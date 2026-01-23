Spalující rivalita o hokejové gay romanci se stala hitem


Jeden je Kanaďan, druhý Rus. Oba jsou hokejové hvězdy. A z jejich Spalující rivality, jak se seriál o nich jmenuje, taje nejen led na stadionu, ale i spousta fanoušků po celém světě. Natolik, že se mnozí snaží přijít na důvod, proč se tato gay romance stala takovým fenoménem zejména mezi heterosexuálními divačkami.

Shane Hollander je kapitánem fiktivního montrealského týmu, zatímco Ilya Rozanov nosí kapitánskou pásku Boston Bears. Na ledě jsou soupeři, v soukromí milenci, o čemž nikoho nenechají na pochybách poměrně explicitní erotické scény.

Ani tvůrci seriálu Spalující rivalita nejspíš nečekali, že vztah dvou fiktivních gay sportovců budou chtít sledovat nejen diváci globálně nevýznamné kanadské streamovací služby. Jenže když se seriál zároveň začal koncem loňského listopadu vysílat i ve Spojených státech a následně v dalších zemích, dával – řečeno v duchu příběhu – v číslech sledovanosti jeden gól za druhým. Chladným nenechala hokejová romance ani celebrity. Chválili ho Pedro Pascal nebo Miley Cyrusová.

Vlna popularity zalila i představitele hokejových milenců Connora Storrieho a Hudsona Williamse. „Jejich raketový vzestup odráží klasický americký sen o cestě od umývače nádobí k milionáři,“ komentuje rakouský list Der Standard s trochou ironie hollywoodské nadšení pro do té doby neznámé kanadské herce. Před natáčením seriálu se živili jako číšníci, teď jim chodí pozvánky na Zlaté glóby.

Seriál pro „wine moms“ unavené z heterosexuální romantiky

Zarážející se novinářům rozebírajícím seriálový hit zdálo, že gay erotikou nabitý příběh nadchnul především ženy. Režisér a scenárista Spalující rivality Jacob Tierney podotkl, že hlavní diváckou skupinou jsou takzvané „wine moms“, jak se označují zaneprázdněné matky, kterým sklenka vína pomáhá odpočinout si od rodičovských povinností.

Podle Der Standardu heterosexuální ženy na Spalující rivalitě přitahuje možnost vidět „v hlavním vysílacím čase“ dlouhý a vášnivý sex dvou mužů, pro mnohé neznámou formu sexu. A především k úspěchu přispívá, že queer vztah není vyobrazen plný „smutku a těžkosti“, tedy nespadá do dramatické šablony zahrnující AIDS a smrt, ale hrdinové prožívají vztahové vzestupy a pády jako všichni ostatní.

Podobně to vidí Storrie. „To, co ženské publikum seriál přitahuje, je spíše zaměřeno na ženský pohled. To je důvod, proč máme rádi romantiku. Není to jen sex, jsou to momenty mezi tím, kdy vidíte touhu a přitažlivost i zranitelnost a spojení,“ uvedl.

Na otázku, proč si Spalující touha našla příznivce především mezi heterosexuálním divačkami, se pokusil odpovědět i jeho kolega Williams. Míní, že seriálový gay vztah nenaplňuje častý stereotyp heterosexuální romantiky, kdy žena je komunikativní a muž uzavřený. „Takže si řeknete: ‚Aha, takže muži jsou schopni komunikovat, mohou něčeho dosáhnout. Nejsou úplně neschopní‘,“ dodal.

Romantika ze Star Treku

BBC podotýká, že blízké mužské vztahy podněcují fantazii žen dlouhodobě. Odkazuje se přitom na takzvanou slash fikci, tedy fanouškovskou fikci o romantických/milostných poměrech postav stejného pohlaví, zejména mužů. Třeba při sledování sci-fi seriálu Star Trek v šedesátých letech fanynky rozvíjely ve vlastních psaných příbězích milenecké sbližování kapitána hvězdné lodi USS Enterprise Kirka s důstojníkem Spockem.

