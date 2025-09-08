Rodný dům Antonína Dvořáka v Nelahozevsi na Mělnicku je kompletně opravený. Navíc přibylo návštěvnické centrum. Dokončena je i expozice, která začala fungovat před rokem ve zkušebním provozu.
V rodném domě Antonína Dvořáka otevřelo interaktivní muzeum
Interaktivní expozice představuje prostředí středočeské vesnice v polovině devatenáctého století. Využívá ale audiovizuální technologie, klade důraz na hudbu i zvukové vjemy. Návštěvníci si mohou poslechnout o dobových událostech, ale i místních drbech, a to v podání dvacítky českých osobností. Například Viktora Dvořáka nebo Marka Ebena.
Součástí expozice je i řada prvků, které si mohou návštěvníci vyzkoušet, osahat a prozkoumat. Jde třeba o citeru, nástroj, na který hrál Dvořákův otec, kouzelné zrcadlo, panoramatický kolotoč nebo dobovou karetní hru trapulky na dotykovém displeji zabudovaném do stolu v krčmě.
„Na expozici je zcela výjimečné to, že stojí na pevných vědeckých základech,“ dodal ředitel muzea Emanuele Gadaleta. Muzejní expozice se skládá z jedenácti místností, každá je vyhrazená určitému tématu. V jedné z místností se 8. září 1841 narodil Antonín Dvořák. Světnice sousedila s hospodským sálem, kde se v tu dobu konala tancovačka, takže hudbu slyšel budoucí skladatel hned po narození.
Předmětem pocházejícím z Dvořákova mládí je třeba modlitební knížka, kterou dostal od prince Lobkowicze za úspěšné zakončení školy coby jeden z nejlepších žáků. Některé exponáty zapůjčilo České muzeum hudby. Jde třeba o originál osobních Dvořákových věcí, mimo jiné hudební nástroj, ale také dýmku a karty, které dokládají jeho pozdější život, vztahují se ale k tématu hospody a skladatelovým inspiracím.
Přípravy rekonstrukce domu začaly téměř před deseti lety. Nyní je interaktivní muzeum a multifunkční kulturní a vzdělávací centrum zcela dokončené. „V následující sezoně areál obohatí meditační zahrada,“ doplnil Lobkowicz. Celková investice dosáhla zhruba 150 milionů korun. Podíleli se soukromí dárci z Česka i zahraničí, část peněz pocházela také ze státních a evropských dotací.
Antonín Dvořák, skladatel opery Rusalka, Novosvětské symfonie či Slovanských tanců, se narodil 8. září 1841 v tehdejším vesnickém hostinci. Dvořák měl jako prvorozený syn původně převzít otcovu řeznickou živnost, ale už v dětství začal hrát na housle a jeho mimořádný talent rozpoznal učitel Antonín Liehmann v nedalekých Zlonicích. Dvořák pak odešel studovat hudbu do Prahy.
V Nelahozevsi žil Dvořák do dvanácti let, od šesti ale v jiném domě, upozornila kurátorka Eleonore Kinsky. „Celý život zůstal blízko k přírodě, k vesnici, rád chodil do hospody. Dá se říct, že to, co zažil jako dítě, zůstalo blízké jeho srdci,“ dodala.
Budova je od roku 1958 zapsaná jako kulturní památka. Organizace House of Lobkowicz převzala správu v roce 2019, dříve ji mělo v pronájmu Národní muzeum. House of Lobkowicz spravuje i další čtyři kulturní památky: Lobkowiczký palác na Pražském hradě, zámek Nelahozeves, zámek Roudnice a hrad Střekov.
zdroj: ČTK, ČT24