo nedaleko Parmy a ukradli tam tři obrazy za miliony eur, řekl agentuře AFP policejní mluvčí. Podle italského tisku lupiči odnesli obraz Ryby od Augusta Renoira z doby krátce před jeho smrtí v roce 1919. Mezi uloupenými obrazy je Zátiší s třešněmi od Paula Cézanna z let 1885 až 1887 a Odalisku na terase od Henriho Matisse z roku 1922.
Posuzovat veřejnoprávní média podle toho, jestli je potřebujeme, je chybou, míní novinář a zakladatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Neff. Správnou otázkou je, zda je společnost využívá a důvěřuje jim, myslí si. Podle novináře a bývalého ředitele Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Davida Klimeše z výzkumů vyplývá, že většina Čechů České televizi a Českému rozhlasu věří. Obě instituce je jednodušší zlepšit a lépe je definovat než rušit a vymýšlet alternativy, říká. Odborník na komunikaci Jan Dobrovský se domnívá, že ztráta svobody by veřejnoprávní média stála jejich smysl. Poplatky považuje za zástupný důvod pro politické uchopení moci. Nedělní debatu moderoval Lukáš Dolanský.
Tuzemská literární díla, která byla označována jako závadná, psaná čistě pro zisk nebo z politického přesvědčení, spojuje nově jedna edice. Pod názvem Obluda ji připravilo nakladatelství Academia a zahájilo „komunistickým románem“ Tegtmaierovy železárny. Knihu napsal coby svůj debut Karel Schulz v sociálně rozjitřených dvacátých letech minulého století.
Veřejnoprávní Slovenská televize a rozhlas (STVR) se rozhodla neodvysílat plánovaný záznam z 18. ročníku udílení hudebních cen Radio_Head Awards. Informoval o tom server Aktuality. Předávání v pátek večer uspořádala hudební rozhlasová stanice Rádio_FM, která je součástí STVR. Vedení sloučené televize a rozhlasu krok odůvodnilo tím, že někteří účinkující prezentovali osobní a politické postoje. Zpěvačka oceněné kapely Fallgrapp Nora Ibsenová postup televize ostře kritizovala a položila otázku, zda nejde o cenzuru v přímém přenosu.
Čerstvě devadesátiletý herec, scenárista a spisovatel Zdeněk Svěrák vzkázal ze své narozeninové oslavy lidem, že humor je vzácný dar. Jen s jeho pomocí lze podle něj čestně vést předem prohrané bitvy. Laskavý humor a sklon k poetické hravosti tvoří základ veškerého jeho díla. Cimrmanolog, scenárista, divadelník, herec a autor písniček pro děti slaví v sobotu devadesáté narozeniny. Jeho narozeniny s ním kolegové a přátelé oslavili speciálním programem na prknech Divadla Járy Cimrmana. Na dálku mohly Svěrákovi pomyslně popřát i tisíce lidí, kteří si koupili lístek do kina na přímý přenos slavnostního večera.
Scenárista, cimrmanolog, divadelník, herec, autor písniček pro děti i spisovatel Zdeněk Svěrák slaví 28. března devadesáté narozeniny. Česká televize připomíná jeho tvorbu při té příležitosti ve svém programu. A jak dobře Svěrákovy role, filmy či písňové texty znáte, prověří webový kvíz.
Jihočeské divadlo se rozhodlo v tanečním představení převyprávět klasický pohádkový příběh Hanse Christiana Andersena. Inscenaci Sněhová královna vytvořili choreograf Paul Julius a hudební skladatel Jan Jirásek. Kombinuje klasický balet s dynamickými prvky moderního tance. Zůstává ale příběhem dívky Gerdy, která se vydává zachránit svého kamaráda Kaye poté, co jeho srdce zledovatělo.