Číňanky rády čtou o blízkém vztahu dvou mužů, úřady jim danmei ale chtějí vzít
Grandmaster of Demonic Cultivation – bestseller žánru danmei

Opomenout nelze ani v japonské kultuře poměrně silně ukotvený žánr jaoi, také označovaný anglickým výrazem boys’ love. Fikce o sexuálních vztazích mezi muži často píší ženy. V Číně je obdobou literární žánr danmei. Rovněž tyto příběhy o blízkosti – cudné i pěkně žhavé – dvou mužských hrdinů vymýšlejí a čtou hlavně heterosexuální ženy.

Z knižní série hokejových gay romancí

Spalující rivalita se řadí do knižní série Game Changers, kterou napsala Kanaďanka Rachel Reidová. Všechny příběhy jsou hokejové gay romance (alias MM romance).

Jiskření mezi Rozanovem a Hollanderem rozehrála Reidová v roce 2019, v jedné z dalších knih se k jejich lásce, stojící před otázkou coming outu, vrátila. Současný úspěch autorku podnítil k dalšímu pokračování, pod názvem Unrivaled se fanoušci na nové osudy svých oblíbenců můžou těšit letos na podzim.

Čeští čtenář se zatím v překladu dočkali jen loni Spalující rivality, v angličtině byl ale příběh i u tuzemských knihkupců k mání už před třemi lety a od konce ledna začne být dostupná postupně celá série Game Changers.

Reidové romantický román byl napsán především pro čtenářky, vykládá přitažlivost Spalující rivality pro ženy novozélandská stanice RNZ. Podotýká nicméně, že zatímco kniha nepostihuje všechny nuance gay vztahu, seriál přináší „zcela nové pochopení složitosti gay lásky“ – cílí tak nejen na ženy, ale přitáhne nově i mužské publikum.

Fiktivní gay hokejisté inspirovali skutečného

Koneckonců žánr romance obecně v posledních letech víc a víc nabírá na oblibě. Tímto trendem si oblibu Spalující rivality u australských diváků, pro něž lední hokej není zrovna sportem číslo jedna, vysvětluje tamní veřejnoprávní stanice ABC. Spisovatelka Clare Fletcherová – sama autorka románu o romanci mezi ragbistkami – doufá, že popularita Spalující rivality napomůže queer sportovcům, aby byli sami sebou.

Což se ostatně už stalo. Svou sexuální orientaci veřejně sdílel bývalý hokejový obránce Jesse Kortuem – inspirován seriálem.

„Pro každého hokejistu jsou zvuky ledové plochy nenahraditelné. (…) Dlouhou dobu jsem však led nevnímal jako místo, kde bych mohl být sám sebou,“ popsal své pocity na sociálních sítích. „Přemýšlel jsem, jak mohu být gay, a přesto hrát tak tvrdý a maskulinní sport,“ pokračuje ve zprávě o tom, jak náročné pro něj bylo si tyto dvě – pro něj – protichůdnosti srovnat.

Herci ponesou olympijskou pochodeň

Seriál už slibuje druhou řadu. Britský Guardian pro tvůrce radu: Přidat více emocionální hloubky a rozvoje postav, aby se vyvážily „neustálé záběry svalnatých zadků v luxusních hotelových pokojích“, kde jsou kusy nábytku příhodně naaranžovány tak, aby „zakryly vše, co by mohlo bránit prodeji Spalující rivality na mezinárodních trzích“.

Úspěch u diváků nicméně naznačuje, že se najde dost těch, které seriál nadchne i při současném dávkování citů a erotiky.

Fiktivní Ilya Rozanov a Shane Hollander se zkrátka zařadili mezi nejznámější současné hokejisty, rozhodně mezi divačkami. A to natolik, že se jejich hereckým představitelům Hudsonu Williamsovi a Connoru Storriemu dostalo té pocty, že společně s dalšími ponesou olympijskou pochodeň na zahajovací ceremoniál letošních olympijských her v Itálii.

Zahájení olympiády se uskuteční 6. února, ve stejný den, kdy bude Spalující rivalita na streamovací platformě HBO dostupná i českým divákům. A možná záhy přibydou další podobné počiny. Protože, jak předpokládá třeba BBC, romantický příběh o mužském hokeji pravděpodobně povede k dalším příběhům o lásce mezi osobami stejného pohlaví ve filmech a televizi.

