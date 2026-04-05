Ubylo jízlivosti, říká Viewegh o svých dalších knižních denících

Spisovatel Michal Viewegh v nové knize Převážně báječný rok reflektuje každodenní život i vlastní stárnutí. Vlastní deníkové zápisky knižně vydal už poněkolikáté. „Je to taková literární reality show,“ podotkl v 90' ČT24 při rozhovoru s Marianou Novotnou.
Deníky podle Vieweghova zjištění patří k jeho nejprodávanějším knihám. Naposledy před pěti lety zhodnotil pandemické období. Tehdy pod ironickým názvem Báječný rok, nyní k němu připojil dodatek „převážně“. „Člověk stárne, problémy přibývají, je to víc přiznaná realita,“ podotýká.
Přiznává, že určitou změnou prošel i on sám. „Mojí jízlivosti významně ubylo,“ uvádí s tím, že se v novince tolik nehádá s literárními kritiky jako dřív. „Myslím, že by mi přátelé a bližní dosvědčili, že se nestylizuju. To by bylo popření pravidel deníkového žánru, to už by byla fikce, to bych se dělal lepším, mravnějším,“ ujišťuje.
Dodává, že má-li psát pravdivě, nemohl se vyhýbat ani zmínkám o krizových situacích ve svém partnerském vztahu. I když dopředu své partnerce pasáže o ní přečíst nedal. „V tomhle jsem sobec a individualista, ale věděl jsem, že nebudu psát nic, co by náš vztah nepřežil,“ říká.
Nechtělo se mu „fňukat“
Převážně báječný rok zakončil těsně před Štědrým dnem. „Mě na konci roku provázela malá osobní krize. Nesouviselo to s rodinou, ale s krizí v mém bývalém nakladatelství, kterou jsem prožíval velmi intenzivně, a najednou jsem měl tvůrčí blok, nebyl jsem schopný psát a tu bídu, kterou jsem v tu chvíli prožíval, jsem vlastně nechtěl zapisovat,“ vysvětlil.
„V tu chvíli jsem byl v takovém stavu, že se mi nechtělo fňukat,“ dodal s tím, že „fňukání“ ale bere jako součást sebereflexe a psychohygieny, a to i pro muže.
Viewegh nevylučuje, že za svým životem, bude-li „živ a zdráv“, se ohlédne zase za dalších pět let. Do té doby ale plánuje vydat sbírku povídek, přičemž ta titulní se tematicky váže k Vánocům. A nevzdává také snahu napsat humoristický román.