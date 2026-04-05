Ubylo jízlivosti, říká Viewegh o svých dalších knižních denících


před 16 hhodinami
90′ ČT24: Michal Viewegh o své nové knize
Spisovatel Michal Viewegh v nové knize Převážně báječný rok reflektuje každodenní život i vlastní stárnutí. Vlastní deníkové zápisky knižně vydal už poněkolikáté. „Je to taková literární reality show,“ podotkl v 90' ČT24 při rozhovoru s Marianou Novotnou.

Deníky podle Vieweghova zjištění patří k jeho nejprodávanějším knihám. Naposledy před pěti lety zhodnotil pandemické období. Tehdy pod ironickým názvem Báječný rok, nyní k němu připojil dodatek „převážně“. „Člověk stárne, problémy přibývají, je to víc přiznaná realita,“ podotýká.

Přiznává, že určitou změnou prošel i on sám. „Mojí jízlivosti významně ubylo,“ uvádí s tím, že se v novince tolik nehádá s literárními kritiky jako dřív. „Myslím, že by mi přátelé a bližní dosvědčili, že se nestylizuju. To by bylo popření pravidel deníkového žánru, to už by byla fikce, to bych se dělal lepším, mravnějším,“ ujišťuje.

Nestěžuju si, říká Michal Viewegh. Povídky o manželství a sexu ale už asi nenapíše
Dodává, že má-li psát pravdivě, nemohl se vyhýbat ani zmínkám o krizových situacích ve svém partnerském vztahu. I když dopředu své partnerce pasáže o ní přečíst nedal. „V tomhle jsem sobec a individualista, ale věděl jsem, že nebudu psát nic, co by náš vztah nepřežil,“ říká.

Nechtělo se mu „fňukat"

Převážně báječný rok zakončil těsně před Štědrým dnem. „Mě na konci roku provázela malá osobní krize. Nesouviselo to s rodinou, ale s krizí v mém bývalém nakladatelství, kterou jsem prožíval velmi intenzivně, a najednou jsem měl tvůrčí blok, nebyl jsem schopný psát a tu bídu, kterou jsem v tu chvíli prožíval, jsem vlastně nechtěl zapisovat,“ vysvětlil.

Nová kniha Vieweghových deníkových zápisků
„V tu chvíli jsem byl v takovém stavu, že se mi nechtělo fňukat,“ dodal s tím, že „fňukání“ ale bere jako součást sebereflexe a psychohygieny, a to i pro muže. 

Viewegh nevylučuje, že za svým životem, bude-li „živ a zdráv“, se ohlédne zase za dalších pět let. Do té doby ale plánuje vydat sbírku povídek, přičemž ta titulní se tematicky váže k Vánocům. A nevzdává také snahu napsat humoristický román.

Byl napřed, přesto vzadu. Monografie doceňuje opomíjeného Vojtěcha Preissiga

Životní dráha malíře, grafika, typografa a fotografa Vojtěcha Preissiga si přímo říká o filmové zpracování. Monografie Tomáše Vlčka, nazvaná prostě Vojtěch Preissig, plní víceméně stejnou roli. Ukazuje, jak významnou, a stále opomíjenou osobností Preissig byl. A také, s jakými překážkami musel po celý život bojovat.
před 17 hhodinami

Nová výstava ukazuje neuskutečněné vize pro Zlín

Projekty, které měly vzniknout ve Zlíně před vypuknutím druhé světové války, představuje výstava Neuskutečněné vize firmy Baťa v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Mezi exponáty jsou například plány na nový dopravní terminál nebo podobu náměstí Práce. Návrhy významných architektů si lidé mohou prohlédnout do 19. dubna. Výstava je součástí akcí připomínajících ve spolupráci s UNESCO 150 let od narození Tomáše Bati.
3. 4. 2026

VideoSlužebnictvo Dejvického divadla ukazuje fungování moci

Kdo má navrch a kdo je pouhým služebníkem příběhu? Nová inscenace Dejvického divadla Služebnictvo odhaluje, jak funguje manipulace a moc – v životě i na jevišti. Soubor rozvíjí mezinárodní spolupráci, autorem i režisérem hry je irský dramatik Wayne Jordan.
3. 4. 2026

„Vyřešil jsem ho.“ Klempíř odvolal Baxu ze správní rady Pražského jara

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) ve čtvrtek odvolal svého předchůdce ve funkci Martina Baxu (ODS) ze správní rady Pražského jara, kterou dosud Baxa vedl jako její předseda. Vyřešil jsem ho, napsal Klempíř o Baxovi na sociální síti X. Baxa chce dál bojovat za svobodnou a nezávislou kulturu, uvedl bývalý ministr kultury na stejné síti. Do sporu se předtím dostali kvůli rozdělování dotací na filmy. Klempířův krok kritizují zástupci opozice.
2. 4. 2026Aktualizováno2. 4. 2026

Neckář znovu vydal píseň nazpívanou po invazi 1968

Václav Neckář se po téměř šedesáti letech vrátil ke skladbě, kterou nazpíval krátce po invazi v roce 1968. Jmenovala se Píseň pro mne a hudbu k ní složil zpěvákův bratr Jan. K posluchačům se tehdy dostala pouze jednou. V nové podobě s původním vokálem ji doprovází videoklip, který kombinuje archivní a současné záběry.
2. 4. 2026

VideoFilmové premiéry: Svatební drama, boje na Ukrajině i Život Briana

Do kin vstupují úplné novinky i osvědčená klasika. V artové černé komedii Drama hrají hollywoodské hvězdy Zendaya a Robert Pattinson snoubence, které těsně před svatbou zaskočí tajemství. Super Mario galaktický film vrací na plátna animovaného instalatéra původně z videohry. Ve snímku 2000 metrů do Andrijivky sleduje oscarový dokumentarista boj o strategicky významnou vesnici. A v kinech opět pobaví parodický příběh o Kristovi Život Briana od skupiny Monty Python i komedie „pro pamětníky“ Cesta do hlubin študákovy duše.
2. 4. 2026

Výstavní připomínka Adrieny Šimotové začíná Rozhraním

Filozofující malířka a básnířka Adriena Šimotová se narodila před sto lety. Průřez její tvorbou představuje výstava Rozhraní v Galerii Benedikta Rejta v Lounech. Jedná se o první ze tří výstav, které se k tomuto výročí letos chystají.
2. 4. 2026
