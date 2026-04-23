Vítěz World Press Photo zachytil rodinné zoufalství při zásahu imigračních agentů

Nejlepší fotografii v soutěži World Přes Photo v loňském roce pořídila americká fotografka Carol Guzyová, když zachytila zoufalství dcery ve chvíli, kdy agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zadržují jejího otce. Vítězné snímky napříč kategoriemi podle poroty „nabízejí mnohovrstevnaté pochopení světa, ve kterém žijeme“.
Situace, k níž se vztahuje vítězný snímek, se odehrála loni při jednání imigračního soudu v New Yorku. Před ním stanul ekvádorský imigrant Luis, kterého zadrželi agenti ICE. „Prosím, pochopte, že sem přicházíme za lepšími příležitostmi, a to nejen pro nás, ale i pro naše děti,“ řekl soudu Louis. Řízení se s vypjatými emocemi účastnily i jeho manželka a tři děti ve věku sedmi až patnácti let. Vítěz Czech World Photo ukazuje zoufalství odrážející se v tváři jedné z dcer.
Kritici imigrační politiky administrativy prezidenta Donalda Trumpa poukazují na to, že agenti ICE terorizovali místní komunity, rozdělovali rodiny a překračovali rámec toho, co vláda původně popisovala jako snahu zaměřit se na násilné zločince. Trump hájil počínání ICE s tím, že tvrdé zásahy jsou podle něho nutné ke snížení kriminality a počtu imigrantů v zemi.
Podle poroty World Press Photo ukazuje fotografie Carol Guzyové kromě soudního sporu také „hluboké trauma ‚vnitřního odloučení‘“, kdy na rozdíl od hraničních kontrol v předchozích letech dochází k zatýkáním, jak je to Louisovo, a rozdělování rodin ve městě a často před zraky dětí.
Poukázání na problémy dnešního světa
„Oceněná díla poukazují na některé z nejnaléhavějších problémů, jimž dnešní svět čelí – svět poznamenaný rozporuplností, naléhavostí, ale i vrozenou odolností,“ uvedli organizátoři World Press Photo.
Porota posuzovala přes 57 tisíc fotografií od více než 3700 fotografů ze 141 zemí.