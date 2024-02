Berlínská Rusalka bydlí v bytě. Na světových scénách byla už prostitutkou nebo chobotnicí

V devadesátých letech devatenáctého století pobýval Antonín Dvořák v Americe, kam byl pozván, aby řídil konzervatoř v New Yorku. Zůstat v Novém světě ale nechtěl, táhlo ho to k domovu. Náměty v poslední čtvrtině svého života i operní tvorby nacházel v českých pohádkách a mytologii. Oslovilo ho i libreto Jaroslava Kvapila. Lyrický a tragický příběh rusalky, která se zamiluje do prince, je ochotná trpět a mnohé ztratit, aby se stala člověkem a získala jeho lásku. Jenže princova zrada znamená záhubu pro něj i neštěstí pro ni.

Romantické nadpřirozeno vodní říše a tragická láska jako následek propojení s lidským světem je ovšem univerzální motivem. Podobný příběh kromě české, respektive slovanské rusalky prožívala i německá Undine či Andersenova Malá mořská víla.

Operní Rusalku představil Dvořák v Národním divadle v Praze v roce 1901, tři roky před svou smrtí. Na severoamerickém kontinentě, k němuž měl vazby, se premiéry dočkala až v roce 1935, i když toto první víceméně amatérské uvedení je bráno s rezervou, vzhledem k tomu, že operu v chicagské sokolovně nastudovala tamní legionářská obec.

Pohádkoví tvorové s opravdovými problémy

Nejznámější inscenací se stala ta v newyorské Metropolitní opeře. Rusalka byla vůbec první Dvořákovou operou, kterou tento přední světový svatostánek uvedl. Se slovenskou sopranistkou Gabrielou Beňačkovou v titulní roli. Výprava se držela v mezích pohádkové lyriky, stejně jako pozdější nastudování s pěvkyněmi Renée Flemingovou a Kristine Opolaisovou.

„Rusalka je stále vodní nymfa, její otec je vodník. Zůstávají těmito pohádkovými tvory, kteří ovšem mají opravdové a vážné problémy. Nehodlám děj přenášet do Paříže a dělat z Rusalky prostitutku nebo něco podobného,“ vysvětlila režisérka zatím poslední inscenace z roku 2017 Mary Zimmermanová. A mimo jiné nastudování opery v češtině označila za „děsivé“ pro divadelního režiséra.