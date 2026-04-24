U žen s ADHD se čekalo, že budou hodné holčičky, říká spoluautorka knihy Roztěkané


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události, komentáře: Rozhovor s Klárou Kubíčkovou
Zdroj: ČT24

Cenu Magnesia Litera za publicistiku získala nedávno kniha Roztěkané o ženách, které žijí s diagnózou ADHD. „Je to rok, co knížka vyšla, a my dodnes dostáváme spoustu krásných reakcí od žen, kterým nějakým způsobem pomáhá. Takže to je možná větší benefit než Magnesia Litera, i když za ni jsme samozřejmě velmi vděčné,“ podotkla v Událostech, komentářích v rozhovoru s Terezou Řezníčkovou spoluautorka knihy Klára Kubíčková.

V knize, kterou napsala spolu s Janou Srncovou, Kubíčková vycházela z osobních zkušeností. Že má poruchu pozornosti označovanou jako ADHD, se dozvěděla ve 42 letech. Překvapilo ji to, přestože se stejnými potížemi se potýkají její dvě děti.

„Úleva byla velká, ale vzápětí se dostavil vztek, protože kdybych věděla, s jakou diagnózou se potýkám od dětství, mohla jsem žít úplně jiný život,“ popisuje prvotní reakce po tomto zjištění. „ADHD se vám propisuje do úplně všech oblastí života. Ovlivňuje, jakým způsobem studujete, pracujete, milujete, vedete domácnost, jak vychováváte děti. Takže když to člověk ví, tak s tím může nějakým způsobem nakládat,“ vysvětlila.

Obálka knihy Roztěkané. Vpravo: Autorky při přebírání ceny Magnesia Litera
Zdroj: Host/ČTK/Kateřina Šulová

Ženy jsou podle ní navíc už odmalička zvyklé ADHD maskovat, což vede k tomu, že je v dětství těžší jim poruchu pozornosti diagnostikovat než mužům. „Velmi brzy si uvědomíme, že abychom byly přijímané, tak bychom se měly chovat jako hodné holčičky,“ říká.

„Máte uvnitř hopík, který neustále skáče, pořád chcete něco dělat. Chcete zlobit jako kluci, kteří se houpou na lustru, ale nemůžete, protože okolí od vás jako od holek očekává prostě něco jiného. Měly byste být poslušné, vyhovět každému, příliš nevyrušovat,“ popisuje.

Že přibývá žen – a obecně lidí – s diagnostikovaným ADHD, přičítá zpřesnění diagnostiky. Poznámky, že „dneska má ADHD každý“ a je to jen výmluva, se jí dotýkají. Přesto je za „nálepku“ ADHD vděčná. „Je to, jako kdybyste celý život chodila po světě a měla na očích pět dioptrií a najednou dostanete brýle, a svět začne být jasnější, takže se všechno změní,“ uzavírá.

Autorky knihy Roztěkané Jana Srncová a Klára Kubíčková

Výběr redakce

ŽivěZtratili jsme podporu obyčejných lidí, míní kandidát na šéfa lidovců Grolich

10:16AktualizovánoPrávě teď
Bulharsko vydalo do Česka podezřelého ze žhářského útoku v Pardubicích

13:12Aktualizovánopřed 2 mminutami
ŽivěSněmovna se pře o to, kdo zákonem k regulaci cen pohonných hmot politikaří

03:08Aktualizovánopřed 28 mminutami
Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky, řekl Středula na sjezdu ČMKOS

10:28Aktualizovánopřed 39 mminutami
Stát podepsal s ČEZem memorandum o spolupráci na modulárních reaktorech

10:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Odbory žádají od Turka omluvu za výrok o úřednících jako parazitech

10:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Audiokniha roku 2025 vznikla na základě telefonátů Ukrajinců rozdělených válkou

před 2 hhodinami
Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

U žen s ADHD se čekalo, že budou hodné holčičky, říká spoluautorka knihy Roztěkané

Cenu Magnesia Litera za publicistiku získala nedávno kniha Roztěkané o ženách, které žijí s diagnózou ADHD. „Je to rok, co knížka vyšla, a my dodnes dostáváme spoustu krásných reakcí od žen, kterým nějakým způsobem pomáhá. Takže to je možná větší benefit než Magnesia Litera, i když za ni jsme samozřejmě velmi vděčné,“ podotkla v Událostech, komentářích v rozhovoru s Terezou Řezníčkovou spoluautorka knihy Klára Kubíčková.
před 44 mminutami

Audioknihou roku 2025 – a zároveň absolutním vítězem – se stalo zpracování telefonátů Ukrajinců po napadení jejich země ruskou armádou, které vyšlo pod názvem Hovory. Nejlepšími interprety jsou Vasil Fridrich a Jitka Ježková, která tak obhájila loňské prvenství.
před 2 hhodinami

Román Spiklenci napsal Friedrich Bruegel před tři čtvrtě stoletím, česky ale poprvé vychází nyní. Popisuje fungování režimu v Československu v roce 1949, tedy rok po únorovém převratu. Německy píšící autor působící v československých diplomatických službách vylíčil atmosféru doby, v níž žil.
před 6 hhodinami

Akcionáři americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery ve čtvrtek schválili převzetí firmy konkurentem Paramount Skydance za zhruba 110 miliard dolarů (téměř 2,3 bilionu korun), informovaly agentury. Firmy se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery dříve usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Národní muzeum otevírá výstavu, která poprvé odvypráví celý příběh dynastie Přemyslovců, která proměnila české knížectví v království a zásadně ovlivnila podobu střední Evropy. Mezi devíti stovkami exponátů se nachází pohřební klenoty krále Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily.
před 21 hhodinami

Nejlepší fotografii v soutěži World Press Photo v loňském roce pořídila americká fotografka Carol Guzyová, když zachytila zoufalství dcery ve chvíli, kdy agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zadržují jejího otce. Vítězné snímky napříč kategoriemi podle poroty „nabízejí mnohovrstevnaté pochopení světa, ve kterém žijeme".
včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami

Mladý český klavírista Jan Schulmeister získal prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award v kategorii začínajících talentů (Newcomer). Ocenění dostal za debutovou nahrávku, v níž interpretuje skladby ruských autorů Modesta Petroviče Musorgského, Alexandra Skrjabina a Sergeje Rachmaninova. Informoval o tom server Classical Music po slavnostním udílení cen v londýnském Kings Place.
22. 4. 2026Aktualizovánovčera v 11:27

Filmové premiéry tentokrát nabízejí americkou černou komedii o těžkostech mateřství Kdybych měla nohy, tak ti nakopu s Rose Byrneovou v hlavní roli, potom dokumentární pohled na světové klání o nejlepší ovesnou kaši Zlatá vařečka či hraný hudební snímek Michael, v němž krále popu Michaela Jacksona ztvárnil jeho synovec.
včera v 10:42
Načítání...