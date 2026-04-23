Vítěz World Press Photo zachytil rodinné zoufalství při zásahu imigračních agentů


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK, World Press Photo

Nejlepší fotografii v soutěži World Přes Photo v loňském roce pořídila americká fotografka Carol Guzyová, když zachytila zoufalství dcery ve chvíli, kdy agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zadržují jejího otce. Vítězné snímky napříč kategoriemi podle poroty „nabízejí mnohovrstevnaté pochopení světa, ve kterém žijeme“.

Situace, k níž se vztahuje vítězný snímek, se odehrála loni při jednání imigračního soudu v New Yorku. Před ním stanul ekvádorský imigrant Luis, kterého zadrželi agenti ICE. „Prosím, pochopte, že sem přicházíme za lepšími příležitostmi, a to nejen pro nás, ale i pro naše děti,“ řekl soudu Louis. Řízení se s vypjatými emocemi účastnily i jeho manželka a tři děti ve věku sedmi až patnácti let. Vítěz Czech World Photo ukazuje zoufalství odrážející se v tváři jedné z dcer.

Kritici imigrační politiky administrativy prezidenta Donalda Trumpa poukazují na to, že agenti ICE terorizovali místní komunity, rozdělovali rodiny a překračovali rámec toho, co vláda původně popisovala jako snahu zaměřit se na násilné zločince. Trump hájil počínání ICE s tím, že tvrdé zásahy jsou podle něho nutné ke snížení kriminality a počtu imigrantů v zemi.

Podle poroty World Press Photo ukazuje fotografie Carol Guzyové kromě soudního sporu také „hluboké trauma ‚vnitřního odloučení‘“, kdy na rozdíl od hraničních kontrol v předchozích letech dochází k zatýkáním, jak je to Louisovo, a rozdělování rodin ve městě a často před zraky dětí. 

Poukázání na problémy dnešního světa

„Oceněná díla poukazují na některé z nejnaléhavějších problémů, jimž dnešní svět čelí – svět poznamenaný rozporuplností, naléhavostí, ale i vrozenou odolností,“ uvedli organizátoři World Press Photo.

Porota posuzovala přes 57 tisíc fotografií od více než 3700 fotografů ze 141 zemí. 

Mladý český klavírista Jan Schulmeister získal prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award v kategorii začínajících talentů (Newcomer). Ocenění dostal za debutovou nahrávku, v níž interpretuje skladby ruských autorů Modesta Petroviče Musorgského, Alexandra Skrjabina a Sergeje Rachmaninova. Informoval o tom server Classical Music po slavnostním udílení cen v londýnském Kings Place.
Filmové premiéry tentokrát nabízejí americkou černou komedii o těžkostech mateřství Kdybych měla nohy, tak ti nakopu s Rose Byrneovou v hlavní roli, potom dokumentární pohled na světové klání o nejlepší ovesnou kaši Zlatá vařečka či hraný hudební snímek Michael, v němž krále popu Michaela Jacksona ztvárnil jeho synovec.
Španělští archeologové objevili v Egyptě papyrus s kopií Homérovy Iliady uvnitř mumie pohřbené před 1600 lety v římském období, uvedl server The Independent. Jedná se o první případ, kdy vědci objevili řecké literární dílo spojené s mumifikací. U mumií se běžně nalézaly spíše magické texty obsahující rituální praktiky psané v řečtině.
Národní divadlo moravskoslezské (NDM) uvedlo v české premiéře hru Velryba, která je známá díky stejnojmenné filmové adaptaci. Hlavního hrdinu příběhu od amerického dramatika Samuela D. Huntera trápí morbidní obezita a samota. Pro hereckého představitele postavy Charlieho znamená každé představení zásadní proměnu, při níž opticky přibere dvě stě kilogramů.
Ruská policie předvedla k výslechu generálního ředitele jednoho z největších ruských nakladatelství Eksmo Jevgenije Kapjeva. Vyšetřování zřejmě navazuje na případ související s ruským queer bestsellerem z letního tábora. Současné Rusko kriminalizuje šíření knih o sexuálních menšinách.
Sci-fi film Spasitel, který popisuje velmi exotické formy života, je podle české exobioložky Julie Nekoly Novákové v mnoha ohledech dost realistický. Za slabinu hollywoodského hitu pokládá to, jak snadno mezi sebou komunikují dva hlavní hrdinové.
Známy už jsou všechny taneční páry letošní řady taneční show StarDance. Jeden z nich se stane 12. prosince králem a královnou tanečního parketu. Česká televize má diváky bavit, reagoval při představování čtrnáctého ročníku generální ředitel ČT Hynek Chudárek na slova ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), podle kterého pořad tohoto typu do veřejnoprávní televize nepatří.
